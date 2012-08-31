ТОП-10 (31 августа)

Группа компаний «Содружество» купила 20,82% «Херсонгаза»

Россия не сделала исключения для Украины при утилизационном сборе с автомобилей

"Жизнь" топливу Евро-3 могут продлить до 2017 года, Евро-4 - до 2021

Янукович предлагает упростить и удешевить процедуру отчуждения и регистрации автомобилей

ГНСУ работает над детенизацией рынка ценных бумаг

НБУ не против печатать деньги для других стран - “мы уже можем себе позволить"

НБУ ужесточил правила валютно-обменных операций

Нацбанк зафиксировал положительное сальдо платежного баланса

Австрийская OW Capital Management GmbH купит 25% акций Крюковского вагонзавода

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на 23%

***

Группа компаний «Содружество» купила 20,82% «Херсонгаза»

ООО “Группа компаний “Содружество” стало победителем приватизационного аукциона по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз», предложив за пакет 11,9 млн грн.

Трансляция конкурса велась на сайте Фонда госимущества Украины.

В конкурсе принимали участие две компании: ООО "Группа компаний "Содружество" и ООО "ИК Финлекс-Инвест".

Стартовая цена пакета составляла 7 млн грн, шаг торгов - 100 тыс. грн. Цена продажи госпакета превысила стартовую на 4,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ПАО "Херсонгаз" занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

Номинальным держателем контрольного пакета ПАО "Херсонгаз" в размере 60,51% является ОАО «Межрегиональный фондовый союз» .

Вчера крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в конкурсе по продаже 25% акций компании "Ивано-Франковскгаз", заплатив за пакет 33,35 млн грн. Вторым участником торгов была компания "ИК Финлекс-Инвест". По сообщению СМИ, «Газтек» и "ИК Финлекс-Инвест" подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу.

***

Россия не сделала исключения для Украины при утилизационном сборе с автомобилей

Москва. Правительство РФ установило порядок взимания утилизационного сбора с автомобилей, в котором не предусмотрены какие-то исключения для транспортных средств, произведенных в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 сентября.

В частности, Д.Медведев утвердил правила взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, а также возврата уплаченных сумм этого сбора.

В документе отдельно прописаны правила условий, при соблюдении которых утилизационный сбор не уплачивается в отношении колесных транспортных средств, которые ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Таможенного союза и имеют статус товаров Таможенного союза.

Кроме этого определены правила принятия организациями - изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, а также перечень видов и категорий колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора;

Также утвержден перечень видов и категорий колесных транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается;

Д.Медведев поручил министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить ведение реестра организаций - изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, подавших до 1 октября 2012 г. письменные заявки о принятии на себя указанных обязательств, а также включение организаций - изготовителей колесных транспортных средств в реестр со дня подачи заявок.

Взимание утилизационного сбора будет осуществлять Федеральная таможенная служба. Уплата утилизационного сбора осуществляется плательщиком в российских рублях отдельными расчетными документами по соответствующему коду бюджетной классификации на счет Федерального казначейства.

После проверки правильности исчисления утилизационного сбора и его поступления по соответствующему коду бюджетной классификации на счет Федерального казначейства таможенный орган проставляет в бланке паспорта транспортного средства отметку об уплате утилизационного сбора или об основании его неуплаты для последующей выдачи паспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 29 августа заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов не исключил, что для автомобилей из Украины могут быть введены льготы при уплате утилизационного сбора.

«Постановлением правительства РФ может быть введено исключение либо какой-то льготный коэффициент, сделав этот сбор меньше для украинских транспортных средств», - сказал Р.Хакимов.

***

"Жизнь" топливу Евро-3 могут продлить до 2017 года, Евро-4 - до 2021

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Об этом говорится в проекте технического регламента, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности 30 августа.

Согласно проекту постановления Кабинета министров «Об утверждении Технического регламента в отношении требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам», разрешается еще три года использовать ранее изготовленное топливо.

Проект документа запрещает с 2017 года производство и реализацию судовых топлив с содержанием сероводорода свыше 0,0002%, а также котельного топлива с содержанием серы свыше 1%.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

23 ноября 2010 года Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете Министров Украины (ЭАГ) поддержала продление действующих стандартов качества топлива на два года.

12 ноября пресс-служба Госпотребстандарта сообщила, что ведомство предлагает с 1 января 2011 года отменить действие стандарта ДСТУ 4063-2001 только в части высокооктановых бензинов, а для бензинов А-76 и А-80 будут действовать старые стандарты.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиямЕвро-4 и Евро-5, заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети также выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».

***

Янукович предлагает упростить и удешевить процедуру отчуждения и регистрации автомобилей

Президент Украины Виктор Янукович предлагает отменить необходимость уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при второй и последующих регистрациях транспортных средств.

Об этом говорится во внесенном им на рассмотрение Верховной Рады проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения при отчуждении транспортных средств».

Кроме того, Президент предлагает изменить механизм определения стоимости транспортных средств для целей налогообложения операций по их продаже налогом на доходы физических лиц (изменения в пункты 173.1, 173.3 и 173.4 статьи 173), а также уменьшить размер государственной пошлины за удостоверение договоров отчуждения транспортных средств.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из преград для упрощения и удешевления процедур отчуждения транспортных средств является необходимость определения оценочной стоимости автомобилей при их продаже, что предусмотрено существующим порядком определения базы для обложения налогом на доходы физических лиц, - с оценочной стоимости автомобиля. Таким образом, обязанность и расходы государства на администрирование налога на доходы физических лиц фактически переводится на плательщиков такого налога.

Высокая стоимость процедур регистрации автомобилей обусловлена в основном необходимостью уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке транспортных средств в размере 3% стоимости автомобиля. Это вынуждает покупателей автомобилей избегать процедур заключения соглашений купли-продажи транспортных средств в установленном порядке и не дает возможности для качественного выполнения государством функций по регистрации и учету транспортных средств.

Кроме этого, существующий механизм определения базы для расчета сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в зависимости от стоимости автомобиля, требует проведения платной оценки автомобилей при их продаже на вторичном рынке, что еще больше осложняет процесс регистрации.

Президент отмечает, что законодательством право засвидетельствования договоров купли-продажи транспортных средств предоставлено также нотариусам, но высокая ставка государственной пошлины (5% суммы договора отчуждения транспортного средства другим лицам, кроме отчуждения такого транспортного средства детям, одному из супругов, родителям) делает невозможным участие нотариусов на этом рынке и не дает возможности обеспечить поступления в местные бюджеты от уплаты государственной пошлины за соответствующие нотариальные действия.

***

ГНСУ работает над детенизацией рынка ценных бумаг

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разрабатывает механизмы детенизации рынка ценных бумаг, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«При этом работа по детенизации направлена на прекращение операций с «техническими» бумагами и схемами минимизации налогов с их использованием. В то же время, ликвидные ценные бумаги, в т.ч. ОВГЗ и ценные бумаги, имеющие биржевую оценку, не являются рискованными», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ГНСУ, рынок ценных бумаг сегодня отмечается непрозрачностью операций. Только 10,7% операций с ценными бумагами проводятся через организованные (биржевые) механизмы. Общий объем договоров, выполненных торговцами ценными бумагами в 2011 году, составил 2,2 трлн грн, из них только на 235 млрд грн было заключено договоров на организованном биржевом рынке.

Вместе с тем, при таких больших оборотах операторы фондового рынка демонстрируют сверхбольшую убыточность. По итогам прошлого года прибыль от торговли ценными бумагами составил всего 119 млн грн, а убытки - 159 млрд грн.

В текущем году доля убыточных операций, по официальной отчетности операторов, достигает в среднем 73%, а в страховых организаций доходит до 88%. «Анализ имеющихся данных позволяет предположить высокий уровень налоговых рисков. К тому же, практика показывает, что именно механизмы фондового рынка часто используются для уклонения от налогообложения, сокрытия доходов и информации о структуре собственности активов реального сектора и т.д.», - говорится в сообщении Госналогслужбы.

В ведомстве также заявили, что письмо ГНСУ №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года "Об отражении отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами в 2012-2015 годах" предусматривается, что прибыль от операций с ценными бумагами (корпоративными правами) включается в состав доходов по результатам отчетного периода, в котором осуществляется продажа ценных бумаг. При этом, отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути являются расходами на приобретение ценных бумаг (не проданных на настоящее время), понесенные в прошлых налоговых периодах, и не является отрицательным значением объекта налогообложения по налогу на прибыль.

«Таким образом, речь идет об инвестиционной деятельности (расходы на приобретение ценных бумаг), а не о отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль», - подчеркнули там.

Государственная налоговая служба заинтересована в создании предпосылок для перехода операций с ценными бумагами в цивилизованных форм, основанных на прозрачности, законности и честному выполнении обязательств перед государством. Налоговики уверены, что это, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности и ликвидности украинского фондового рынка.

***

НБУ не против печатать деньги для других стран - “мы уже можем себе позволить"

Национальный банк Украины (НБУ) намерен принимать участие в процессе изготовления наличных денег для других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Национального НБУ Вера Рычаковская в пятницу, 31 августа, во время пресс-конференции, приуроченной к шестнадцатой годовщине введения в обращение в Украине национальной валюты - гривни.

“У нас была практика, когда мы изготовляли банкнотную бумагу для Индии”, - сказала В.Рычаковская.

По ее словам, НБУ принимал участие и в других тендерах на предоставление услуг по обеспечение определенного этапа процесса изготовления наличных денег. Но стать в них победителем довольно сложно, так как конкуренция среди банкнотно-монетных дворов чрезвычайно высокая.

В НБУ уверены, что техническое обеспечение и другие составляющие, необходимые для изготовления наличных денег, в Украине находятся на высоком уровне.

“Мы уже можем себе позволить принимать участие в таких тендерах”, - сказала В.Рычаковская.

При этом она подчеркнула, что в Украине с начала текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, зафиксировано снижение объема наличных денег в обращении на 2,2%. Снижение произошло в связи со стабилизацией экономической ситуации в стране.

В Нацбанке указывают на то, что в послекризисных 2009-2010 гг. рост наличности в обращении составлял более 17%. Эта тенденция наблюдалась не только в Украине, но и в других странах, в том числе и с развитой рыночной экономикой. Причиной являлись негативные настроения в кризисный период, когда “наличка” была предпочтительней, чем деньги на счетах в безналичной форме.

В связи с сокращением наличности в обороте, по словам В.Рычаковской, НБУ на текущий год снизил планы по производству банкнот гривни.

***

НБУ ужесточил правила валютно-обменных операций

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №349 от 21 августа 2012 года ужесточил правила валютно-обменных операций. Документом вносятся соответствующие изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом регулятор обязал банки копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня.

В сопроводительном письме регулятора к постановлению, в частности, говорится: “Оттиск штампа кассы банка (финансового учреждения), пункта обмена валюты, которым заверяются копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее резидентности, обязательно должен содержать реквизит "дата" и проставляться таким образом, чтобы часть размещалась на фотографии”.

Согласно изменениям в Инструкции, если нерезидент снимал наличную гривню с помощью банкомата по международной платежной карточке, то обратный обмен неиспользованной украинской валюты должны осуществлять исключительно те банки, через банкоматы которых была проведена трансакция.

В сопроводительном письме к постановлению по поводу вступления документа в силу указывается, что «согласно Указу Президента от 03 октября 1993 г. №493/92, указанное постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации, то есть 8 сентября 2012 г., но в самом постановлении указана другая дата - 2 сентября 2012 года”.

***

Нацбанк зафиксировал положительное сальдо платежного баланса

Сальдо платежного баланса за январь-июль было близким к нулю, в июле - положительным на уровне 800 млн долл. Об этом говорится в обнародованном на сайте Национального банка Украины заявлении начальника управления методологии, анализа и прогнозирования платежного баланса НБУ Сергея Николайчука.

"Характеризуя состояние платежного баланса, должен отметить его улучшения в июле. Так произошло возвращение к его профициту, который составил 800 млн долл., и в целом за первые 7 месяцев сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю ", - сказал С.Николайчук.

По его словам, дефицит текущего счета в июле составил 1,3 млрд долл. по сравнению с 1,5 млрд долл. в июне. В основном, это произошло за счет частных денежных переводов из-за границы, которые за 7 месяцев увеличились на 5% - до 4,1 млрд долл. При этом НБУ не предоставляет номинальное значение дефицита текущего счета по итогам января-июля 2012 года.

Профицит финансового счета составил 2,1 млрд долл., что является максимальным значением в текущем году. Это произошло преимущественно за счет размещения Украиной еврооблигаций на 2 млрд долл.

По словам С.Николайчука, резервные активы на конец июля превысили 30 млрд долл., и сейчас обеспечивают покрытие импорта будущего периода на протяжении 3,5 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

***

Австрийская OW Capital Management GmbH купит 25% акций Крюковского вагонзавода

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании OW Capital Management GmbH (Австрия) приобрести 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Об этом говорится в сообщении АМК.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.

***

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на 23%

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе-июле 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился на 23% - до 4,6 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

“Чистый приток ПИИ в июле повысился до 694 млн долл. (наибольший уровень за последние 5 месяцев). Всего приток ПИИ в Украину с начала года составил 4,6 млрд долл., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (из них почти 93% - в реальный сектор)”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-июне 2012 года объем ПИИ составил 3,224 млрд долл., что на 15,6% больше показателя за аналогичный период 2011 года (2,788 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН