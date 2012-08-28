ТОП-10 (28 августа)

Украина за 7 месяцев сократила транзит российского газа на 23%

Организаторам финансовых пирамид может грозить до 12 лет заключения – законопроект

Украина в январе-июле сократила потребление газа до 32,960 млрд кубометров

Кабмин не снизит пенсионный возраст работающим в тяжелых условиях женщинам

Украинские НПЗ за семь месяцев сократили переработку нефтесырья на 44,6%

Нацбанк ликвидирует «АКБ «Базис»

ДТЭК начал отгрузку угля в Болгарию

Колесников обещает, что первое доступное жилье введут в эксплуатацию осенью 2013 года

Налоговая выигрывает 9 из 10 судов

КС признал конституционным законопроект ПР о депутатской неприкосновенности

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Украина за 7 месяцев сократила транзит российского газа на 23%

Украина в январе-июле сократила транзит российского газа до 50,589 млрд куб. м, что на 22,9% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В июле объем транзита по сравнению с июлем 2011 года сократился на 17,7% - до 6,235 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 22 августа компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Организаторам финансовых пирамид может грозить до 12 лет заключения – законопроект

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвердила доработанный проект закона “О запрещении финансовых пирамид в Украине”.

Об этом сообщается на сайте Нацкомфинуслуг.

Данным проектом закона предусматривается, что создание или содействие деятельности финансовой пирамиды карается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или нанесшие значительный вред потерпевшему, - караются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, караются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В то же время предусматривается, что лицо, кроме организатора финансовой пирамиды, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщило о соответствующей деятельности в правоохранительные органы или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению преступления, при условии, что в его действиях нет состава другого преступления.

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Украина в январе-июле сократила потребление газа до 32,960 млрд кубометров

Потребление газа в Украине в январе-июле 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Потребление газа в июле 2012 года по сравнению с июлем прошлого года сократилось на 16% - до 2,028 млрд куб. м.

Согласно данным Минэнергоугля, импорт газа из Российской Федерации за семь месяцев 2012 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39% - до 18,738 млрд куб. м.

Добыча газа на территории Украины, по данным министерства, за семь месяцев текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,9% - до 11,801 млрд куб. м.

В июле 2012 года добыча газа по сравнению с июлем прошлого года выросла на 1,2% - до 1,685 млрд куб. м.

Сообщенные ранее УНИАН данные Госстата существенно не отличаются от данных Минэнергоугля.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.

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Кабмин не снизит пенсионный возраст работающим в тяжелых условиях женщинам

Правительство не будет пересматривать пенсионный возраст для отдельных категорий граждан, работающих в тяжелых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник во время встречи с работниками Хлебокомбината №11 в Киеве в рамках предвыборного визита заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«У нас выбор простой: мы замораживаем пенсии (в случае введения пенсионных льгот для отдельных категорий граждан — УНИАН). А сегодня я же понимаю, что такое 1400 грн средней пенсии. Это очень мало. А у нас в стране 3,7 млн пенсионеров, у которых пенсия ниже 1000 грн. И основная бедность там», - отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли пересмотреть пенсионный возраст для женщин, работающих в тяжелых условиях.

Также, по его словам, предприятия могут самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест с целью определения льгот для пенсионного обеспечения работников. Однако в таком случае такие предприятия будут нести дополнительную нагрузку, выплачивая пенсии до законодательно определенного пенсионного возраста работника.

«Я подумаю, что можно сделать... С другой стороны, товаропроизводитель тоже может это делать совместно с профсоюзным комитетом. Но если товаропроизводитель это сделает, это дополнительная нагрузка для него, потому что он будет доплачивать пенсионеру пенсию до определенного времени», - сказал С.Тигипко.

Справка УНИАН. 1 октября 2011 года в Украине вступил в действие Закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", принятый парламентом 8 июля 2011 года.

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижении 55-летнего возраста.

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Украинские НПЗ за семь месяцев сократили переработку нефтесырья на 44,6%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) совместно с государственным Шебелинским ГПЗ в январе-июле 2012 года сократили объем переработки нефтяного сырья до 2,984 млн тонн, что на 44,6% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В июле 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с июлем 2011 года на 61,3% - до 316,9 тыс. тонн.

Поставки нефти на НПЗ страны за семь месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным министерства, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 41,2% - до 2,763 млн тонн. В том числе, поставки импортной нефти упали на 66,6% - до 1 164,4 тыс. тонн.

Минэнергоугля сообщает, что производство бензина в стране в январе-июле 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 36,3% - до 1 091,4 тыс. тонн, производство дизельного топлива упало на 44,7% - до 880,3 тыс. тонн, а мазута - на 57,7%, до 526,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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Нацбанк ликвидирует «АКБ «Базис»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис».

Как сообщается на сайте АКБ «Базис», Нацбанк постановлением №357 от 23 августа 2012 года назначил ликвидатором ПАО «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н. Ликвидатор находится по адресу: Харьков, переулок Марьяненко, 4.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

26 июля временный администратор направил на согласование в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн. грн.

6 августа временная администрация банка приняла решение увеличить уставной капитал банка на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн путем частного размещения 401604250 простых акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1,28 грн.

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ДТЭК начал отгрузку угля в Болгарию

Компания «ДТЭК Трейдинг» заключила экспортный контракт на поставку угля в 2012-2013 года для ТЭЦ «Sviloza Thermal Power Station» AD в г. Свиштов (Болгария). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно предоставленной информации, первая партия угля низколетучей группы отгружена в Болгарию в августе текущего года, до конца 2012 года общий объем поставок превысит 180 тыс. тонн. Уголь, законтрактованный у ДТЭК, будет направляться на ТЭЦ «Sviloza Thermal Power Station» – одного из крупнейших производителей электроэнергии и тепла Болгарии.

“Ряд генерирующих предприятий Болгарии были спроектированы под потребление украинского угля низколетучей группы, что открывает ДТЭК значительные перспективы для сотрудничества со многими компаниями в этой стране”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ООО «ДТЭК Трейдинг» осуществляет торговлю углем ДТЭК на внешних и внутренних рынках угля, а также с генерирующими и промышленными компаниями внутри и за пределами Украины. Уголь, экспортируемый «ДТЭК Трейдинг», потребляют электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты в Украине, а также электростанции и промышленные предприятия в Турции, Польше, Болгарии, Румынии.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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Колесников обещает, что первое доступное жилье введут в эксплуатацию осенью 2013 года

Первые дома по программе «Доступное жилье» будут построены в шести крупнейших городах Украины.

Об этом сегодня во время рабочего визита в Финляндию сказал вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, сообщается на Правительственном портале.

«Речь идет как минимум о Киеве, Харькове, Одессе, Донецке, Днепропетровске, Львове – крупнейших городах нашей страны», - отметил Б.Колесников.

По его словам, первые дома по этой программе введут в эксплуатацию уже осенью 2013 года.

Предусматривается, что доступное жилье будет продаваться под 3-5% годовых: 3% - до 60 кв. м, 5% - большая площадь.

«По оптимистичному прогнозу, такие дома могут появиться в октябре-ноябре 2013 года. Если жилье будет продаваться дороже, чем под 3-5% годовых, и больше, чем на 12 лет, то его никто не будет покупать. Квартира должна стоить до 6 тыс. грн за квадратный метр и иметь полностью завершенный вид», - подчеркнул вице-премьер-министр.

По словам Б.Колесникова, для каждого украинца квартиры эконом-класса будут доступными. То есть, отметил он, процедура очень простая: гражданин, выбрав квартиру, подает необходимый пакет документов в банк, платит от 10 до 30 процентов (начальный взнос) стоимости жилья и сразу получает ключи.

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Налоговая выигрывает 9 из 10 судов

Налоговые юристы выигрывают почти 92% судебных процессов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Так, в январе-июле 2012 года налоговые юристы выиграли 42,5 тыс. дел на общую сумму 26,6 млрд грн.

В ГНСУ подчеркивают, что новая стратегия претензионной работы все же отдает предпочтение досудебному урегулированию споров. Собранные доказательства открыты для ознакомления плательщикам, и каждый может убедиться, что обжалование собранных материалов не имеет судебной перспективы. Это подтверждается практикой - 9 из 10 процессов выигрывает налоговая служба.

Всего, в течение января-июля т.г. на рассмотрении в судах находилось 120,1 тыс. «налоговых» дел на общую сумму 146,7 млрд грн, что на 14,5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако оспариваемые суммы увеличились на 20,5%.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ в 2011 году сократила количество обращений в суды на 17%, по сравнению с 2010 годом, до 142,3 тыс.

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КС признал конституционным законопроект ПР о депутатской неприкосновенности

Конституционный Суд Украины признал соответствующими Конституции законопроект о внесении изменений в Основной Закон относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было обнародовано Конституционным Судом сегодня.

В частности, КС признал, что законопроект, предложенный народными депутатами от Партии регионов (регистрационный номер 3251), соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции, которыми предлагается исключить из действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80‚ согласно которой „народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность“, а часть 3 этой статьи изложить в новой редакции, в соответствии с которой „народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него“.

Также КС признал конституционным предложение исключить из текста Конституции положения части 3 статьи 105: «Если только Президент Украины не был отстранен с поста в порядке импичмента».

Конституционный Суд мотивировал свое решение тем, что исключение этих слов из текста Конституции не направлено на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, и соответствует требованиям Конституции Украины.

КС признал, что этот законопроект Верховная Рада Украины шестого созыва на протяжении года не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла указанные положения Основного Закона, следовательно законопроект соответствует положениям Конституции.

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