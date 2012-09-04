ТОП-10 (4 сентября)

Гривня упала до более чем двухлетнего минимума

На аукционе во вторник Минфину не удалось привлечь средства от продажи ОВГЗ

В Украине хотят внедрить продажу SIM-карт по документам

"Газтек" купил 25% "Севастопольгаза" за 4,45 млн грн

Moody's снизил прогноз по рейтингу ЕС до негативного

Гостаможслужба проводит комплексную проверку магазинов duty-free

Магазины duty-free закрыты в аэропортах Донецка, Харькова, Одессы и Киева

Госхолдинг «Надра Украины» покупает буровую установку за 78 млн грн.

«Нафтогаз» отобрал советника в освоении месторождений нефти и газа за рубежом

В ООН боятся повторения всемирного продовольственного кризиса

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Гривня упала до более чем двухлетнего минимума

Во вторник, 4 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1370/8,1430, к 12:00 цены выросли до 8,1490/8,1580. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1800/8,2000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2528/32, к 12:00 цены поднялись до 0,2534/38. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2539/43. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,2150 (-0.1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2580/1,2625. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2680/10,2770, к 12:00 цены ушли вверх 10,2690/10,2845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 10,2950/10,3240.

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На аукционе во вторник Минфину не удалось привлечь средства от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 4 сентября, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в государственный бюджет, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет, на приобретение которых не было подано ни одной заявки.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что, исходя из того, что «правительство начинает осень с предложения все тех же длинных облигаций, которые совершенно не интересны рынку, можно сделать вывод, что и рынок пока не интересен Минфину».

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.

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В Украине хотят внедрить продажу SIM-карт по документам

Государство намерено запретить предоставление телекоммуникационных услуг без идентификации пользователей, в том числе услуг мобильной связи, где наиболее распространненым способом получения услуг является приобретение без заключения договоров SIM-карт (т.н. предоплаченные услуги).

Об этом говорится в проекте закона „О внесении изменений в Закон Украины „О телекоммуникациях” относительно совершенствования порядка получения правоохранительными органами информации о потребителях телекоммуникационных услуг и предоставленных телекоммуникационных услугах и порядка приобретения идентификационных телекоммуникационных карточек потребителями», разработанном Госспецсвязи Украины.

Законопроект разработан во исполнение решения, принятого на заседании Кабинета министров Украины 11 апреля 2012 года.

Как отмечается в аналитической записке Госспецсвязи, «внедрение процедуры предоставления телекоммуникационных услуг с использованием идентификационных телекоммуникационных карточек на основании заключенного между оператором телекоммуникаций и потребителем телекоммуникационных услуг договора в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, даст возможность потребителям получать соответствующие телекоммуникационные услуги согласно договору, а правоохранительным органам - идентифицировать потребителей при проведении мероприятий по предотвращению правонарушений и их раскрытию».

В Госспецсвязи полагают, что в результате принятия законопроекта будет усовершенствован порядок получения правоохранительными органами информации о потребителях телекоммуникационных услуг и предоставленных телекоммуникационных услугах, будет предоставлена возможность определить порядок приобретения идентификационных телекоммуникационных карточек потребителями, что позволит правоохранительным органам «эффективнее исполнять обязанности по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, природной среды, интересов общества и государства, от противоправных посягательств с использованием телекоммуникационной составляющей».

Кроме того, как считают в Госспецсвязи, внедрение изменений обеспечит правоохранительным органам не только улучшение состояния выполнения своих обязанностей благодаря более быстрому и надежному источнику информации о потребителях телекоммуникационных услуг, но и в значительной мере будет влиять на состояние недопущения и предотвращения противоправных действий с использованием телекоммуникационных сетей.

Сегодня, по данным операторов, основное количество абонентов мобильной связи приходится на абонентов предоплаченных услуг (по разным оценкам – 85-90%), которые покупают SIM-карты без заключения договоров или без идентификации покупателя. В Украине также предоставляется ряд других телекоммуникационных услуг без заключения договоров – услуги IP-телефонии, доступа в Интернет и др.

При этом, например, в России при приобретении SIM-карт требуется идентификация пользователя (фиксация паспортных данных и т.п.).

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"Газтек" купил 25% "Севастопольгаза" за 4,45 млн грн

Компания "Газтек", крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов, победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций ПАО "Севастопольгаз", заплатив за пакет 4 млн 450 тыс. грн. Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Начальная цена выставленного на продажу госпакета акций "Севастопольгаза" составляла 4,2 млн грн.

Всего в конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 25% пакет "Севастопольгаза" за 4,4 млн грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на четыре шага. Размер одного шага составил 50 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 1 августа "Газтек" на приватизационном конкурсе приобрел за 18,9 млн грн 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз", став в итоге собственником контрольного пакета облгаза.

30 августа "Газтек" приобрел за 33,35 млн грн 25% акций ПАО "Ивано-Франковскгаз".

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продаёт газ населению и бюджетным организациям в Севастополе.

25% акций «Севастопольгаза» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 25% было передано ФГИУ для приватизаци, еще 21,1% принадлежат кипрской компании «Матерон Лтд».

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Moody's снизил прогноз по рейтингу ЕС до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского союза (ЕС) на уровне "Ааа", понизив при этом прогноз по рейтингу до негативного со стабильного.

"Изменение прогноза (по рейтингу ЕС - ред.) до негативного является следствием понижения прогноза по кредитным рейтингам ("Ааа") стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Moodys полагает, что оценка кредитоспособности ЕС должна соответствовать оценке кредитоспособности его крупнейших членов из-за непосредственной связи между союзом и входящими в него странами, а также возможностью того, что члены ЕС, имеющие наивысший рейтинг "Ааа", вероятно, будут уделять первостепенное внимание погашению своего собственного долга, нежели выполнению долговых обязательств ЕС", - говорится в документе.

Ранее, 24 июля, Moody's ухудшило прогноз по суверенным кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга "Aaa"до негативного со стабильного.

В то же время, по мнению аналитиков агентства, сохранение основных факторов, поддерживающих кредитоспособность союза, позволяет оставить без изменения наивысший рейтинг ЕС - "Ааа". К таким факторам относятся традиционные способы управления бюджетом, а также уровень кредитоспособности и поддержка 27 стран-членов ЕС. Четыре из шести крупнейших по вкладу в экономику ЕС стран имеют наивысших рейтинг "Ааа": Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды. Кредитный рейтинг Италии оценивается на уровне "Baa2"с негативным прогнозом, рейтинг Испании ("Baa3") находится в списке на пересмотр с возможным понижением.

Основными рисками, которые могут повлиять на понижение рейтинга ЕС, являются снижение кредитоспособности его основных членов, передает РИА "Новости".

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Гостаможслужба проводит комплексную проверку магазинов duty-free

Аэропорт БориспольГосударственная таможенная служба проводит комплексную проверку магазинов беспошлинной торговли duty-free, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Органами прокуратуры Украины установлен ряд нарушений в функционировании магазинов беспошлинной торговли», - отмечает Гостаможслужба. В частности, речь идет об отсутствии согласованных с Фондом госимущества договоров аренды и случаях, когда срок аренды истек, а предприятие продолжало свою деятельность.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении причин и условий, способствовавших этому.

По требованию прокуратуры Таможенная служба назначила комплексную проверку действующих магазинов беспошлинной торговли, о результатах которой должны быть проинформированы органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.

В аэропорту сообщили, что причиной закрытия магазинов и кафе (ресторанов) стало проведение конкурсов и оформление договоров аренды Фондом госимущества, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

«В «Борисполе» обеспокоены ситуацией, которая возникла в магазинах беспошлинной торговли и учреждениях общественного питания. Пассажиры остались без питания», - сказал представитель аэропорта. Он не уточнил, сколько магазинов и кафе было закрыто в аэропорту, а также их общее количество.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» обслуживает около 31 тыс. пассажиров в день.

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Магазины duty-free закрыты в аэропортах Донецка, Харькова, Одессы и Киева

Большинство магазинов duty-free закрыты в аэропортах Донецка, Харькова, Одессы и Киева.

Об этом УНИАН сообщили источники в аэропортах.

Так, в Международном аэропорту «Донецк» магазин беспошлинной торговли duty-free не работает. Подробную информацию о закрытии магазина УНИАН ожидает позднее.

Также до получения лицензии приостановлена работа магазина duty-free в аэропорту «Харьков».

В Одесском аэропорту из трех магазинов duty-free работает только один.

Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта. Аэропорт сообщил, что причиной закрытия магазинов и кафе (ресторанов) стало проведение конкурсов и оформление договоров аренды Фондом госимущества, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

В то же время УНИАН ранее сообщили, что магазин беспошлинной торговли в аэропорту “Симферополь” работает в обычном режиме.

Во вторник, 4 сентября, Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов беспошлинной торговли duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в функционировании таких магазинов.

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Госхолдинг «Надра Украины» покупает буровую установку за 78 млн грн.

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» приобретет за 77,7 млн грн установку для бурения скважин грузоподъемностью 225 тонн у предприятия «Техникс» (г. Полтава), говорится в сообщении «Вестника государственных закупок».

Договор был подписан 29 августа. Сама установка должна быть поставлена покупателю в сентябре текущего года.

Согласно сообщению, заявки на поставку буровой установки «Надра Украины» также подали четыре компании: ООО «Дриллмек Р» (РФ, 196,56 млн грн), ОАО «Сейсмотехника» (Беларусь, 199,7 млн грн), ООО «Нигма-С» (г. Полтава, 84 млн грн) и ООО «Drillmec» ( г. Киев, 101,25 млн грн)

Как сообщал УНИАН, госходинг «Надра Украины» вошел в состав группы компаний, участвующих в разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного в шельфе Черного моря.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

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«Нафтогаз» отобрал советника в освоении месторождений нефти и газа за рубежом

НАК «Нафтогаз Украины» отобрал «Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности» (Киевская обл.) для исследования месторождений нефти и газа за рубежом до конца 2012 года.

Об этом «Нафтогаз Украины» сообщает в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, «Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности», являющийся дочерним предприятием «Нафтогаза», за выполнение исследовательских работ получит 5 млн грн.

«Среди заказанных работ: технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности участия «Нафтогаза Украиы» в освоении углеводородных месторождений за пределами Украины», - говорится в сообщении

Согласно условиям данного задания, избранный советник должен провести сбор, систематизацию и комплексный анализ имеющегося геолого-геофизического и геолого-промышленного материала по нефтегазоперспективным объектам за пределами Украины,

а также осуществить оценку ресурсов углеводородов нефтегазоперспективных объектов.

В тендерной документации отмечено, что составление ТЭО подразумевает исследование целесообразности работы НАК «Нафтогаз Украины» в двух странах. Названия этих стран не сообщаются.

Как ранее сообщал УНИАН, в настоящее время «Нафтогаз Украины» добывает нефть и газ в Египте и разрабатывает проект добычи углеводородов в Объединенных Арабских Эмиратах.

Справка УНИАН. В начале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков месторождения Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Проект добычи «Нафтогазом» нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

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В ООН боятся повторения всемирного продовольственного кризиса

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) по мировым продовольственным ценам призывают к срочным скоординированным действиям для предотвращения повторения всемирного продовольственного кризиса. Такое совместное заявление эти три агентства ООН, находящиеся в Риме, опубликовали сегодня.

«Текущая ситуация на мировых продовольственных рынках, характеризуемая резким скачком цен на кукурузу, пшеницу и соевые бобы, породила опасения повторения всемирного продовольственного кризиса 2007-2008 гг. Однако быстрые скоординированные международные действия могут его предотвратить. Нам необходимо действовать незамедлительно, чтобы не позволить этим ценовым потрясениям перерасти в катастрофу и нанести ущерб десяткам миллионов человек в ближайшие месяцы», - говорится в заявлении.

По мнению специалистов, необходимо решить две взаимосвязанные задачи: проблему высоких цен на продовольствие, которые могут нанести серьезный ущерб странам, зависимым от импорта и самым бедным слоям населения, а также проблему улучшения производства, продажи и культуры потребления продукции при растущей численности населения и спроса, и изменение климата.

По мнению специалистов, необходимо поддерживать долгосрочные инвестиции в сельское хозяйство, в частности - в мелкие фермерские хозяйства, одновременно внедряя системы социальной защиты для оказания содействия бедным мелким фермерам и производителям.

При этом отмечается, что необходимо избегать панической скупки и установления ограничений на экспорт, которые в краткосрочном периоде могут помочь потребителям внутри страны, но, в целом, являются неэффективными.

Эксперты ООН отмечают, что за последние пять лет произошло три крупных скачка мировых цен на продовольствие и погодные условия послужили одной из причин каждого из них. «Пока мы не найдем способ сделать нашу продовольственную систему устойчивой к ценовым потрясениям и климатическим изменениям, опасность будет сохраняться. В краткосрочном периоде несут потери не только те, кто непосредственно подвержен этим рискам, но и международное сообщество в целом. Например, согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), каждое повышение цен продовольственной корзины на 10% означает, что она должна изыскать дополнительные 200 млн долл. в год на продовольственную помощь», - отмечается в заявлении.

Кроме того, эксперты ООН считают необходимым пересмотр и изменение, где это возможно, существующий политики, поощряющий альтернативное использование зерна. «Ряд международных организаций, включая ФАО, ИФАД, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Конференция ООН по торговле и развитию, Всемирная продовольственная программа, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, рекомендуют корректировать мандаты на биотопливо, когда мировые рынки оказываются под давлением и продовольственные запасы - под угрозой. Эта рекомендация, которая была озвучена на Саммите G20 в Париже, актуальна сегодня», - говорится в заявлении.

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УНИАН