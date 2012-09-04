Анонс на 5 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира Семиноженко.

* Состоится открытие XXIV Международной агропромышленной выставки «Агро-2012», которая будет проходить с 5 по 8 сентября. В торжественной церемонии примут участие первые лица государства, члены Правительства, народные депутаты Украины, иностранные делегации. После официальной церемонии и осмотра экспозиций (ориентировочно в 12.00-12.20) состоится брифинг министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка. Ориентировочно в 13.00-14.30, под председательством Н.Присяжнюка будет проходить Международная научно-практическая конференция «Стратегические ориентиры развития аграрного сектора до 2020 года».

* Состоится пресс-конференция на тему: «Миссия МВФ в Украине: оптимизм или реализм?». Участники: ген. директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; эксперт агентства "МПП консалтинг" Павел Мельник.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. 50 украинских компаний вышли в лидеры". Участники: управляющий партнер "Делойт" Владимир Вахт; старший менеджер "Делойт" Инна Кулик; председатель Правления "Ощадбанка" Сергей Подрезов.

* Круглый стол "Украина на пути к европейским правилам работы рынка электроэнергии". Организатор - ООО "Центр рекламно-маркетинговой информации "Энергобизнес". Участники: Игорь Глущенко - народный депутат Украины, автор законопроекта «Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины», Михаил Русинский - государственный уполномоченный АМКУ - неголосующих директор Совета ОРЭ, Сергей Бедин - директор ГП «Энергорынок», Константин Запайщиков - директор Центра взаимодействия с органами государственной власти и ОРЭ НАЭК «Энергоатом», Юрий Улитич - президент «Ассоциации УкрТЭЦ», Семен Поташник - вице-президент НАК «Энергетическая компания Украины», Ирина Мерлица - председатель топливно-энергетического комитета Европейской Бизнес Ассоциации и другие украинские и зарубежные эксперты.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "О выполнении норм и правил универсальной программной услуги провайдерами на территории Украины". Участники: президент ТМ Триолан Роман Сальников; президент ассоциации Укртелесеть Виктор Скрыпник; генеральный директор СКТУ Александр Швец (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция на тему: "Угроза девальвации гривни. Реальное состояние экономики и банковской отрасли ". Вопросы: Итоги деятельности банковской отрасли; Угроза обесценения гривни: причины и последствия; Резкий скачок депозитных ставок и допуск в Украину «грязной» валюты; Ситуация на финансовых рынках в Европе, ее влияние на экономику Украины; Причины громких увольнений ведущих специалистов в НБУ. Участник: Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины.

* Состоится III всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг. Организатор - ВОО "Ассоциация антиколлекторов и правозащитников Украины "Ваша Надежда". Ожидается участие премьер-министра Украины Н.Азарова, министра финансов Украины Ю.Колобова, министра иностранных дел Украины К.Грищенко, главы НБУ С.Арбузова, Чрезвычайного в Полномочного Посла ФРГ в Украине д-ра К.Вайля, Посла Италии в Украине Ф.Романо, Посла Японии в Украине С.Тоичи, Посла Франции в Украине А.Реми, Посла КНР в Украине Ч.Сиюня, Посла ЕС в Украине Я.Томбинского.

* В рамках 64-го Всемирного газетного конгресса Украинская ассоциация издателей периодической прессы (УАИПП) проведет дискуссию «Рынок новых возможностей: медиатенденции в странах бывшего СССР». Организатор: УАИПП при поддержке компании «Джей Ти Ай Интернешнл» и Международного фонда «Возрождение». Модератор: Борис Ложкин, член Правления WAN-IFRA от Украины, Президент UMH. Участники: Евгений Абов, член правления WAN-IFRA, вице-президент Гильдии издателей периодической печати, Россия; Леонид Цодиков, руководитель UMH Lab, Украина; Анна Безлюдная, директор Group DF International по внешним связям и коммуникациям, зам.председателя Федерации работодателей Украины; Денис Воронков, ген. директор Издательского Дома «Аргументы и факты», Россия и др.

* Заседание Комитета по вопросам социальной политики и труда.

* Состоится заседание Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.

* В рамках ХХИV Международной агропромышленной выставки-ярмарки "АГРО-2012", состоится Инвестиционный форум "Аграрное образование - производству" (презентация лучших инвестиционных проектов по направлениям растениеводство, животноводство, рыбоводство, инженерия, в области развития сельских территорий).

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