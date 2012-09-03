ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Комиссии в платежных системах начали падать» пишет: на рынке платежных систем происходит тихая революция. Информация о платежах человека становится дороже, чем размер самой платежной комиссии…

http://delo.ua/business/komissii-v-platezhnyh-sistemah-nachali-padat-184249/

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Также «Дело» в публикации «Какие экономические блага нам предлагают партии на выборах» пишет: спектр предложений широкий - начиная с установки пластиковых окон всему населению Украины, заканчивая чиновниками, ездящими на малолитражках и в общественном транспорте…

http://delo.ua/ukraine/kakie-ekonomicheskie-blaga-nam-predlagajut-partii-na-vyborah-184180/

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«Дело» в публикации «Между газетой и министром Саламатиным разгорелся медиаскандал» пишет: «Зеркало недели. Украина» в последнем номере обвинило министра обороны Дмитрия Саламатина в обмане относительно поставок БТРов в Ирак. Минобороны в ответ назвало это «грязной кампанией» и в доказательство привело устные заявления посла Ирака…

http://delo.ua/ukraine/mezhdu-gazetoj-i-ministrom-salamatinym-razgorelsja-mediaskandal-184283/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Конфликт с запасом», в котором пишет: Киев отказался формировать резерв российского газа в собственных хранилищах для гарантирования поставок топлива в ЕС. В пятницу, 31 августа, в «Газпроме» заявили, что таким образом Украина нарушает обязательства транзитера. Но в Минэнерго возражают, что резервы газа должна формировать и оплачивать сама российская монополия. Эксперты считают, что на этот раз конфликт может перерасти в судебный спор…

http://www.kommersant.ua/doc/2014177

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Профицитное настроение», в котором пишет: привлечение кредитов правительством и «Нафтогазом» позволило добиться позитивного платежного баланса в июле. Благодаря этим займам резкая девальвация гривни Украине не грозит, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, уверены эксперты. Впрочем, рост темпов закупки валюты населением может привести к тому, что такая угроза вновь появится к концу года…

http://www.kommersant.ua/doc/2014202

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Газета «Сегодня» в материале «Все о новой волне выплат вкладов СССР» пишет: началась регистрация вкладчиков, которые еще не отмечались в банке, но денег они пока не получат…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kak-poluchit-vklady-SSSR-v-2013-godu.html

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Также «Сегодня» в публикации «Подробности самой дорогой аварии года в Киеве» пишет: в центре столицы разбилось эксклюзивное Ferrari за 400 тысяч евро - в 2009 году авто «засветилось» в клипе Василия Лазаровича «Свобода»…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Podrobnosti-samoy-dorogoy-avarii-goda-v-Kieve.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия «запускает» Ан-148 на внешний рынок вместо Суперджета» пишет: отказ "Аэрофлота" от Ан-148 в пользу Суперджета означает, что россияне перепрофилировали свой экспортно-ориентированный проект Sukhoi Superjet 100. Украинско-российскому Ан-148 не остается места на рынке РФ. Но это нельзя назвать неудачей, ему придется поменять маршрут... на третьи страны

http://economics.unian.net/rus/detail/138566

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Вопрос о накопительной части пенсии парализовал работу кабинета Медведева» пишет: найти решение пока не удалось и президенту Владимиру Путину…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3498881/deficit_na_starost

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Также «Ведомости» в публикации «Финальный вариант закона о борьбе с курением может повредить торговому бизнесу» пишут: окончательный вариант закона о борьбе с курением стал еще более жестким. Он направлен на уничтожение малого и среднего торгового бизнеса, считает эксперт…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3498841/zakurit_ne_najdetsya

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«Ведомости» в материале «Иномарки зарубежной сборки подорожают на 20 000 руб.» пишут: в России начал действовать утилизационный сбор для автомобилей. Toyota уже повысила цены, другие производители, скорее всего, поступят также…

http://www.vedomosti.ru/auto/news/3498851/inomarki_dorozhayut

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Издание «Известия» в публикации «Общественная палата: с 1 сентября квартплата может вырасти на 25%» пишет: первые результаты мониторинга ОП показали, что в части регионов тарифы выросли на 10% больше, чем планировалось…

http://izvestia.ru/news/534152

(УНИАН)