Исполком ФФУ создал Палату по решению трудовых споров

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины создал Палату по решению трудовых споров.

Как сегодня сообщили в пресс-службе ФФУ, такое решение было принято 3 сентября на первом заседании новоизбранного Исполнительного комитета ФФУ.

Исполком, в соответствии с циркулярами и нормами ФИФА, создал Палату по решению споров ФФУ, которая будет рассматривать трудовые споры между клубами и футболистами или тренерами. Председателем нового органа избран Валентин Скворцов.

Исполком назначил исполнительным директором Федерации Максима Бондарева, который до последнего времени занимал должность и.о. генерального директора Премьер-лиги. Заместителем исполнительного директора стал Иван Шепеленко.

Для дальнейшего эффективного функционирования Федерации было принято решение провести обстоятельный анализ эффективности работы администрации и структуры ФФУ в целом путем привлечения авторитетного международного консалтингового агентства.

Кроме того, Исполком ФФУ назначил председателем Комитета арбитров Федерации Василия Мельничука, который в свое время был одним из ведущих отечественных арбитров и до сих пор остается единственным в Украине, кто обслуживал матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Во исполнение решения Конгресса ФФУ относительно изменений и дополнений к уставу по предложению первого вице-президента Федерации Анатолия Попова была создана Рабочая группа по разработке нововведений. Ее возглавил вице-президент ФФУ Владимир Мариновский.

Заслушав информацию первого вице-президента ФФУ Сергея Стороженко, действуя в соответствии с Уставом ФФУ и руководствуясь нормативами ФИФА и УЕФА, Исполком решил ликвидировать Дисциплинарный комитет Премьер-лиги, Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги и дисциплинарно-правовую комиссию Экстра-лиги, поскольку дела дисциплинарного характера, которые относились к их компетенции, теперь будут рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, Апелляционный комитет ФФУ или Палата по решению споров ФФУ.

Также Исполкомом принял решение о проведении материально-технической инвентаризации Федерации. Руководителем комиссии назначен М.Бондарев.