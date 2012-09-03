Литвин посоветовал Мирошниченко не давать указаний парламенту Украины

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обратился к представителю Президента в ВР Юрию Мирошниченко, чтобы тот не давал указаний парламенту Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета.

После того, как Ю.Мирошниченко зачитал длинный список законопроектов, который предлагается на рассмотрение ВР, среди которых были и правительственные законопроекты, В.Литвин, обращаясь к нему, сказал: «Чьи это предложения, кого вы озадачиваете?».

В.Литвин подчеркнул, что от правительства предложения озвучивает вице-премьер-министр Украины, а Президент Украины написал 4 письма ВРУ относительно определения как безотлагательных ряда законопроектов.

В.Литвин подчеркнул, что «вы нас озадачили и что ВР должна выполнять ваши указания».

Ю.Мирошниченко подчеркнул, что он вносит предложения от Президента Украины. В.Литвин опять сказал: «Вы все время нам на неделю наряд даете, и мы же не выполним эти вопросы».

Ю.Мирошниченко в ответ отметил, что «и Президент Украины, и правительство, и я надеюсь, парламент, должны действовать согласованно».

В.Литвин отметил, что Ю.Мирошниченко все время дает ВР задания и в таком количестве, что их нельзя рассмотреть на протяжении недели.

По словам председателя парламента, ВР должен рассматривать не только «ваши установки, но должен реализовывать и другие вопросы».

Ю.Мирошниченко отметил, что он не дает заданий парламенту Украины, а вносит предложения, которые предлагаются Президентом Украины.

Следует отметить, что Ю.Мирошниченко всегда на Согласительном совете озвучивал законопроекты, которые предлагались для рассмотрения на сессионной неделе, как сделал и в этот раз.