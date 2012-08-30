ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Запорожский титано-магниевый комбинат оценили менее чем в $100 млн» пишет: оценка целостного имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината составила 716,9 млн. грн

http://delo.ua/business/zaporozhskij-titano-magnievyj-kombinat-ocenili-menee-chem-v-100-m-184101/

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Также «Дело» в публикации «Вступил в силу закон о земельных торгах» пишет: в Украине заработал закон, который регламентирует порядок проведения земельных аукционов…

http://delo.ua/ukraine/vstupil-v-silu-zakon-o-zemelnyh-torgah-184083/

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«Дело» в публикации «Тимошенко проиграла кассацию на приговор по газовому делу» пишет: коллегия судей пришла к выводу, что изложенные в кассации доводы невиновности Тимошенко являются безосновательными…

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-proigrala-kassaciju-na-prigovor-po-gazovomu-delu-184036/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «У Николая Азарова повысилось судостроение», в котором пишет: премьер-министр заявил, что правительство должно дать «второе дыхание» угольной отрасли и судостроению. Для этого он поручил министру энергетики и угольной промышленности Юрию Бойко составить «дорожную карту» развития угольной отрасли до 2030 года, а правительству - проанализировать эффект от таможенных и налоговых льгот, предоставленных судостроению. Корабелы заявляют, что льготы не работают, и винят в этом Кабмин…

http://www.kommersant.ua/doc/2010751

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Краматорский завод сыграл в пул», в котором пишет: совладелец «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) Олег Мкртчан продал Краматорский ферросплавный завод российским инвесторам. Стоимость актива не превышает 70 млн долл., но даже эти деньги сейчас весьма необходимы для акционеров ИСД, чья компания больше других пострадала от спада на мировом металлургическом рынке. Чтобы наладить стабильную работу предприятия, новым собственникам придется провести его масштабную реконструкцию и решить проблему обеспечения сырьем, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2011076

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Газета «Сегодня» в материале «Украинские частные сыщики берут по 500 долларов за день, но могут помочь бесплатно» пишет: частные детективы, работающие легально, формируют цены за свои услуги в зависимости от ситуации, в которой оказался клиент. Но есть случаи, когда они могут помочь бесплатно…

http://www.segodnya.ua/economics/business/Ukrainskie-chastnye-syshchiki-berut-po-500-dollarov-za-den-no-mogut-pomoch-besplatno.html

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Также «Сегодня» в публикации «США разочарованы подтверждением приговора Тимошенко» пишет: Штаты настаивают на освобождении украинского экс-премьера…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/SSHA-razocharovany-podtverzhdeniem-prigovora-Timoshenko.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Министр по торговле ЕЭК: «Россия имеет право вводить утилизационный сбор на авто» подает блиц-интервью министра по торговле ЕЭК Слепнева…

http://economics.unian.net/rus/detail/138173

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Социальные нормы могут увеличить стоимость услуг ЖКХ» пишет: правительство РФ готовит социальные нормы на коммунальные ресурсы. Потребление выше норм придется оплачивать по более высокому тарифу. По данным Госстроя, платеж за ЖКХ может вырасти у 30% населения…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3404661/svet_podorozhaet_po_normam

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Также «Ведомости» в публикации «Один из самых громких проектов «Газпрома» заморожен» пишут: один из самых громких проектов «Газпрома», Штокмановское месторождение в Баренцевом море, заморожен - расходы неоправданно велики…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3404651/shtokman_zamerz

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Издание «Известия» в публикации «Россия теряет контроль над транспортной безопасностью» пишет: число инспекторов Ространснадзора будет сокращено в два раза, а оставшиеся просто не смогут полноценно контролировать перевозчиков…

http://izvestia.ru/news/533961

(УНИАН)