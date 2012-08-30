Анонс на 31 августа
31.08.2012 Пресс-конференция по случаю 16-й годовщины денежной реформы в Украине Форум "Шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и ГНСУ" Пресс-конференция: «Состояние и перспективы развития биоэнергетики в Украине»
* Пресс-конференция заместителя председателя Национального банка Украины В.Ричакивской по случаю 16-й годовщины денежной реформы в Украине.
* Состоится Всеукраинский форум "Последовательные шаги навстречу бизнесу. Партнерские отношения между налогоплательщиками и государственной налоговой службой", приуроченный ко Дню предпринимателя. Организаторы: ГНСУ и УСПП. Участники форума: председатель ГНС Украины Александр Клименко, президент УСПП Украины Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко, руководители отраслевых бизнес-ассоциаций, иностранные дипломаты, представители реального сектора, научные и другие. В 10:40 состоится брифинг председателя ГНС Украины А. Клименко и президента УСПП А. Кинаха.
* Пресс-конференция на тему: «Состояние и перспективы развития биоэнергетики в Украине». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук; зав.отделом теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАНУ Георгий Гелетуха.
* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит учебное заведение №16 г. Киева.
* Круглый стол на тему: «Решение транспортных проблем Киева сегодня и концепция развития транспортной инфраструктуры». Вопросы: Скоростной трамвай как временная альтернатива метро на Троещину. Когда будет строиться 4-я линия метрополитена? Как эффективно решить проблему транспортного сообщения левого и правого берега? Когда возведут Подольско-Воскресенский мостовой переход?. Участники: председатель КГГА Александр Попов, зам.председателя КГГА Анатолий Голубченко, зам.председателя КГГА Руслан Крамаренко, начальник ГУ транспорта и связи Евгений Водовозов, начальник ГУ градостроительства и архитектуры Сергей Целовальник, начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко, ген. директор КП «Киевпастранс» Николай Ламбуцкий, народный депутат Украины Валерий Борисов, эксперты.
* УСПП совместно с Советом предпринимателей при КМУ проведут торжества по случаю Дня предпринимателя. Состоится вручение государственных наград, правительственных наград лучшим промышленникам, предпринимателям и работодателям, внесших немалый вклад в развитие предпринимательства и украинской экономики. Участники: президент УСПП, А.Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко, президент корпорации «Укравтосильгоспмаш» О.Булыженко, руководитель компании «Украгрохимхолдинг» С.Лисковский, директор компании «Инженерная компания «Аерофорс» М.Сорокин, председатель Совета учредителей предприятия «Агрон» Д.Ходарковський, главный управляющий компании «ТНК-ВР Коммерс» В.Жмак и другие.
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