ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Банкиры «поигрались» с курсом гривни» пишет: 4 сентября на межбанковском рынке был зафиксирован резкий рост курса доллара, что сразу же отразилось на котировках наличного рынка в банковских обменниках…

http://delo.ua/finance/bankiry-poigralis-s-kursom-grivni-184470/

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Также «Дело» в публикации «В Украине начата опытная эксплуатация Госреестра вещных прав на недвижимость» пишет: с 1 января 2013-го к системе регистрации прав собственности подключатся нотариусы…

http://delo.ua/businessman/v-ukraine-nachata-opytnaja-ekspluatacija-gosreestra-veschnyh-prav-na-184475/

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«Дело» в публикации «Автомобильная война: Украина может ввести ответные меры против России уже в эту среду» пишет: 5 сентября на заседании Кабмина планируется введение 30% ставки на ввоз автомобилей из России как ответной меры на действия РФ…

http://delo.ua/business/avtomobilnaja-vojna-ukraina-mozhet-vvesti-otvetnye-mery-protiv-r-184428/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет не вышел ростом», в котором пишет: после резкого падения в июле доходы госбюджета немного выросли в августе - на 1,5 млрд грн. Однако с начала года планы Минфина все же оказались невыполненными на 0,8%. Эксперты говорят, что в оставшиеся четыре месяца ситуация будет ухудшаться из-за завышенных бюджетных показателей, усиления фискального давления и прекращения экономического роста…

http://www.kommersant.ua/doc/2015600

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Им и SIM-карты в руки», в котором пишет: украинцам хотят запретить пользоваться мобильной связью, не раскрывая информацию о себе. В Госслужбе спецсвязи разработали законопроект, в случае принятия которого правоохранительные органы смогут без решения суда получать информацию об абонентах. Более того, зная имя владельца мобильного номера, в милиции будут иметь доступ к данным о пользователях почтовых адресов и аккаунтов в соцсетях. Правозащитники называют инициативу наступлением на гражданские свободы, а операторы опасаются затрат на реформирование каналов продаж услуг…

http://www.kommersant.ua/doc/2015520

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Газета «Сегодня» в материале «Врачи не хотят отдавать 15% налоговой: «У нас маленькая зарплата, чтобы делиться!» пишет: Минздрав хочет, чтобы врачи платили налог с гонораров, а медики спрашивают: «Сметану и курицу тоже нести?»…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Poluchil-podarok-marsh-v-nalogovuyu.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевские власти будут искать брошенные авто и отправлять их на металл» пишет: ржавые машины без номеров будут сдавать на металлолом, а авто с номерными знаками - вывозиться на штрафплощадки…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kievskie-vlasti-budut-iskat-broshennye-avto-i-otpravlyat-ih-na-metall.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Экономика надорвалась от предвыборных «подарков» пишет: «верхи» уверяют, что Украине до дефолта - "як до неба рачки", но действия власти, которая пытается притормозить накатывающийся кризис, "засвечивают" реальную ситуацию в экономике. А она больше напоминает несущийся под откос поезд. Усугубляется негатив беспрецедентной предвыборной кампанией…

http://economics.unian.net/rus/detail/138913

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия стабильна в застое» пишет: конкурентоспособность страны стабильна и из-за этого падает. За год РФ опустилась еще на одну ступень - до 67-го места между Ираном и Шри-Ланкой, по данным рейтинга Всемирного экономического форума…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3591351/rossiya_stabilna_v_zastoe

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Также «Ведомости» в публикации «Еврокомиссия подозревает нарушения в экспортной деятельности «Газпрома» пишут: Еврокомиссия открыла официальное расследование в отношении «Газпрома». Российскую монополию подозревают в злоупотреблениях на рынках Восточной и Центральной Европы…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3588091/obyski_priveli_v_gazprom

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«Ведомости» в материале «Засуха и неурожай постепенно сказались на магазинных ценниках» пишут: хлеб, крупы, курица и другие основные продукты питания в августе начали стремительно дорожать…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3588031/produkt_neurozhaya

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Издание «Известия» в публикации «Земли под курорты Северного Кавказа скуплены для перепродажи» пишет: Минэкономразвития просит правительство России заставить власти северокавказских республик поскорее оформить участки…

http://izvestia.ru/news/534423

(УНИАН)