Пока отсуствуют надлежащие условия для проведения саммита Украина-ЕС осенью – Тейшейра

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявляет, что на сегодняшний день нет подтверждения создания надлежащих условий для проведения саммита Украина-ЕС осенью.

Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

Посол напомнил, что если этот саммит состоится, то это должно произойти в Европейском Союзе. “Кто-то должен принять решение - и это буду не я - о том, состоится ли этот саммит. Если он состоится, то он должен пройти на уровне глав государств с европейской стороны – это президент Ван Ромпей, президент Баррозу, и с украинской стороны – президент Янукович”, – добавил он.

Оценивая шансы проведения этого мероприятия, Ж.Тейшейра заметил: “Во-первых, сравнивая с предыдущими годами, как правило, эти саммиты объявлялись заблаговременно и всегда воспринимались как такие, что обязательно состоятся. Никто не ставил под сомнение возможность того, что саммит будет проведен. Сегодня мы еще не начинали обсуждения дат, места проведения саммита или вопросов, которые будут подниматься на саммите. Мы знаем о том, что в Украине запланированы выборы на октябрь этого года. И к тому же, есть несколько вопросов, которые ЕС отслеживает с огромным вниманием, – это политически мотивированные дела, использование юстиции и будущие выборы. Поэтому сегодня нет подтверждения тому, что будут созданы надлежащие условия для проведения этого саммита”.