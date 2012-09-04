Часть Симферополя осталась на два дня без воды

Часть Симферополя осталась сегодня без воды в связи с проведением ремонтных работ в донной галерее Симферопольского гидроузла. Водоканал планирует возобновить подачу вечером в среду, 5 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета, на данный момент без воды остаются микрорайоны "Петровская балка", "Старый город", "Битак", а также "Лермонтовский" и "Куйбышевский", улицы Матэ Залки, Батурина, Ленина, Шмидта, Тургенева, 51 Армии, Киевская, Севастопольская, проспект Победы.

"Подача воды из водохранилища в некоторые микрорайоны Симферополя прекращена с 4 по 5 сентября. По предварительным данным, она будет возобновлена вечером 5 августа", - говорится в пресс-релизе.

Количество человек, которые пребывают без воды, горсовет уточнить затруднился.

Справка УНИАН. В Симферополе три района: Киевский, Центральный и Железнодорожный. В городе проживают более 360 тыс. человек.