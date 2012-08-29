Ураган "Исаак" достиг побережья США. В Атлантическом океане сформировался шторм "Кирк"

Тропический ураган "Исаак" достиг побережья США, принеся штормовой ветер и обильные осадки в штаты Луизиана и Миссисипи.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами, эпицентр "Исаака" вскоре будет находиться в нескольких десятках км к западу от Нового Орлеана. Семь лет назад на него обрушился ураган "Катрина", ставший самым разрушительным в истории США. Большая часть города была затоплена из-за того, что заградительные дамбы не справились с сильнейшими осадками и приливной волной.

Новый Орлеан встречает очередной ураган во всеоружии. Плотины и дренажные системы проинспектированы, местные жители успели укрепить свои дома. Окна большинства зданий закрыты фанерой, а двери и ворота гаражей обложены мешками с песком.

Власти объявили об эвакуации всех, кто проживает в районах Луизианы и Миссисипи, расположенных на побережье Мексиканского залива. Как сообщил телеканал Эй-би-си ньюс, свои дома покинули десятки тыс человек. Остальным, напротив, приказано запастись всем необходимым и не покидать жилищ до тех пор, пока стихия не стихнет.

В минувший понедельник президент США Барак Обама объявил в двух штатах режим чрезвычайного положения. Глава государства выделил федеральную помощь для поддержания усилий властей при подготовке к урагану и преодолении его последствий, передает ИТАР-ТАСС.

"Исаак" принесет обильные осадки и ветер, порывы которого будут достигать 160 км в час. "По мере продвижения вглубь страны ураган будет постепенно слабеть и превратится в грозовой фронт", - заявил заместитель директора центра по наблюдению ураганами Эд Раппопорт.

Одновременно с "Исааком" американские метеорологи ведут наблюдение за тропическим штормом "Кирк", который сформировался во вторник вечером в Атлантическом океане. По последним данным, эпицентр циклона находился в 2 тыс км к северо-востоку от Подветренных островов. "Кирк" движется на запад со скоростью 20 км в час и в ближайшие дни не представляет угрозы суше.

Сезон ураганов официально начался в Атлантическом океане 1 июня. Всего в течение сезона, который завершится 30 ноября, метеорологи прогнозируют 14 штормов и 6 ураганов.