ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «23 сентября 2012-го возникнет новая евразийская ЗСТ с ограничениями» пишет: официальный Киев не перестает надеяться, что со временем торговые ограничения будут сняты…

http://delo.ua/world/23-sentjabrja-2012-go-vozniknet-novaja-evrazijskaja-zst-s-ogranicheni-183999/

* * *

Также «Дело» в публикации «Еще один банк обанкротился, а «Доступное жилье» стало недоступным» подает финансовые итоги вторника…

http://delo.ua/ukraine/finansovye-itogi-dnja-esche-odin-bank-obankrotilsja-a-dostupnoe-zh-184027/

* * *

«Дело» в публикации «В Чехии будут выдавать водительские права с испытательным сроком» пишет: согласно статистике, в Чехии по вине начинающих водителей ежегодно происходит 10 тыс. ДТП. Такие неутешительные данные подтолкнули власти подготовить законопроект, согласно которому чехам будут выдавать водительские права с испытательным сроком…

http://delo.ua/world/v-chehii-budut-vydavat-voditelskie-prava-s-ispytatelnym-srokom-184023/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ ушел впрок», в котором пишет: Украина в этом году сократила потребление газа. Минэнерго опубликовало данные, согласно которым с начала года его потребление снизилось на 2,6 млрд кубометров. За счет этого по итогам года Украина сможет сэкономить около 1,08 млрд долл. на закупках топлива в России. При этом доходы монополии снизились примерно на 290 млн долл. из-за сокращения объемов транзита российского газа в Европу…

http://www.kommersant.ua/doc/2010333

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пить стали крепче», в котором пишет: в Украине на фоне падения продаж вина и пива растет потребление водки. За шесть месяцев этого года ее было продано на 20% больше, чем годом ранее. Участники рынка объясняют это достижение, в первую очередь, сокращением доли теневого рынка. Однако эксперты считают, что спрос повышается на фоне снижения уровня жизни, и ожидают дальнейшего роста потребления крепкого алкоголя…

http://www.kommersant.ua/doc/2010535

* * *

Газета «Сегодня» в материале «Сегодня у Тимошенко может появиться шанс выйти на свободу» пишет: Высший спецсуд огласит в среду определение по кассации защиты экс-премьера на приговоры по «газовому» делу…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Segodnya-u-Timoshenko-mozhet-poyavitsya-shans-vyyti-na-svobodu.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Что будет в Украине с зарплатами осенью после прогнозируемой инфляции» пишет: реальная прибавка доходов за год составила 460 гривен или 14,6%. По прогнозам, рост номинальных зарплат продолжится до конца года, а реальных - почти остановится…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHto-budet-v-Ukraine-s-zarplatami-osenyu-posle-prognoziruemoy-inflyacii.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ заманивает валютную наличку в Украину «оффшорными» условиями» пишет: Национальный банк снял все ограничения на ввоз валюты в Украину из любых стран мира. То есть, наличка потечет к нам рекой. Но главное то, что новшество НБУ фактически превращает нашу страну в некое подобие оффшора…

http://economics.unian.net/rus/detail/138127

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чиновники нашли угрозу «Газпрому» в США» пишет: газовому монополисту надо срочно задуматься об эффективности, считает Минэкономразвития РФ. Иначе к 2016 году концерн ждут большие проблемы на европейском рынке, куда хлынет дешевый сланцевый газ из США…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3365241/preduprezhdenie_gazpromu

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Рынок ждет скорой приватизации акций Сбербанка» пишут: благоприятная ситуация на мировых биржах позволяет России разместить 7,6% акций Сбербанка. Некоторые ждут сделки уже в сентябре. Однако ЦБ не торопится раскрывать свои планы…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3365161/pogonschiki_sberbanka

* * *

Издание «Известия» в публикации «Олимпийские кредиты ушли в оффшор» пишет: Счетная палата РФ не нашла связей между олимпийскими заемщиками и их конечными владельцами…

http://izvestia.ru/news/533192

(УНИАН)