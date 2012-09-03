ТОР-10 (3 сентября)

Минэкологии к 5 сентября разработает законопроект о введении утилизационного сбора на импортные автомобили

Минфин рассчитывает проект бюджета на 2013 по пессимистическому сценарию

Экспорт зерна из Украины в июле-августе вырос на 60% - до почти 3 млн тонн - Минагропрод

Украина вышла на докризисный уровень развития строительной отрасли - Азаров

“Газтек” привлек у банка “Надра” кредит на 250 млн грн для покупки акций облгазов

Минобороны сформирует уставный фонд «Укроборонпрома» — постановление Кабмина

«Укрэнерго» получит 41,6 га земли для строительства воздушных линий электропередач

На рынке Украины могут появиться «молокосодержащие продукты»

Власти Луганской области ожидают возобновления работы Лисичанского НПЗ в октябре

Индекс UX на прошлой неделе показал наихудший с начала лета результат - эксперты

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Минэкологии к 5 сентября разработает законопроект о введении утилизационного сбора на импортные автомобили

Министерство экологии и природных ресурсов должно разработать законопроект о введения утилизационного сбора на импортные автомобили для рассмотрения на следующем заседании Кабинета министров, которое состоится 5 сентября.

Как сообщил УНИАН министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, такое поручение его ведомству было дано на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Принято решение разработать (законопроект – УНИАН) и принять адекватные меры. На следующем Кабмине я буду докладывать проект», - сказал Э. Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что «правительство рассмотрит вопрос о введении аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России», подчеркнув, что «наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров».

При этом, по словам премьера, в перспективе Украина планирует заключить соглашение с Россией о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле.

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Минфин рассчитывает проект бюджета на 2013 по пессимистическому сценарию

Министерство финансов Украины рассчитывает проект государственного бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию.

На сайте ведомства сообщается, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».

Именно такой прогнозный уровень ВВП указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

Согласно пессимистическому прогнозу, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 1,688 трлн грн, инфляция - 5,9%, индекс цен производителей промпродукции - 6,3%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на прошлой неделе заявил, что госбюджет на 2013 год «должен быть, прежде всего, реалистичным и он не должен оглядываться ни на выборы, ни на любую другую политическую конъюнктуру”.

В соответствии с действующим законодательством, правительство должно подать в Верховную Раду для рассмотрения законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» до 15 сентября.

Бюджет на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Экспорт зерна из Украины в июле-августе вырос на 60% - до почти 3 млн тонн - Минагропрод

Экспорт зерна из Украины в июле-августе 2012-2013 маркетингового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составил 2,98 млн тонн, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что за 2 месяца текущего МГ экспорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что на 83% больше, чем в июле-августе 2011 г. В том числе, экспорт продовольственной пшеницы увеличился до 0,933 млн тонн против 0,612 млн тонн, фуражной - до 0,368 млн тонн с 98,1 тыс. тонн. Экспорт ячменя сократился вдвое - до 0,551 млн тонн против 1,097 млн тонн, кукурузы - увеличился почти в 20 раз - до 1,1 млн тонн. Экспорт других зерновых составил 37,4 тыс. тонн.

В августе нового маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 1,782 млн тонн зерновых культур, что на 48% больше июля 2012 г. В том числе, экспорт пшеницы составил 0,931 млн тонн, ячменя - 0,503 млн тонн и кукурузы - 0,312 млн тонн.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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Украина вышла на докризисный уровень развития строительной отрасли - Азаров

Темпы развития отечественной строительной отрасли вышли на докризисный уровень 2007 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в понедельник, 3 сентября, на лекции в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

«В 2012 году мы, наконец, вышли на докризисный уровень развития строительной отрасли», - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что в 2008-2009 годах уровень строительства сократился почти на 60%. «Это значит, что из 10 строительств - 6 было остановлено», - подчеркнул премьер-министр.

При этом глава правительства добавил, что весной 2010 года, когда страна находилась в глубоком кризисе, важным решением было увеличение расходов на капитальное строительство, чтобы экономика развивалась. По его словам, правительство и в дальнейшем максимальное внимание будет уделять развитию строительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, строительные предприятия Украины в январе-июле 2012 года уменьшили объемы работ на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 30 млрд 197,2 млрд грн.

За указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 4% – до 2 млрд 790,5 млн грн, по строительству зданий и сооружений – уменьшили на 7,3%, до 24 млрд 084,6 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 0,3% – до 3 млрд 106,2 млн грн, по завершению строительства – увеличили на 2,2%, до 167,7 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 4,4%, до 48,2 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,5%, по текущему ремонту – 6,8%.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в январе-июне 2012 года уменьшили объемы работ на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 25,084 млрд грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.

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“Газтек” привлек у банка “Надра” кредит на 250 млн грн для покупки акций облгазов

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов компания "Газтек" привлекла у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Средства предоставляются на срок с 28 августа по 20 сентября 2012 года под 23% годовых. В случае продления срока кредитного договора его цена увеличится до 27% годовых.

Залогом по кредиту выступают пакеты акций предприятий, которыми владеет “Газтек” на общую сумму 384,839 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", “Николаев-”, “Ивано-Франковск-” "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, который также контролирует и банк “Надра”.

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Минобороны сформирует уставный фонд «Укроборонпрома» — постановление Кабмина

Кабинет министров Украины своим постановлением № 814 от 3 сентября т. г. передал Министерству обороны Украины полномочия по управлению средствами, предусмотренными в госбюджете для формирования уставного капитала государственного концерна «Укроборонпром».

Текст постановления опубликован на информационном портале правительства.

Согласно документу, бюджетные назначения, предусмотренные в 2012 году Министерству экономического развития и торговли в общем фонде государственного бюджета по программе "Формирование уставного капитала Государственного концерна "Укроборонпром" в сумме 20 млн грн, передаются Министерству обороны.

Кроме того, в постановлении предусмотрено сокращение на 80 млн грн расходов по программе "Развитие вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины" и одновременное увеличение на эту же сумму расходов по программе «Формирование уставного фонда Государственного концерна «Укроборонпром».

Справка УНИАН. Согласно уставу «Укроборонпрома», концерн образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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«Укрэнерго» получит 41,6 га земли для строительства воздушных линий электропередач

Кабинет министров Украины выделит Национальной энергетической компании «Укрэнерго» 41,6 га земли под строительство воздушных линий электропередач (ЛЭП) напряжением 750 кВ в направлении «Ривненская АЭС – подстанция Киевская» и «Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС».

Соответствующие решения закреплены правительственными распоряжениями №624-р и №625-р от 20 августа 2012 года.

Для строительства ЛЭП «Ривненская АЭС – подстанция Киевская» «Укрэнерго» получит 13,5 га леса и 3,7 га пашни в Ривненской, Житомирской и Киевской областях.

Для этой цели областные госадминистрации выкупят у физических и юридических лиц и передадут «Укрэнерго» 11,5 га пашни, 2,1 га сеножатей, 0,7 га пастбищ и 0,1 га садов в указанных областях.

Для строительства захода ЛЭП "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская" "Укрэнерго" получит 3,43 га лесных угодий и 1,1 га пашни на территории Киевской и Житомирской областей.

Как сообщал УНИАН, реализация проекта строительства новых ЛЭП 750 кВ с расширением подстанции 750 кВ "Киевская" для выдачи мощностей Ривненской и Хмельницкой атомных электростанций и обеспечения передачи этих мощностей в центральный и восточный регионы Украины должна начаться уже в текущем месяце.

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На рынке Украины могут появиться «молокосодержащие продукты»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает ужесточит правила маркировки молочных и молокосодержащих продуктов для предотвращения фальсификации и обмана потребителей.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» и других законодательных актах о мерах по борьбе с фальсификацией молочных продуктов» опубликован на сайте ведомства.

«На сегодняшний день производители продуктов, которые только частично содержат натуральные ингредиенты, из-за использования обманчивой терминологии - «молочный продукт», «молочный напиток», «сырный продукт», «кисломолочный продукт»... - создают у потребителя ложное представление о натуральности продукта», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа предлагают ввести новый термин «молокосодержащие продукты» для обозначения продуктов, произведенных с использованием немолочного сырья. На этикетках таких продуктов должна быть нанесена маркировка «Продукт с заменителями составляющих молока».

Кроме того, Минагропрод предлагает обязать торговлю размещать молокосодержащие продукты отдельно от молочных продуктов.

В случае нарушения производителем продукции требований к маркировке молокосодержащих продуктов на него налагается штраф в размере 100% стоимости продукции, реализованной с нарушением правил маркировки.

При нарушении предприятием торговли требований по торговле молоком, молочными продуктами и молокосодержащими продуктами на него налагается штраф в размере от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Авторы считают, что данный законопроект позволит создать правовые условия для прозрачной и эффективной деятельности производителей молочной продукции разных видов, предотвратить подмену понятий, злоупотреблений и фальсификаций молочной продукции, а также для однозначного и полного информирования потребителей о приобретенной ими продукции.

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Власти Луганской области ожидают возобновления работы Лисичанского НПЗ в октябре

Власти Луганской области ожидают, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод ("ЛИНИК", Лисичанск, Луганская область), который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, сможет возобновить работу в октябре текущего года.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления экономики облгосадминистрации Светлану Дроботенко.

«После встречи председателя облгосадминистрации Владимира Пристюка с нынешними собственниками завода и с потенциальным инвестором на проект приказа о сокращении работников предприятия наложен мораторий. В октябре ожидается возобновление его работы», – отметила С.Дроботенко.

По ее словам, главной целью потенциального нового собственника предприятия является восстановление производственной деятельности предприятия на уровне начала текущего года.

По данным С.Дроботенко, по итогам шести месяцев 2012 года общий объем выпуска товарной продукции предприятием составил около 6 млрд грн против 17,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года, в результате чего местный бюджет Лисичанска потерял 6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале августа луганский губернатор Владимир Пристюк заявлял, что к концу августа у Лисичанского НПЗ появится новый собственник. Ранее, 24 июля, В.Пристюк подтвердил, что известный бизнесмен Дмитрий Фирташ ведет переговоры по покупке Лисичанского НПЗ.

Российско-британская компания ТНК-ВР прекратила поставки сырья на Лисичанский НПЗ с марта по причине убыточности производства и законсервировала предприятие.

До этого компания в течение года безуспешно требовала от правительства Украины ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

В апреле ТНК-ВР впервые заявила о возможности продажи Лисичанского НПЗ, однако считала такие планы маловероятными, поскольку потенциальному покупателю также будет невыгодно поставлять нефть на завод.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.

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Индекс UX на прошлой неделе показал наихудший с начала лета результат - эксперты

Индекс UX по результатам прошлой недели упал на 5,7%, что стало наихудшим показателем с начала лета.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, ускорение падения цен на железную руду и очередной перенос сроков приватизации тепловых генкомпаний негативно отразилось на котировках акций соответствующих эмитентов. По результатам минувшей недели Северный ГОК потерял 8,5%, «Центрэнерго» - 8%, «Донбассэнерго» - 15%.

Как отмечают аналитики, ведущие фондовые индексы Европы и США 31 августа выросли на 0,5% на заявлениях главы ФРС Бена Бернанке о возможности запуска нового раунда QE для поддержки экономики и сокращения уровня безработицы. Бернанке также высказал серьезные опасения по поводу текущего состояния экономики США.

Аналитики напоминают, что рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня труда. На текущей неделе ожидается выход данных по рынку труда США (пятница). В Европе ЕЦБ проведет заседание (четверг), на котором ставка рефинансирования может быть снижена.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 31 августа, поднялся на 0,86% – до 994,58 пункта. Общий объем торгов составил 66,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,31% – до 372,12 пункта. Общий объем торгов составил 15,6 млн грн.

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