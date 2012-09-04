Республика Кипр с 10 сентября внедряет для граждан Украины электронные визы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на совместной пресс-конференции с послом Республики Кипр в Украине Эвагорасом Врионидесом.

«Сегодня мы приветствуем решение правительства Республики Кипр о внедрении с 10 сентября кипрской стороной электронных виз для граждан Украины, что позволит упростить визовые процедуры для наших соотечественников», - сказал К.Грищенко.

По его словам, Кипр является первой страной-членом ЕС, которая предоставила возможность гражданам Украины путешествовать с электронными визами, оформление которых будет бесплатным.

К.Грищенко отметил, что украинская сторона рассматривает указанное решение как очередной этап на пути к полноценному безвизовому режиму въезда граждан Украины в государства-члены Евросоюза. Министр считает, что это решение символическим с той точки зрения, что сейчас Республика Кипр председательствует в Европейском Союзе.

Он напомнил, что на сегодняшний день украинские граждане имеют возможность путешествовать с электронными визами в Мексику и Австралию.

По словам К.Грищенко, электронная виза будет давать право на одноразовый въезд на Кипр со сроком пребывания до 90 дней.

«Эта система позволит гражданам Украины подавать заявку на получение въездной визы в электронном формате, а следовательно, не нужно будет посещать посольство», - сказал К.Грищенко.

Он выразил надежду, что другие государства-члены ЕС также внедрят упрощенный режим предоставления украинцам виз, в том числе электронных.

К.Грищенко отметил, что в 2010-2012 годах МИД значительно активизировал работу, направленную на упрощение визовых процедур для граждан Украины. По словам министра, за этот период заключено 19 соглашений, которыми тем или иным образом предусмотрено упрощение или введение безвизового въезда для украинцев.

«Вопрос обеспечения свободного передвижения наших граждан миром является приоритетом деятельности нашего министерство», - заверил К.Грищенко.

В свою очередь Э.Врионидес отметил, что возможность внедрения системы электронных виз основывается на взаимном доверии, существующем между Кипром и Украиной.

«Система электронной визы означает значительное облегчение для тех украинцев, которые планируют посещать Кипр. Это значит, что им не нужно больше посещать посольство, а с помощью электронной почты можно будет отправить заявку в электронном виде, которая будет рассмотрена в течение нескольких часов, в тот же день или на следующий будет дан ответ», - сказал он.

Посол также заметил, что отношения между Украиной и Кипром абсолютно во всех сферах развиваются по восходящей. Свидетельством этого, по его словам, является решение об открытии в 2011 году Посольства Республики Кипр в Украине.

«Это произошло как раз в то время, когда довольно много стран в результате экономических трудностей закрывали свои дипломатические представительства», - сказал Э.Врионидес.