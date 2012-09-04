Иран заявляет, что нанесет удары по объектам США в случае нападения Израиля

Иран нанесет удары по американским военным объектам в регионе в случае нападения со стороны Израиля. Об этом заявил лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

В интервью бейрутскому телеканалу "Аль-Маядин" он сказал в понедельник, что решение Тегераном принято и "ответный удар будет решительным". При этом, добавил Насрулла, "не будет иметь значения, примут ли США прямое участие в израильской агрессии или нет".

"Если Израиль атакует иранские объекты, то ответственность за это будут нести США", - подчеркнул ливанский политик со ссылкой на иранских официальных лиц.

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"Хезболлах" наряду с Дамаском является основным союзником Тегерана в регионе.

Израильские руководители в последнее время неоднократно говорили о возможности нанесения удара по ядерным объектам в Иране для предотвращения создания им атомной бомбы. Вместе с тем, в самом израильском руководстве имеются существенные разногласия по этому вопросу, тем более, что администрация Барака Обамы скептически относится к эффективности такого радикального шага.

На это обстоятельство указал и Хасан Насрулла, отметивший, что не ожидает нападения на Иран со стороны "израильского врага" "в ближайшие месяцы и даже в обозримом будущем", передает ИТАР-ТАСС.