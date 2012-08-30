Анонс на 31 августа

* Пресс-конференция заместителя председателя Национального банка Украины В.Ричакивской по случаю 16-й годовщины денежной реформы в Украине.

* Состоится Всеукраинский форум "Последовательные шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и государственной налоговой службой", приуроченный ко Дню предпринимателя. Организаторы: ГНСУ и УСПП. Участники форума: председатель ГНС Украины Александр Клименко, президент УСПП Украины Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко, руководители отраслевых бизнес-ассоциаций, иностранные дипломаты, представители реального сектора, научные и другие. В 10:40 состоится брифинг председателя ГНС Украины А. Клименко и президента УСПП А. Кинаха.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние и перспективы развития биоэнергетики в Украине». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук; зав.отделом теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАНУ Георгий Гелетуха.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит учебное заведение №16 г. Киева.

* Круглый стол на тему: «Решение транспортных проблем Киева сегодня и концепция развития транспортной инфраструктуры». Вопросы: Скоростной трамвай как временная альтернатива метро на Троещину. Когда будет строиться 4-я линия метрополитена? Как эффективно решить проблему транспортного сообщения левого и правого берега? Когда возведут Подольско-Воскресенский мостовой переход?. Участники: председатель КГГА Александр Попов, зам.председателя КГГА Анатолий Голубченко, зам.председателя КГГА Руслан Крамаренко, начальник ГУ транспорта и связи Евгений Водовозов, начальник ГУ градостроительства и архитектуры Сергей Целовальник, начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко, ген. директор КП «Киевпастранс» Николай Ламбуцкий, народный депутат Украины Валерий Борисов, эксперты.

* УСПП совместно с Советом предпринимателей при КМУ проведут торжества по случаю Дня предпринимателя. Состоится вручение государственных наград, правительственных наград лучшим промышленникам, предпринимателям и работодателям, внесших немалый вклад в развитие предпринимательства и украинской экономики. Участники: президент УСПП, ​​А.Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко, президент корпорации «Укравтосильгоспмаш» О.Булыженко, руководитель компании «Украгрохимхолдинг» С.Лисковский, директор компании «Инженерная компания «Аерофорс» М.Сорокин, председатель Совета учредителей предприятия «Агрон» Д.Ходарковський, главный управляющий компании «ТНК-ВР Коммерс» В.Жмак и другие.

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