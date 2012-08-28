Анонс на 29 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Планируется проведение брифингов с участием министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника и замминистра обороны Владимира Можаровского.

* Круглый стол на тему: «Предприятие 2020: инновации и технологическая готовность». Организаторы: ОО Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности» и Госагентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

* В Антимонопольном комитете Украины начнется двухдневный семинар по практике расследований противоправных картелей с участием экспертов Комиссии справедливой торговли Японии. Участники: замдиректора департамента расследований Комиссии справедливой торговли Японии Ацуси Конно и главный следователь программы смягчения ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий Комиссии справедливой торговли Японии Кацутоси Катаоки. Состоятся презентации организационной структуры Комиссии справедливой торговли Японии и совершенствования правоприменительной практики в отношении картелей в Японии.

* Круглый стол на тему: «Как бизнес может помочь украинским школьникам из малообеспеченных и неполных семей получить достойное образование?». Вопросы: На каком уровне в Украине компьютеризация общеобразовательных школ? Много ли шансов обучится компьютерной грамотности у детей школ-интернатов в сельских глубинках? Зачем большие компании вкладывают деньги в развитие образования и компьютеризацию? и др. Участники: Евгений Глузов, глава Наблюдательного Совета МБФ «Центр социальных проектов будущего»; Ольга Шиян, руководитель департамента помощи государственным образовательным и интернатным учреждениям МБФ «Центр социальных проектов будущего»; Анджей Олейник, директор по маркетингу и развитию продуктов, Член КСО комитета Platinum Bank. Присутствие представителей компании Майкрософт и МТС.

* Состоится первое показательное выступление тяжелой спецтехники под управлением водителей ПАО «АК «Киевводоканал» под лозунгом: «Лучше, выше, сильнее!». Две команды виртуозов в управлении спецавтотранспортом будут соревноваться за звание лучшего, самого ловкого, быстрого, самого маневренного, а также будут бороться специальный приз жюри и приз зрительских симпатий.

* 29 августа состоится пресс-тур для знакомства с ходом утилизации боеприпасов на Химическом казенном объединении им. Г.И.Петровского (г. Красный Луч, Луганская область). Реактивные снаряды доставлены из военизированных частей Украины. Их утилизация происходит в цехе по производству порохов и пороховых зарядов методом безопасной разборки согласно утвержденному регламенту технологического процесса.

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