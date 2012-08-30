ТОП-10 (30 августа)

Дефицит госбюджета увеличился в 2 раза — до 16,9 млрд грн

"Газтек" купил 25% "Ивано-Франковскгаза"

В Киеве насчитали 999 миллионеров

Купленный россиянами Краматорский ферросплавный завод "стоит"

Импорт автомобилей в Украину увеличился на 39%

Турция предложила Украине участвовать в строительстве LNG-терминала на своей территории

В Киеве начался сбор подписей против хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне

Кабмин установил минимальные закупочные цены на молоко

Янукович ввел в действие решение СНБО об усилении контроля за лекарствами

Капинвестиции Украины в первом полугодии выросли на 29% - до 112,221 млрд грн

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Дефицит госбюджета увеличился в 2 раза — до 16,9 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-июль 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился почти в два раза — до 16,936 млрд грн, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы госбюджета составили 186,580 млрд грн, что на 10,5% больше, чем за январь-июль прошлого года. Поступления в общий фонд госбюджета увеличились на 12,1% - до 160,241 млрд грн, в т.ч. от НДС выросли на 10% - до 104,064 млрд грн, налога на прибыль — на 4%, до 1,109 млрд грн, акцизного налога от произведенных в Украине товаров — на 9,7%, до 1,146 млрд грн.

Возмещения НДС денежными средствами составило 26,944 млрд грн, что на 6% больше чем годом ранее.

Расходы госбюджета увеличились на 14,4% - до 200,538 млрд грн, в т.ч. расходы по общему фонду составили 174,151 млрд грн, что на 21,984 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда было перечислено 7,768 млрд грн.

В январе-июле 2012 года погашение основной суммы долга из госбюджета составило 33,626 млрд грн.

Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 68,286 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 65,475 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 49,489 млрд грн, на внешнем — 18,797 млрд грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июле 2012 поступило в государственный бюджет 5,112 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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"Газтек" купил 25% "Ивано-Франковскгаза"

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций компании "Ивано-Франковскгаз", предложив за пакет 33 млн 350 тыс. грн.

Трансляция конкурса велась на сайте ФГИ.

В ходе торгов было сделано два шага (стартовая цена блокирующего пакета - 32 млн 650 тыс. грн., шаг торгов - 350 тыс. грн.).

Второй участник конкурса ("ИК Финлекс-Инвест") предлагал за блокирующий пакет 33 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее "Газтек" заявил о планах принять участие в конкурсах по приватизации 22,059% "Винницагаза", 23,42% "Волыньгаза", 26% "Днепропетровскгаза", 15,86% "Житомиргаза", 25% "Запорожгаза", 23,99% "Крымгаза", 26% "Луганскгаза", 25,79% "Сумыгаза", 26% "Тысменицагаза", 20,39% "Черновцыгаза".

1 августа "Газтек" на приватизационном конкурсе приобрел за 18 млн 970 тыс. грн 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз", став в итоге собственником контрольного пакета облгаза.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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В Киеве насчитали 999 миллионеров

В Киеве 999 человек задекларировали свой доход в прошлом году на сумму более 1 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в г.Киев.

По словам председателя ГНСУ в г. Киев Ирины Носачевой, указанная категория граждан задекларировала за 2011 год доход на сумму 4,896 млрд грн и уплатила в бюджет почти 227 млн грн налога на доходы физических лиц. Наибольшее количество миллионеров сейчас проживает в Печерском (340 человек), Шевченковском (265 человек) и Голосеевском (123 человека) районах Киева.

«Анализ представленных деклараций показал, что наибольшие доходы миллионеры получили в виде иностранных доходов, от продажи имущества, в виде инвестиционной прибыли и доходов от принятия наследства», - отметила И.Носачева.

По данным столичных налоговиков, двое граждан задекларировали доход в размере более 100 млн грн, 93 лица - до 100 млн грн, еще 904 лица - до 10 млн грн.

Справка УНИАН. По данным Государственной налоговой службы Украины, по итогам 2011 года количество граждан Украины, которые задекларировали доходы свыше 1 млн грн, увеличилось на 754 человека - до 2291. Общая сумма полученного миллионерами дохода составила 15,1 млрд грн, что на 5,3 млрд грн больше, чем в 2010 году.

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Купленный россиянами Краматорский ферросплавный завод "стоит"

Задувка печи по производству доменного ферромарганца на ООО «Краматорский ферросплавный завод» (КФЗ) произойдет не ранее сентября 2013 года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор КФЗ Юрий Лобода.

По его словам, сейчас на предприятии идет восстановление и модернизация производственных мощностей. «Производственная площадка досталась нам в очень плохом состоянии. Мне сейчас трудно говорить о конкретных сроках начала работы предприятия, это будет зависеть от объемов и сроков финансирования восстановления производства, но скорее всего задувка печи состоится не ранее сентября 2013 года. Приблизительно через три месяца после этого мы сможем выйти на выплавку 14 тыс. тонн доменного ферромарганца в месяц, что составит 168 тыс. тонн в год», - сказал Ю.Лобода.

Вместе с тем он отметил, что сроки запуска завода и объемы его производства будут зависеть от ситуации на рынке ферросплавов. «Если к моменту завершения восстановительных работ спрос на нашу продукцию будет провальным, акционеры могут перенести запуск предприятия на более поздний срок», - добавил гендиректор КФЗ.

Он также подчеркнул, что завод не будет испытывать проблем с высокой стоимостью электроэнергии, с которыми сталкиваются крупные украинские производители ферросплавов. «В себестоимости нашей продукции цена электроэнергии равна нулю, поскольку для выплавки ферросплавов мы используем не электросталеплавильные печи, а доменный метод, основным энергоносителем при этом является кокс. На Краматорском заводе мы планируем применить технологии производства низкоуглеродистого ферромарганца, отработанные на Саткинском чугоноплавильном заводе (ЗАО «СЧПЗ» Челябинская обл., РФ), заместителем гендиректора которого я ранее являлся», - уточнил Ю.Лобода.

Отвечая на вопрос об источниках сырья для КФЗ, Ю.Лобода сообщил, что марганцевая руда будет поставляться на завод из Южной Африки и Казахстана, также как и на СЧПЗ, а не с украинских марганцевых ГОКов.

Комментируя информацию СМИ о продаже КФЗ российским инвесторам, Ю.Лобода сказал, что ему ничего не известно о смене акционеров предприятия. «Я сам россиянин, но не владею информацией о продаже предприятия российским инвесторам. Нашим акционером по-прежнему является кипрская компания», - добавил Ю.Лобода.

Как сообщалось в СМИ, совладелец “Индустриального союза Донбасса” (ИСД) Олег Мкртчан продал Краматорский ферросплавный завод (КФЗ, Донецкая область) российским инвесторам. Источник, знакомый с условиями продажи, сообщил изданию “Коммерсант-Украина”, что речь идет о продаже 100% акций КФЗ пулу российских инвесторов во главе с Владимиром Катуниным, ранее купившим ИСД.

Справка УНИАН. ООО “Краматорский ферросплавный завод” и ООО “Краматорский металлопрокатный завод” созданы в соответствии с планом санации ОАО “Краматорский металлургический завод им. Куйбышева”. Учредителем обеих предприятий является ООО “Регион”, подконтрольное совладельцу ИСД Олегу Мкртчану.

КФЗ способен производить 150 тыс. тонн доменного ферромарганца в год.

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Импорт автомобилей в Украину увеличился на 39%

Украина за первые шесть месяцев текущего года импортировала автотранспорта на сумму 2,18 млрд долл., что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Среди крупнейших поставщиков автомобилей на украинский рынок лидирует Германия — на покупку автомобилей из этой страны Украина потратила 437,8 млн долл. Импорт автомобилей из Японии составил 368,7 млн долл., Российской Федерации - 210,6 млн. долл, Южной Кореи - 188,3 млн. долл. и Великобритании - 158,7 млн. долл.

По результатам шести месяцев китайские производители в структуре импорта авто в Украину занимают 12 место.

В «Укравтопроме» также отметили, что экспорт украинского автотранспорта уменьшился на 15% - до 157,6 млн долл. Коэффициент покрытия импорта экспортом в части торговли автотранспортом по результатам первого полугодия составил 0,07.

Крупнейшим внешним рынком для украинского автопрома за анализируемый период является Российская Федерация. За шесть месяцев россияне приобрели украинских автомобилей и автобусов на сумму 142,5 млн. дол. США, что составило более 90% поступлений от автомобильного экспорта Украины за этот период.

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Турция предложила Украине участвовать в строительстве LNG-терминала на своей территории

Турция предложила Украине участвовать в строительстве LNG-терминала на своей территории, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

Об этом он заявил в интервью газете «День».

«Турецкая сторона предложила Украине присоединиться к созданию нового терминала на территории Турции. Ключевыми партнерами здесь выступают Турецкая государственная компания Botas (аналог украинского «Нафтогаза») и частная компания Egagas, которая владеет одним из действующих LNG-терминалов в Турции», - сказал В.Хорошковский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день разрабатываются еще три общих с Турцией проекта в сфере энергетики.

«Первый и ключевой - партнерство в строительстве LNG-терминала на Черноморском побережье Украины. Ожидаем, что в рамках инвестиционного конкурса, который состоится в ближайшие два месяца, среди участников будут и турецкие компании», - отметил вице-премьер Украины.

Также Украина, по его словам, активно сотрудничает с Турцией в сфере изучения возможностей транспортировки газа с территории Турции на территорию Украины и участия Украины в перспективном азейбарджанско-турецком проекте TANAP, который является аналогом Nabucco, но находится на стадии подписания договоров о создании консорциума для реализации проекта.

В.Хорошковский также подчеркнул, что Украина открыта и для реализации общих энергетических проектов на территории Украины, которые включают работу «как на внутреннем энергетическом рынке, так и на внешнем с использованием газотранспортной системы Украины».

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В Киеве начался сбор подписей против хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне

В Киеве начался сбор подписей против строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители киевской громады - организаторы инициативы против указанного строительства.

“Мы начинаем сбор 150 тысяч подписей под обращением киевлян к Президенту Украины с требованием срочно отменить решение о строительстве ядерного могильника под Киевом”, - сообщила лидер ОО «Киевский форум» Рена Назарова.

По ее словам, организаторы надеются, что такое количество подписей и мнение такого количества граждан не может быть проигнорировано главой государства.

Как сказала Р.Назарова, сегодня начал работу сайт http://www.mogilnik.net/, где интернет-пользователи смогут оставить свои подписи под обращением. “Никакой регистрации не нужно. Единственное – фамилия, имя, отчество указываем и ставим “да, я против”, - объяснила Р.Назарова.

Кроме того, сообщила она, предусматривается организовать активистов для сбора подписей возле станций метро, торговых центров, заведений культуры, крупных предприятий и тому подобное.

“В случае, если наши требования будут проигнорированы, мы будем дальше использовать свое конституционное право – созывать всеукраинский референдум по народной инициативе”, - отметила ведущая телевизионного ток-Нешоу “Киевский форум”.

Как отметила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, вопрос строительства хранилища ядерных отходов связан с будущим Украины на много лет вперед и является стратегическим, потому что сегодня в мире не существует технологии полной утилизации, полного обезвреживания отработанного радиоактивного топлива.

“Нет ни одной страны в мире, которая на таком небольшом расстоянии от своей столицы запланировала бы хранилище ядерных отходов. Франция хранит свои отходы на отдаленных островах Тихого океана, а США – в пустыне Невада, причем поиски этих мест длились очень долго... Нет ни одного прецедента в мире, чтобы это строилось меньше, чем в 100 км от столицы государства”, - подчеркнула Т.Тимочко.

Как отмечают экологи, пока не известно, каким будет это хранилище: будет ли там современная система охлаждения ядерного топлива, какие технологии будут использоваться для хранения и, вообще, каким будет это хранилище, строительство которого фактически начато, потому что уже проведены разведывательные работы.

Кроме того, у экологов вызывает обеспокоенность вопрос транспортировки отходов в хранилище в связи с возможной утечкой из контейнеров и загрязнением окружающей среды.

По словам Т.Тимочко, общественность требует прекратить все работы по строительству хранилища, провести экспертное обсуждение проекта, опубликовать все заключения специалистов и резюме проекта. Эти документы, как заверяют организаторы инициативы, не обнародованы умышленно.

Директор Института города Александр Сергиенко заявил, что человеческий фактор повлек много катастроф. “В наших условиях тотальной коррупции, кумовства, когда на руководящие должности ставят не по признаку профессионализма, порядочности, честности, а по признаку преданности, по признаку приближенности, по родственным связям, при нашей технологической дисциплине, при нашем совковом достоянии, когда главное - сделать, а после нас – хоть потоп, в Украине риски человеческого фактора чрезвычайно высоки. Практически они решают все”, - убежден А.Сергиенко.

По словам главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия Черняховского, хранилище решено строить в Чернобыльской зоне, которая объявлена заповедной, и где, по действующему законодательству, строить запрещено. Следовательно, сказал он, решение Верховной Рады от 9 февраля нарушает закон.

Как отметила Т.Тимочко, экологи не против строительства хранилища ядерных отходов, и понимают, что оно крайне нужно Украине, но место для его строительства должно быть избрано очень скрупулезно, проект должен обеспечить безопасность граждан Украины. Она подчеркнула, что с отходами ядерного топлива нужно вести себя очень цивилизованно.

“Мы должны понимать, что хранилище нужно, но мы требуем процедуры – специальной процедуры рассмотрения: от выбора участка до технологии, до проекта. Все это должно быть под жестким общественным контролем. Чиновники не могут это решить за нас”, - отметила эколог.

По убеждению Р.Назаровой, общественности удастся заставить Президента отреагировать на подписи и отменить закон о хранилище.

По ее словам, предварительно проводилось исследование относительно того, готовы ли киевляне сегодня поставить подписи под инициативой и обращением. “Киевляне не просто не любят ставить подписи под чем-то – есть определенный страх перед властью, перед тем, кто что-то скажет, и они не любят выражать свою точку зрения. Но когда поставили вопрос (с 13 июля проводился опрос соответствующий): как киевляне относятся к строительству хранилища в Киевской области, 58,4%, то есть почти 60% киевлян сказали, что мы не просто не поддерживаем, но и готовы поставить подписи «против». Потому я верю в результат инициативы ”, - сказала Р.Назарова.

Справка УНИАН. 9 февраля Верховная Рада приняла Закон "Об обращении с отработанным ядерным топливом относительно размещения, проектирования и строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЕР отечественных атомных электростанций".

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Кабмин установил минимальные закупочные цены на молоко

Кабинет министров установил на текущий год минимальные цены на молоко, которое закупается у населения, на уровне 2,20 грн за литр.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№807 от 22 августа), размещенном на официальном правительственном портале.

Согласно постановлению минимально допустимая цена закупки молока цельного второго сорта без учета НДС составляет 2200 грн. за тонну.

Пресс-служба премьер-министра цитирует слова Николая Азарова, назвавшего "недопустимой" ситуацию, когда в целом ряде областей страны молоко у населения закупается по цене 1,6-1,8 грн за литр.

«До 70% молока в стране производится частными сельхозпроизводителями, которых необходимо защитить от различных спекулянтов, которые закупают молоко по искусственно заниженным ценам», - отмечает Н.Азаров.

Кроме того, премьер считает необходимым пересмотреть требования технических регламентов на молоко, закупаемое для школ, детских учреждений, больниц.

В сообщении сказано, что Н.Азаров также поручил Минагрополитики разработать и внести на рассмотрение правительства проект закона, который обяжет переработчиков молока размещать на упаковках молочных продуктов, произведенных с добавлением заменителей молочных ингредиентов, надпись «с заменителями молочных ингредиентов».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон, который предлагал отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, которые являются объектами государственного ценового регулирования.

Однако Президент Виктор Янукович ветировал этот закон.

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Янукович ввел в действие решение СНБО об усилении контроля за лекарствами

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

СНБО отметил наличие проблем с обеспечением потребностей населения, государственных и коммунальных заведений здравоохранения лекарственными средствами надлежащего качества и в необходимом ассортименте, а также отсутствие эффективного механизма противодействия производству и обращению фальсифицированных лекарственных средств, ввозу таких средств в Украину.

СНБО признал не отвечающим интересам национальной безопасности Украины состояние организации внутреннего фармацевтического рынка, государственной регистрации лекарственных средств, систем ценообразования на такие средства, контроля за их качеством и реализацией.

Совет нацбезопасности и обороны предлагает Генеральной прокуратуре Украины провести в трехмесячный срок проверку соблюдения требований законов во время осуществления государственной регистрации лекарственных средств и по результатам такой проверки принять в установленном порядке в случае необходимости соответствующие меры реагирования.

Кабинету министров поручено разработать и внести в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроекты: о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, которые угрожают здравоохранению; о внесении изменений в Закон «О лекарственных средствах» относительно: обязательного определения во время государственной регистрации генерических лекарственных средств их биоэквивалентности, терапевтической эффективности, наличия высших фармакоэкономических характеристик.

Также правительство должно рассмотреть вопрос об отмене государственной регистрации лекарственных средств, в том числе из-за нарушения процедуры такой регистрации, отсутствия лекарственного средства на рынке Украины больше двух лет с даты государственной регистрации.

Кабмин должен внести в установленном порядке предложения об определении центрального органа исполнительной власти по осуществлению контрольно-наблюдательных функций по формированию цен на лекарственные средства, относительно которых введена государственная регуляция.

Правительству поручено внести изменения в свое постановление от 26 мая 2005 года № 376 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и размеров сбора за их государственную регистрацию (перерегистрацию)» относительно дополнения перечня документов, которые подаются для государственной регистрации лекарственных средств, нерасфасованной продукции и продукции в крупнообъемной упаковке (продукции «in bulk») (кроме активных фармацевтических ингредиентов, действующих веществ, субстанций), заверенной копией документа, выданного в установленном Законом «О лекарственных средствах» порядке, который подтверждает соответствие условий производства лекарственного средства, поданного на регистрацию (перерегистрацию), требованиям к производству лекарственных средств в Украине, в том числе требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Кабмин должен пересмотреть с учетом международного опыта размеры сбора за государственную регистрацию (перерегистрацию) лекарственных средств, порядок осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, которые ввозятся в Украину, утвержденного постановлением от 14 сентября 2005 года № 902, относительно обязательной подачи для получения заключения о качестве ввезенной нерасфасованной продукции (продукции «in bulk») копии документа, который подтверждает соответствие условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP), для получения заключения о качестве ввезенных нерасфасованной продукции (продукции «in bulk»), других лекарственных средств (кроме субстанций) сертификата качества производителя, в котором указаны фактический производитель лекарственного средства, страна происхождения, размер серии, дата выдачи разрешения на выпуск серии лекарственного средства в обращение.

Правительство должно ускорить утверждение нормативно-правовых актов, принятие которых вытекает из Закона «Об осуществлении государственных закупок», об особенностях заключения и выполнения рамочных соглашений, порядке определения генеральных заказчиков и взаимодействия заказчиков с генеральным заказчиком по рамочным соглашениям, а также обеспечить урегулирование вопроса определения предмета закупки во время осуществления закупок лекарственных средств.

Также Кабмин должен ввести систему декларирования субъектами хозяйствования изменения оптово-отпускных цен на лекарственные средства, включенные в перечень лекарственных средств отечественного и иностранного производства, которые могут закупать заведения и учреждения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов.

Правительство должно принять меры по созданию действенной системы контроля за утилизацией и уничтожением фальсифицированных, некачественных лекарственных средств, в том числе тех, срок годности которых истек и др.

Министерство здравоохранения и Министерство юстиции должны разработать вопрос об адаптации законодательства Украины к требованиям Директивы № 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 года относительно кодекса Содружества о лекарственных средствах, предназначенных для людей, и имплементации положений Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности в части введения для охраны общественного здоровья и содействия общедоступности лекарственных средств системы принудительного лицензирования относительно лекарственных средств.

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Капинвестиции Украины в первом полугодии выросли на 29% - до 112,221 млрд грн

В Украине по итогам января-июня 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 112,221 млрд грн, что на 29,1% больше показателя соответствующего периода 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Крыму - 172,1%, до 8,4 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 108,406 млрд грн, из которых на капремонт - 6,618 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций являются собственные средства предприятий - 68,914 млрд грн, кредиты банков и другие займы - 19,589 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал - 209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.

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