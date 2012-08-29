ТОП-10 (29 августа)

С авто из Украины при поставке в РФ с 1 сентября будет взиматься утилизационный сбор

Инвесткомпания «Финекс-Украина» купила 25% «Полтавагаз» за 20,3 млн грн

Продажу пакетов акций «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» отложили на декабрь

На дополнительном аукционе во вторник Минфин разместил валютные ОВГЗ на 285,835 млн долл.

Миссия МВФ прибыла в Украину

Порошенко: решение о повышении пошлин на импортные авто дорабатывается

Порошенко инициировал присоединение Украины к Соглашению ВТО по госзакупкам

Украина в январе-июле увеличила потребление угля на 5,8%

Cредняя зарплата в Украине выросла до 3,151 тыс. грн

Завершена сварка последнего стыка второй нитки «Северного потока»

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С авто из Украины при поставке в РФ с 1 сентября будет взиматься утилизационный сбор

Москва. С 1 сентября уплата утилизационного сбора за транспортные средства произведенные в Украине при поставке в Россию будет осуществляться в полном объеме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов.

«У нас федеральным законом перечень льгот установлен и там льготы только для государств - членов Таможенного союза предусмотрены. Противоречит ли это Зоне свободной торговли, я сейчас не готов прокомментировать», - сказал Р.Хакимов.

При этом он сообщил, что дальнейшие переговоры по этому вопросу ведет министерство промышленности и торговли РФ.

При этом он отметил, что ставки утилизационного сбора будут регулироваться отдельным постановлением правительства РФ, которое выйдет в течение ближайших дней.

Р.Хакимов сообщил, что ФТС уполномочена взимать этот сбор. По его словам, это будет делаться с транспортных средств, произведенных в РФ изготовителями, которые не приняли на себя обязательства по безопасной утилизации, а также при ввозе транспортного средства в РФ физическими и юридическими лицами за исключением тех, кто освобожден от его уплаты.

По его словам, это касается в первую очередь автомобилей произведенных в странах Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ. Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили. Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

По мнению экспертов, введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили приведет к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%.

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Инвесткомпания «Финекс-Украина» купила 25% «Полтавагаз» за 20,3 млн грн

Инвестиционная компания «Финекс-Украина» стала победителем приватизационного аукциона по продаже 25% предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз», предложив за пакет 20,305 млн грн, сообщила УНИАН представитель пресс-службы Фонда госимущества.

Конкурент победителя - группа компаний «Содружество» предложила за пакет стартовую цену - 20,1 млн грн.

Таким образом, в ходе аукционных торгов был сделан один шаг на 205 тыс. грн.

Претендовавшая на актив компания «Одессагаз» не была допущена Фондом госимущества к участию в аукционе в связи с непредоставлением информации о своих конечных собственниках.

Как сообщал УНИАН, согласно условиям продажи инвестор обязуется внести 3,7 млн грн для развития предприятия в ближайшие 3 года.

Справка УНИАН. ПАО "Полтавагаз" (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

51% акций ОАО "Полтавагаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 40,5% - физическому лицу.

Компания закончила 2011 год с чистой прибылью в размере 11,042 млн грн.

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Продажу пакетов акций «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» отложили на декабрь

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес даты проведения приватизационных аукционов по продаже 53,2% госпакета акций «Центрэнерго» и 60,7% госпакета акций «Донбассэнерго» с августа на декабрь 2012 года. Соответствующий приказ Фонда обнародован в официальном издании ведомства "Ведомости приватизации".

Как сообщал УНИАН, с начала 2012 года ФГИУ уже провел конкурсы по продаже госпакетов акций двух других энергогенерирующих компаний - "Захидэнерго" и "Днепроэнерго". В обоих случаях покупателем пакетов был признан энергохолдинг бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций компании, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

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На дополнительном аукционе во вторник Минфин разместил валютные ОВГЗ на 285,835 млн долл.

На дополнительном аукционе во вторник, 28 августа, Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 285,835 млн долл. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Средневзвешенная доходность бумаг составила 9%, сток их погашения — 13 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, вчера Минфин продал индексированные облигации на 200,7 млн грн под 9,3% со сроком погашения 12 августа 2015 года. На гривневые бумаги спроса небыло.

В обзоре группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» вчерашнего аукциона говорится, что Минфин удовлетворил заявки на индексированную облигацию со ставками 9,30% на всю сумму, при этом, счел ставки спроса на номинированную в долларах облигацию в диапазоне 9,1-9,3% высокими, и отклонил все восемь заявок, объявив аналогичное размещение повторно.

В итоге, Минфин привлѐк вчера 2,52 млрд грн, включая 285,84 млн долл. или 2,32 млрд грн по рыночному курсу от размещения ОВГЗ номинированных в долларах США.

Аналитики компании считают, что этой суммы, а тем более с учѐтом поступления средств от аукциона, проведѐнного в прошлый четверг, будет более чем достаточно, чтобы покрыть все долговые выплаты до конца месяца, и обеспечить дополнительные поступления для целей бюджета.

“Вполне возможно, что спрос на ОВГЗ, номинированные в долларах США был частично сформирован рынком, однако объѐм спроса и действия Минфина по отмене и проведению дополнительного оперативного аукциона, могут свидетельствовать о частичном «дружественном» спросе на эти облигации”, - резюмируется в аналитическом обзоре компании.

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Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия международного валютного фонда прибыла в Украину. Об этом УНИАН сообщили в офисе МВФ в Киеве.

При этом детали не уточнили.

В Национальном банке Украины сообщили, что в ходе работы миссии не предусмотрена встреча с представителями НБУ, так как вопросы, которые будет изучать МВФ, напрямую не подведомственны Нацбанку.

В Министерстве финансов Украины не удалось уточнить деталей визита миссии: там сообщили, что не знают, прибыла она или нет.

Ранее сообщалось, что группа экспертов МВФ посетит Киев в период с 29 августа по 5 сентября с целью обсуждения технических вопросов, касающихся бюджета на 2013 год, реформы энергетического сектора и программ социальной помощи.

Справка УНИАН. После одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Порошенко: решение о повышении пошлин на импортные авто дорабатывается

Решение украинской Межведомственной комиссий по внешней торговле относительно повышения пошлин на импортные автомобили продолжает находиться в стадии доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду, 29 августа, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Мы его дорабатываем, дорабатываем с учетом высказанных замечаний наших основных торговых партнеров», - сказал министр.

При этом П.Порошенко не уточнил, когда можно ожидать оглашения окончательного решения, однако отметил, что оно вступит в силу через 60 дней после официально обнародованного решения межведомственной комиссии.

Напомним, в июне украинская Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

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Порошенко инициировал присоединение Украины к Соглашению ВТО по госзакупкам

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко инициировал вопрос о присоединении Украины к Соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) по госзакупкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Мной инициировано сейчас присоединение Украины к Соглашению ВТО о госзакупках, членами которого являются 43 страны», - сообщил П.Порошенко.

Он отметил, что присоединение к этому соглашению упростит участие украинских компаний в тендерах по госзакупкам во всех 43 странах-участниках.

«Это позволит украинским производителям по упрощенной процедуре иметь доступ к тендерным процедурам по госзакупках в этих 43 странах», - сказал П.Порошенко.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

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Украина в январе-июле увеличила потребление угля на 5,8%

Потребление угля в Украине в январе-июле 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5,8% - до 34,995 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Потребление угля в июле 2012 года по сравнению с июлем прошлого года увеличилось на 11,7% - до 5,337 млн тонн.

Согласно данным Минэнергоугля, добыча угля за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилась на 5,8% - до 50,281 млн тонн. В частности, энергетического угля - на 8,4% (до 35,420 млн тонн), а коксующегося угля - осталась на прежнем уровне (14,862 млн тонн).

Как ранее сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом - до 81,859 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы относительно перехода на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

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Cредняя зарплата в Украине выросла до 3,151 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в июле 2012 года составила 3,151 тыс. грн, что на 1,4%, или на 42 грн, больше, по сравнению с июнем. По сравнению с июлем 2011 года уровень средней заработной платы в июле 2012 года повысился на 14,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в июле т.г. наблюдался в Киеве - 4,7 тыс. грн (рост по сравнению с июнем 2012 года - на 1,6%, по сравнению с июлем 2011 года - на 12,7%), а также в Донецкой - 3,619 тыс. грн (по сравнению с июнем т.г. рост на 1,7%, по сравнению с июлем 2011 года - на 13,6%), Киевской — 3,268 тыс. грн (+0,1%; +14,6% соответственно) и Днепропетровской областях - 3,26 тыс. грн (+2%; +13%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,235 тыс. грн (-5,6%; +14,4%), Черниговской - 2,473 тыс. грн (+1,7%; +18,4%), Закарпатской - 2,513 тыс. грн (+0,3%; +15,1%) и Черновицкой областях — 2,513 тыс. грн (+0,5%; +19,2%).

В целом рост уровня средней заработной платы в июле против июня 2012 года наблюдался в 19 областях, а также в Киеве и АР Крым, соответственно, данный показатель снизился в 5 областях и Севастополе.

В частности, в июле т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,795 тыс. грн (рост по сравнению с июнем 2012 года – на 0,5%; по сравнению с июлем 2011 года – на 14,6%), в Винницкой области - 2,591 тыс. грн (+0,3%; +16,9%), Волынской - 2,525 тыс. грн (+0,6%; +17,9%), Житомирской - 2,518 тыс. грн (-0,2%; +14,7%), Запорожской - 3,3048 тыс. грн (+0,1%; +11,6%), Ивано-Франковской - 2,71 тыс. грн (-1,2%; +14,9%), Кировоградской - 2,561 тыс. грн (+0,6%; +14,4%), Луганской - 3,23 тыс. грн (+3,4%; +14,9%), Львовской - 2,72 тыс. грн (+1,9%; +15,6%), Николаевской - 2,953 тыс. грн (+2,7%; +15,4%), Одесской - 2,781 тыс. грн (без существенных изменений; +10,4%), Полтавской - 2,96 тыс. грн (+2,9%; +14,9%), Ривненской - 2,733 тыс. грн (без существенных изменений; +18,5%), Сумской - 2,685 тыс. грн (+4,8%; +16,8%), Харьковской - 2,886 тыс. грн (+2,8%; +15,4%), Херсонской — 2,399 тыс. грн (-0,5%; +13,9%), Хмельницкой - 2,588 тыс. грн (+1,6%; +18,6%), Черкасской области - 2,646 тыс. грн (+1,6%; +16,7%), в Севастополе — 2,944 тыс. грн (-2,5%; +15,7%).

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Завершена сварка последнего стыка второй нитки «Северного потока»

В бухте Портовая завершилась сварка последнего стыка второй нитки газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Последний стык соединил морской участок второй нитки газопровода с береговым участком и наземной инфраструктурой на российском берегу в бухте Портовая в районе Выборга», - говорится в сообщении.

Сообщается, что заполнение второй нитки техническим (буферным) газом планируется начать в ближайшие дни, что является необходимым завершающим этапом перед ее вводом в эксплуатацию.

Поставки газа в Европу по второй нитке «Северного потока» планируется начать в четвертом квартале 2012 года.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток».

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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