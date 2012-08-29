Кабмин усовершенствовал механизмы защиты интересов Украины в зарубежных судах

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления платежей, связанных с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Соответствующие изменения разрабатывал Минюст, который отвечает за защиту интересов государства в зарубежных юрисдикционных органах, с целью усовершенствовать механизмы защиты прав и интересов Украины в зарубежных судах.

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, действующим бюджетным законодательством и действующим до сих пор правительственным актом не был предусмотрен механизм исполнения процессуальных решений зарубежных юрисдикционных органов в случае, если устанавливаются требования о предоставлении финансового обеспечения рассмотрения дела или исполнения арбитражного решения. Потенциально это создавало препятствия, например, для принятия государством мер в рамках инвестиционных споров по обжалованию решений арбитражных судов.

С учетом этого Кабинет министров внес изменения в правительственное постановление и создал правовые основания для исполнения процессуальных решений зарубежных юрисдикционных органов, которые устанавливают требования предоставления финансового обеспечения рассмотрения дела или исполнения арбитражного решения.

А.Лавринович отметил, что такие изменения позволят эффективнее осуществлять меры по защите прав и интересов Украины, в частности, в части обжалования или аннулирования решений зарубежных юрисдикционных органов, вынесенных против государства.