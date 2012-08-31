В пятерку самых влиятельных людей Украины вошли Янукович и его старший сын

В первую пятерку самых влиятельных людей Украины 2012 года по версии журнала «Корреспондент» вошли Президент Украины Виктор Янукович и его старший сын Александр.

Об этом сообщается на сайте журнала «Корреспондент», который сегодня опубликовал данные ежегодного проекта ТОП-100 самых влиятельных людей Украины.

В.Янукович возглавляет список 100 самых влиятельных украинцев третий год подряд. Второе место занял президент компании СКМ Ринат Ахметов. Третье место, как и в прошлом году, - глава Администрации Президента Сергей Левочкин. Замыкают первую пятерку старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Далее расположились: премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев.

Только на девятом месте представитель оппозиции, лидер партии «Фронт Змин» Арсений Яценюк, за ним снова представитель власти: первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, потом основной акционер международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук, совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский находится на 12-м месте.

На 13-м в списке ТОП-100 стоит лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

За ней следует генеральный прокурор Виктор Пшонка, основной акционер финансово-промышленной группы «Смарт-холдинг» Вадим Новинский, лидер партии «УДАР», чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO Виталий Кличко, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, президент и совладелец группы DCH Александр Ярославский, глава наблюдательного совета «ПриватБанка», совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов.

Замыкает первую двадцатку председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко.

Глава Украинской православной церкви (МП) Митрополит Владимир занял 23-е место, а председатель Верховной Рады Владимир Литвин - на 28-м. За ним следует младший сын Президента, народный депутат Виктор Янукович, который опередил на одну позицию главу Национального банка Сергея Арбузова.

В общем, отмечает «Корреспондент», высокая концентрация представителей Партии регионов в первой половине списка отражает реальную ситуацию: В.Янукович и его партия смело взяли всю полноту власти в свои руки. При этом издание подчеркивает, что несмотря на то, что политики и чиновники доминируют в списке, среди 100 самых влиятельных людей оказалось немало бизнесменов, деятелей культуры и спортсменов.

Опубликованный сегодня рейтинг ста самых влиятельных людей Украины - уже десятый. В 2003 и 2004 годах список возглавлял Президент Леонид Кучма, в 2005 году – Президент Виктор Ющенко, в 2006-м – Р.Ахметов. Два последних рейтинга ТОП-100 также возглавил В.Янукович.