Новым президентом ФФУ избран Анатолий Коньков. Суркис сложил полномочия

Новым президентом Федерации футбола Украины стал Анатолий Коньков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли делегаты XIV отчетно-выборного конгресса ФФУ, который прошел 2 сентября в Киеве. За его кандидатуру проголосовали 132 из 133 делегатов собрания.

Член исполкома УЕФА Григорий Суркис, который сложил полномочия президента ФФУ, отныне стал почетным президентом украинской футбольной федерации.

Также делегаты конгресса избрали двух первых вице-президентов ФФУ. Ими стали заместитель гендиректора ФК «Шахтер» (Донецк) Анатолий Попов и действующий первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко. Вице-президентами ФФУ избраны президент Украинской футбольной премьер-лиги Виталий Данилов, председатель федерации футбола Днепропетровской области Андрей Павелко и голова федерации футбола Тернопольской области Владимир Мариновский.

А.Коньков является бывшим титулованным футболистом, в 1968-74 годах он играл за донецкий «Шахтер», а в 1975-1981 выступал за киевское «Динамо». По окончании карьеры игрока работал тренером в ряду клубов, в частности, «Шахтере», полтавской «Ворскле», алчевской «Стали». С 2008 года является спортивным директором ФК «Сталь» (Алчевск).

Действующий до ныне президент ФФУ Григорий Суркис раньше заявил, что не намерен баллотироваться на следующий президентский срок. Кандидатура А.Конькова была единственной на сегодняшних выборах нового руководителя украинской футбольной федерации.