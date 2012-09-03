Анонс на 4 сентября

* Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский осуществит рабочий визит в Республику Польша для участия в XXII Экономическом форуме. Программой визита также предусмотрено проведение двусторонних встреч с руководством Республики Польша.

* Открытие одиннадцатой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва. Пленарное заседание.

* Состоится торжественное подписание Соглашения о создании Совместного представительского органа всеукраинских объединений профсоюзов.

* Состоится всеукраинский круглый стол на тему: «Научные и правовые аспекты оценки имущества и имущественных прав в Украине». Украинские оценщики обсудят насущные проблемы отрасли и попытаются найти эффективные пути сохранения целостного и конкурентоспособного рынка оценки в интересах граждан страны.

* 12-30 - в УНИАН состоится презентация Сицилийского винодельческого объединения Сantine Trapanesi Riunite CTR. На пресс-конференции в Украине будут впервые представлены два элитных вина категории D.O.P. из местности Salaparuta, которые считаются лучшими традиционными винами из Трапани. Компания СTR - это объединение винных хозяйств, сконцентрированных вокруг региона Трапани. На сегодняшний день СTR является крупнейшим производителем вин Сицилии. Для того, чтобы представить СTR, в Украину специально приедет коммерческий директор объединения Джюзеппе Марино. Он расскажет о винной конъюнктуре сицилийского винного рынка, тенденциях производства вина в мире и планах СTR в Украине (ул. Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 721 48 34.

* Активисты ВОО «Киевское Вече» проведут пресс-конференцию о варварском уничтожении легендарных киевских склонов. Мероприятие состоится на горе Юрковица (третий образующий Киев пункт, известный с давних времен как Хоревица), к которой добрались застройщики вслед за Замковой горой, Щекавицей и Смородинский спуском. На пресс-конференции, в частности, будут освещено, кто и каким образом позволяет уничтожать заповедники и способы реализации данной «схемы», а также предоставлена ​​информация конкретно по ситуации на участке по ул. О. Шмидта, 18 Д (где готовится строительство коттеджа по разрешению на строительство «объекта малой архитектурной формы).

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии заместителя министра социальной политики Украины - руководителя аппарата Вячеслава Коломийца, а также специалистов Министерства.

* Состоится круглый стол на тему: «Госбюджет и новый Таможенный кодекс: как увеличить поступления в казну и не допустить роста цен на импортные товары?». Мероприятие будет проведено по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Анатолий Мярковский, первый зам. министра финансов Украины, Александр Клименко, председатель Государственной налоговой службы Украины (или уполномоченное лицо), Виталий Хомутынник, народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики (или уполномоченное лицо), Сергей Семка, директор департамента таможенного контроля и оформления ГТСУ; Мехмед Али Эркан, коммерческий советник посла Турции в Украине; Роман Шпек, старший советник ПАО «Альфа-Банк» (Украина) и другие.

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