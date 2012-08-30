Тейшейра обвиняет Януковича в напрасной трате средств ЕС на Избирательный кодекс

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра обвиняет Президента Украины Виктора Януковича в напрасной трате выделенных Евросоюзом средств на подготовку Избирательного кодекса.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Посол напомнил, что несколько лет назад Украина взяла обязательство перед ЕС принять Избирательный кодекс, который определял бы правила для всех будущих выборов. Таким образом, можно было сломать заколдованный круг – создание нового законодательства под каждые новые выборы в интересах тех, кто находится у власти.

Ж.Тейшейра заявил, что Евросоюз профинансировал процесс подготовки Избирательного кодекса, и этот кодекс даже получил поддержку со стороны Совета Европы как соответствующий европейским стандартам. “Это было, приблизительно, два года назад. Даже когда Президент В.Янукович пришел к власти, он заявлял, как на встречах с лидерами ЕС, так и публично о том, что Избирательный кодекс будет принят”, – добавил он.

По словам посла, даже после местных выборов 2010 года Президент В.Янукович сказал, что эти выборы были далеки от ожидаемых стандартов, и поэтому он поддерживает принятие Избирательного кодекса для того, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

“Но приблизительно год назад вся та работа, проведенная при поддержке Европейского Союза, была выброшена на свалку. Вместо этого начали новый процесс подготовки избирательного законодательства. И даже избирательная система, когда 50% парламента избирается по мажоритарным округам, была избрана лично Президентом Януковичем”, – сказал он.

Посол ЕС заметил, что Европейский Союз и США очень внимательно отслеживали процесс подготовки нового избирательного законодательства. “Я вместе с другими послами даже встречался с министром юстиции Лавриновичем, который достаточно открыто нам сказал: "Решение об избирательной системе было принято Президентом Януковичом". И также, что в разных странах используются разные избирательные системы". Я подтвердил, что, действительно, в разных странах используются разные избирательные системы. Но при этом я попросил, чтобы он привел пример страны ЕС или другой демократической страны, где президент принимает решение об избирательной системе. Потому что такой страны не существует в демократическом мире!” – заявил Ж.Тейшейра.