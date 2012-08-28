Польша обещает украинцам бесплатные национальные визы уже с 15 сентября

Варшава. Консульства Польши смогут выдавать гражданам Украины бесплатные польские национальные визы, которые сейчас стоят 20 евро, начиная с 15 сентября этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

Польская власть еще 28 июня завершила внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу подписанного 6 июня договора об отмене платы за национальные визы для украинцев. Власть Украины сделала это 10 августа, официально известив об этом польскую сторону 15 августа, заметили в МИД Польши.

"Согласно положениям данного договора, он вступает в действие на тридцатый день от даты получения последнего письменного извещения, то есть 15 сентября 2012 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года в польском МИД прогнозировали отмену платы за национальные визы к началу Евро-2012, но в апреле озвучили новый возможный срок - четвертый квартал года.

14 августа руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров заявил, что в министерстве ожидают, что соглашение между Украиной и Польшей об отмене оплаты оформления национальных виз вступит в действие уже в сентябре.

Он напомнил, что 8 августа постановлением Кабинета министров было утверждено соответствующее соглашение между правительствами Украины и Польши.

По словам А.Дикусарова, положения соглашения отменяют оплату за оформление национальных долгосрочных виз для граждан Украины и Польши, которые должны находиться на территории государства другой стороны три месяца, но не больше одного года. А.Дикусаров добавил, что соглашение вступает в действие после проведения всех внутригосударственных процедур. «Мы ожидаем, что это соглашение вступит в действие в сентябре этого года», - сказал он.