Депутаты предлагают сократить сроки проверок предприятий

Народные депутаты Наталия Королевская и Алексей Логвиненко (внефракционные) предлагают сократить сроки проверок предприятий.

Это предусмотрено их законопроектом №11101 от 23 августа 2012 года, зарегистрированном в Верховной Раде.

Согласно пояснительной записке, сокращается срок осуществления плановых и внеплановых мероприятий с 15 до 10 рабочих дней, и с 10 до 5 рабочих дней соответственно.

Также устанавливается ограничение общего количества дней в году, в течение которых могут проводиться проверки субъекта хозяйствования всеми контролирующими органами - 20 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства - 10 рабочих дней. Субъекту хозяйствования предоставляется право не допускать должностных лиц к проверке, если закончился совокупный срок осуществления мероприятий контроля.

Предусматривается также установить требование о том, что госнадзор (контроль) не может осуществляться одновременно несколькими контролирующими органами.

Кроме этого, предлагается ввести журнал регистрации проведения мероприятий госнадзора (контроля). Журнал должен вестись предприятием в произвольной форме, в котором отражаются даты начала и окончания проверок, их продолжительность.