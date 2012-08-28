Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела Тимошенко

Европейский суд по правам человека сегодня в 14.30 (15.30 по киевскому времени) начал рассмотрение дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», слушания проходят в городе Страсбурге (Франция).

В суде Ю.Тимошенко представляют защитники Сергей Власенко, Валентина Теличенко и дочь Евгения Тимошенко.

"Здесь мы надеемся найти справедливость. В украинских судах ее больше не существует", - отметила Е.Тимошенко перед началом заседания Европейского суда по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека сегодня проведет публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.