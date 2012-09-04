ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк Украины признан одним из лучших центробанков Европы» пишет: работа руководства Национального банка Украины признана одной из наиболее успешных в Европе. Об этом свидетельствуют данные рейтинга центробанков 50-ти крупнейших государств мира, который подготовило экономическое издание Global Finаnce Magazine…

http://delo.ua/finance/nacbank-ukrainy-priznan-odnim-iz-luchshih-centrobankov-evropy-184395/

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Также «Дело» в публикации «Петр Порошенко: министр на полгода» пишет: в числе кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных по мажоритарной системе на выборы в октябре, оказался и действующий министр экономики. Петр Порошенко в августе зарегистрирован как беспартийный самовыдвиженец по округу №12 в Винницкой области. В случае победы он автоматически освобождает министерское кресло…

http://delo.ua/ukraine/petr-poroshenko-ministr-na-polgoda-184362/

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«Дело» в публикации «На каких автомобилях ездят кандидаты в депутаты» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/ukraine/na-kakih-avtomobiljah-ezdjat-kandidaty-v-deputaty-184313/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Торговля довела до ликвидации», в котором пишет: российская "Альфа-Групп" закрывает украинскую "дочку" - компанию "Альфа Капитал". Среди формальных причин в компании называют низкую ликвидность украинского рынка акций и убыточность работы на нем. Остальные участники рынка уверяют, что не планируют уходить с него, хотя и ожидают уменьшения конкурентной борьбы, которая сейчас уже не чувствуется…

http://www.kommersant.ua/doc/2014837

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщикам облегчат вывод», в котором пишет: после года противостояния страховому рынку в Нацкомфинуслуг, наконец, согласились упростить процедуру регистрации договоров перестрахования. Однако убедить регулятора отменить саму необходимость регистрации договоров с нерезидентами, чего нет в других развитых странах, страховщикам пока не удалось…

http://www.kommersant.ua/doc/2014829

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Газета «Сегодня» в материале «Жители Конча-Заспы просят перенести к ним «Бессарабку» пишет: как выяснилось, богачи мечтают о защите от комаров и заборе от шума…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/ZHiteli-Koncha-Zaspy-prosyat-perenesti-k-nim-Bessarabku.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинский магнат хочет купить обитаемый остров» пишет: в греческих СМИ появилась информация о крупной сделке - люди удивлены и категорически против…

http://www.segodnya.ua/world/Ukrainskiy-magnat-hochet-kupit-grecheskiy-ostrov.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Заоблачные ставки по вкладам - ловкий трюк» пишет: в последнее время реклама пестрит объявлениями банков - депозиты под 22, 24, 25 и даже 27%. К сожалению, при внимательном прочтении договора, размеры ставок оказываются не такими уж и "красивыми"…

http://economics.unian.net/rus/detail/138712

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Депутаты предлагают ограничить стоимость кредитов» пишет: это решение поможет снизить официальные ставки, но вынудит финансовые компании уйти в тень…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3543941/zakon_protiv_rostovschikov

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Также «Ведомости» в публикации «Жевательный и нюхательный табак может попасть под запрет» пишут: внесенный Минздравом РФ в правительство проект антитабачного закона предусматривает запрет на продажу некурительных табачных изделий…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3543851/propast_ni_za_ponyushku

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«Ведомости» в материале «Минфин просит заплатить налоги за взятки в адрес иностранных чиновников» пишут: ведомство опубликовало на своем сайте информационное письмо об учете взяток иностранным должностным лицам (чиновникам и сотрудникам компаний) при расчете налогов. Уменьшать налогооблагаемую прибыль на такие расходы нельзя. Следовательно, с них придется заплатить стандартные 20% налога на прибыль…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3543931/vzyatku_ne_uchtesh

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Издание «Известия» в публикации «Олимпийский застройщик объявил себя банкротом» пишет: в отношении компании - основателя группы ПИК Юрия Жукова введена процедура наблюдения…

http://izvestia.ru/news/533809

(УНИАН)