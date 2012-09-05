Анонс на 6 сентября

* Состоится Общая Встреча Европейской Бизнес Ассоциации с лидерами ведущих политических партий «Что приготовили бизнесу политические силы». Темой встречи политиков с топ-менеджерами членских компаний Ассоциации станут планы и стратегии политических партий, направленные на решение насущных для бизнеса вопросов, а именно: борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, дерегуляция предпринимательской деятельности, фискальная и монетарная политики, проведение земельной реформы, внешне -торговые отношения. Участники: Спиридон Килинкаров, КПУ; Алексей Плотников, ПР; Олег Тягнибок, ВО «Свобода»; Виктор Пинзеник, партия «Удар»; Наталия Королевская, партия «Украина-Вперед»; Андрей Пышный, «Фронт змин». Модераторы: Томаш Фиала, президент Европейской Бизнес Ассоциации, ген. директор Dragon Capital; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция «Успехи развития органического сектора Украины и Четвертая Всеукраинская ярмарка органических продуктов». Участники: Евгений Милованов - председатель Правления Федерации органического движения Украины, Александр Возный - начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в г. Киеве; Светлана Берзина - президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета»; Василий Пиндус - председатель Правления Ассоциации «Биолан Украина».

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Сотрудничество Украины и стран СНГ: политические и социально-экономические перспективы». Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда им. Блейзера; Константин Бондаренко, политолог, директор Института украинской политики; Евгений Копатько, социолог, учредитель компании «Research & Branding Group».

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам. По завершении заседания (ориентировочно в 13:00) состоится брифинг первого заместителя Главы Администрации Президента Ирины Акимовой.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Утилизация боеприпасов в Украине: проблемы и перспективы». Приглашены: Представитель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, Игорь Козий - военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества; Василий Литвинчук - руководителю проекта NAMSA Агентства НАТО по материально-техническому обеспечению в Украине; представитель Министерства Обороны Украины; Никита Самокиш - директор Донецкого казенного завода химических изделий.

* В рамках ХХИV Международной агропромышленной выставки-ярмарки "АГРО-2012", состоится практический семинар "Сотрудничество бизнеса с образованием" с участием представителей аграрных вузов, ООО "Компания" АгроСоюз ", агрохолдинга" Мрия ". Подписание меморандума о сотрудничестве ДУ НМЦ "Агроосвита" с агрохолдингом "Мрия".

* Состоится публичная дискуссия в формате видео-моста (с подключением региональных медиа-холлов Информационных агентств в Харькове и Днепропетровске) на тему «Ситуация на валютном и депозитном рынках: последние тенденции и прогнозы на будущее». Инициатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены участники в Киеве: Игорь Прасолов, глава Совета НБУ, Алена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ, Игорь Юшко, председатель правления «Дочернего банка «Сбербанка России»; Сергей Мамедов, председатель правления "Укргазбанка".

* По инициативе партии Натальи Королевской начнется «Форум предпринимателей Украины». В форуме запланировано участие бизнесменов, представителей экспертного сообщества, негосударственных общественных организаций и средств массовой информации.

* В г. Кагарлык состоятся торжественные мероприятия по случаю открытия первого в Киевской области эко-магазина продовольственных товаров, которые производятся на базе Кагарлыкского исправительной колонии № 115 (с. Зикрачи) и семинар-совещание с начальниками учреждений и директорами предприятий исправительных колоний и исправительных центров с сельскохозяйственным профилем деятельности. Участники: руководство Государственной пенитенциарной службы Украины, Киевской ОГА, Кагарлыкской райгосадминистрации, представители общественности. В программе торжественное открытие магазина и посещение Кагарлыкской исправительной колонии № 115.

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