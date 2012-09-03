Великобритания ввела в действие «список Магнитского»

Правительство Великобритании ввело в действие и передало своему посольству в Москве имена российских чиновников и силовиков, которым запрещен въезд на британскую территорию в связи с «делом Магнитского».

Виновных в смерти Магнитского не будут впускать в Великобританию «Глава МВД выслала в посольство в Москве имена 60 судей, офицеров разведки и прокуроров, замешенных в пытках и смерти молодого юриста», - сообщает издание The Sunday Times, которое цитирует Тиждень.ua.

Детали, связанные со стоп-письмом, стали известны с письма министра по иммиграционной политике, которое он послал парламентарию с Консервативной партии.

Первая информация о введении в действие Лондоном подобного стоп-письма появилась почти год назад. О наличии подобного списка из 60 человек писала газета The Observer с ссылкой на источник в департаменте, ответственном за иммиграционный контроль.

Представитель посольства Великобритании в Москве тогда опроверг эту информацию, пишет Газета.ру.

Тогда же к планам введения стоп-письма, наличие которого Лондон отрицал, подключились парламентарии.

Депутаты британской палаты обществ представили в марте этого года свое предложение, подписанное, в том числе, пятью бывшими министрами иностранных дел, о том, чтобы предоставить законную силу санкциям по «списку Магнитского». Однако тогда же сообщалось, что правительство фактически отклонило документ, заявив о своей «выжидательной позиции» по этому вопросу.

Как сообщалось, в июле Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла так называемую «резолюцию Магнитского», в которой призывала страны Европы ввести санкции против российских чиновников, причастных к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского.

26 июня комитет по международным отношениям Сената США единогласно одобрил так называемый «акт Магнитского». В поддержку законопроекта высказались как республиканцы, так и демократы.