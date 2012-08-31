ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Дефицит госбюджета резко вырос, а банкам дали время для стабилизации» подает финансовые результаты четверга…

http://delo.ua/ukraine/finansovye-itogi-dnja-deficit-gosbjudzheta-rezko-vyros-a-bankam-d-184184/

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Также «Дело» в публикации «С 1 января 2013 года вступают в действие налоговые нормы, привязывающие договорные цены к индикативным» пишет: новая «фишка» налоговых органов - партнерство с плательщиками является не просто имиджевым слоганом…

http://delo.ua/businessman/s-1-janvarja-2013-goda-vstupajut-v-dejstvie-nalogovye-normy-privjaz-184151/

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«Дело» в публикации «Госдолг США побил рекорд» пишет: после размещения очередного выпуска облигаций Министерством финансов государственный долг США достиг отметки в 16 триллионов долларов…

http://delo.ua/world/gosdolg-ssha-pobil-rekord-184179/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Торги на скорость», в котором пишет: расчеты по биржевым сделкам с ОВГЗ теперь будут проводиться мгновенно, тогда как раньше на их оформление могло уходить до 40 минут. 30 августа на фондовой бирже ПФТС начались торги с использованием технологии неттинга, уже до конца сентября аналогичная технология будет внедрена на бирже "Перспектива". Новая технология позволит в разы увеличить ликвидность рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/2011825

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Боржоми» перетекает в фонды», в котором пишет: знаменитые бренды минеральной воды «Боржоми», «Миргородская», «Моршинская» и «Трускавецкая» могут сменить владельца. Их производитель - компания IDS Borjomi Beverages N.V. выставлена на продажу и оценивается в 400-500 млн долл. Среди претендентов - крупные западные и российские фонды…

http://www.kommersant.ua/doc/2011830

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Газета «Сегодня» в материале «Что будет в Украине с долларом во время болезни сезонного роста» пишет: эксперты уверяют, что рост на пару копеек не опасен, и говорят о спекуляциях…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHto-budet-s-dollarom.html

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Также «Сегодня» в публикации «Центр Киева будет без высоток» пишет: согласно проекту Генплана столицы, количество зеленых зон увеличат, а в центре разрешат лишь 8 этажей…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/genplan-kieva-perezagruzka.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нафтогазу от Тимошенко «не обломится» пишет: Высший спецсуд отказался освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, таким образом окончательно дав «добро» на выполнение приговора по «газовому делу». В том числе и в части возмещения нанесенных государству убытков. Но остается открытым вопрос, как Тимошенко будет погашать полторамиллиардный «долг» перед Нафтогазом...

http://economics.unian.net/rus/detail/138471

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «МММ Мавроди пришла в Индию» пишет: Россия начала экспорт высоких финансовых технологий - создатель крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды Сергей Мавроди реализует аналогичный проект в Индии…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3446051/mmm_v_indii

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Также «Ведомости» в публикации «UC Rusal займет на погашение долгов» пишут: UC Rusal боится не справиться с обслуживанием гигантского долга. Компания пытается привлечь кредит на 800 млн долл. В следующем году ей предстоит выплатить 1,3 млрд долл. Но если цены на алюминий будут по-прежнему низкими, UC Rusal рискует не собрать столько средств…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3446081/uc_rusal_zajmet_na_pogashenie_dolgov

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Издание «Известия» в публикации «Минфин и Центробанк готовятся к кризисному шоку» пишет: в случае ухудшения обстановки решено поддержать деньгами инвесткомпании. Механизм поддержки нестандартный…

http://izvestia.ru/news/534107

(УНИАН)