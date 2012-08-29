Анонс на 30 августа

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация на рынке нефтепродуктов: фактор выборов и другие риски». Участники: исполнительный директор Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Владимир Емелин; зам.директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Неравнодушные киевляне говорят «нет» ядерному могильнику». Общественные организации, экологи и неравнодушные киевляне начинают сбор подписей под обращением к Президенту Украины о запрете строительства хранилища отработанного ядерного топлива под Киевом. Подробная информация о запланированном строительстве вблизи столицы Украины, а также информацию о том, как поставить свою подпись под указанным обращением, будет предоставлена ​​представителями общественных организаций, экологами и экспертами во время пресс-конференции. Участники: Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги; Рена Назарова, лидер ОО «Киевский форум»; Анна Голубовская-Онисимова, глава координационного совета Всеукраинской экологической общественной организации «МАМА-86», Александр Сергиенко, директор Института города (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (066) 711-12-84, press-forum-kiev@ukr.net.

* Пресс-конференция на тему: «Миграция рабочей силы: кто из иностранцев едет работать в Украину?». Участники: аналитик рынка труда, экс-глава департамента занятости населения и трудовой миграции Минсоцполитики Татьяна Петрова и спикер Представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.

* Состоятся торжества по случаю Дня предпринимателя. Лучшие предприниматели области будут награждены благодарностями и почетными грамотами от Киевской облгосадминистрации. В мероприятии примет участие глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.

* Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы при расследовании картелей в Украине и Японии». В частности, будут обсуждаться вопросы внедрения программы смягчения ответственности за участие в картельных сговорах; разработки эффективной методики выявления картельных сговоров при проведении торгов.

* Пресс-конференция, посвященная влиянию новаций Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования» на развитие отрасли управления активами. Участники: председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов, генеральный директор УАИБ Андрей Рыбальченко, представители НКЦБФР.

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