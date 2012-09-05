ТОП-10 (5 сентября)

Четыре ТЭЦ начали готовить к продаже

"Газтек" купил 26% акций "Днепропетровскгаза"

Азаров уже сейчас готовится к авариям во время отопительного сезона

Минагропрод рассчитывает на экспорт зерна в размере 21-22 млн тонн

Зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна

На начало отопительного сезона в ПХГ будет накоплено 21 млрд куб. м газа - Бойко

«Газпром» уверяет, что расследование ЕК не свидетельствует о его виновности

Парламентский комитет одобрил строительство энергоблоков Хмельницкой АЭС

Кабмин упростил регистрацию недвижимости

Гривня укрепилась на межбанке в среду

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Четыре ТЭЦ начали готовить к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомостях приватизации" от 5 сентября т.г.

Согласно сообщению Фонда, на продажу планируется выставить 93,06% акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ", 93,09% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 94,48% ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и 93,57% ПАО "Одесская ТЭЦ".

Ранее ФГИУ заявлял, что планирует выставить госпакеты акций этих четырех ТЭЦ в третьем квартале 2012 года.

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"Газтек" купил 26% акций "Днепропетровскгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Днепропетровскгаз", заплатив за пакет 58 млн 650 тыс. грн (начальная цена составляла 58 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" и аффилированные с ним компании сконцентрируют в своей собственности около 50,1% акций "Днепропетровскгаза" (до приватизационного конкурса "Газтеку" и аффилированным с ним компаниям принадлежало 24,8% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 26% пакет «Днепропетровскгаза» за 58 млн 50 тыс. грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на один шаг. Размер одного шага составил 600 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 26% «Днепропетровскгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 5,2 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Днепропетровскгаз" (г. Днепропетровск) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Азаров уже сейчас готовится к авариям во время отопительного сезона

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от Министерства регионального развития, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Министерства экономики, Министерства чрезвычайных ситуаций уже сейчас сформировать оперативные штабы по противодействию возможным авариям во время отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров.

«Прошлая зима заставила правительство предпринять чрезвычайные меры по спасению бездомных граждан. В сжатый срок мы организовали более 6 тысяч пунктов обогрева, питания и медицинской помощи бездомным. Благодаря этому спасли много жизней, но и жертвы были. Из этого нужно сделать выводы, и не ожидать морозов», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что уже сейчас нужно начать профилактическую работу, участковые инспекторы милиции, социальные инспекторы должны выявлять всех людей, которые остались без жилья.

Также, по словам Н.Азарова, это касается проблемных семей, которые живут в плохих условиях.

«Уже сейчас нужно подготовить стационарные, подчеркиваю, пункты предоставления помощи, мобильные пункты обогрева и питания, создать запасы теплой одежды, еды, медикаментов и тому подобное», - отметил он.

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Минагропрод рассчитывает на экспорт зерна в размере 21-22 млн тонн

Минагропрод рассчитывает, что экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ (МГ - июль 2012-июнь 2013) составит 21-22 млн тонн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы прогнозируем в этом году экспортировать 21-22 млн тонн (зерна – УНИАН). Конечно, будет зависеть, как внешний рынок воспримет этот объем», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что министерство недовольно темпами экспорта зерна из Украины. При этом подчеркнул, что в Украине ожидается большой урожай кукурузы и эта культура станет основной в экспорте в текущем МГ.

Кроме того, министр напомнил, что в этом году украинская пшеница начала торговаться на Чикагской бирже. «В следующем году мы планируем в первом полугодии открыть площадку Чикагской биржи на территории нашего государства», - сказал Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе Украина экспортировала почти 3 млн. тонн зерна. Министерство ожидает урожай зерновых и зернобобовых в текущем году в объеме почти 46 млн. тонн.

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Зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна

Зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012-2013 мг.

Как сообщил журналистам директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Кваша, это предусмотрено дополнением к Меморандуму, подписанному между Минагропродом и участниками зернового рынка.

С.Кваша отметил, что в этом году министерство подписало меморандум с шестью участниками зернового рынка: Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Аграрным союзом, Украинской аграрной конфедерацией, Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой и Украинской зерновой ассоциацией, и сейчас подписано дополнение к меморандуму, определяющее предельные объемы экспорта зерна из Украины в текущем мг.

«В соответствии с дополнением (Меморандума – УНИАН) мы договорились, что в течение 2012-2013 маркетингового года компании могут из Украины беспрепятственно вывезти 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы», - сказал С.Кваша. Он отметил, что такие объемы экспорта основаны на обновленном балансе рынка зерна, подготовленном в августе совместно с Министерством экономического развития и торговли. Он подчеркнул, что дополнение предусматривает пересмотр баланса и объемов экспорта в случае необходимости. Он подчеркнул, что одной из причин пересмотра баланса стало то, что в переходящие остатки зерна на текущий маркетинговый год были учтены 1,9 млн тонн зерна урожая 2012 года, собранные в июне. При этом С.Кваша отметил, что Минагропрод ориентировал зернотрейдеров на то, что в центральных регионах Украины есть излишек зерна, который можно беспрепятственно экспортировать, тогда, как в южных регионах наблюдается недостаток зерна.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году, экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ (МГ - июль 2012-июнь 2013) составит 21-22 млн тонн.

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На начало отопительного сезона в ПХГ будет накоплено 21 млрд куб. м газа - Бойко

На начало отопительного сезона в ПХГ (подземных хранилищах газа) Украины будет накоплено 21 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.

«Мы идем согласно графику. У нас 21 млрд. кубов будет на начало отопительного сезона. Это тот же уровень, что и в прошлом году», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что запасы угля на начало отопительного сезона увеличатся на 1,5 млн тонн по сравнению с началом отопительного сезона прошлого года.

«У нас будет на 1,5 млн тонн угля больше чем в прошлом году», - сказал Ю.Бойко.

При этом он подчеркнул, что Украина закачивает газа столько, сколько необходимо для экономики.

«Мы закачиваем газа, сколько нужно для нашей национальной экономики», - сказал Ю.Бойко.

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«Газпром» уверяет, что расследование ЕК не свидетельствует о его виновности

Расследование Еврокомиссии не свидетельствует о виновности ОАО «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

Об этом говорится в заявлении ОАО «Газпром», текст которого есть в распоряжении УНИАН, в ответ на инициированную Европейской комиссией формальную стадию антимонопольного расследования.

«Мы до сих пор не получили официального извещения об этом от Европейской комиссии. Начало формальной стадии расследования не означает признание ОАО «Газпром» виновным в каком-либо нарушении антимонопольного законодательства ЕС», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что ОАО «Газпром» уделяет большое внимание соблюдению всех норм международного права и законодательства в странах, где Группа «Газпром» осуществляет свою деятельность. Работа Группы «Газпром» на рынке ЕС, в том числе применяемые принципы ценообразования на газ, соответствует стандартам, которые используют другие производители и экспортеры газа.

«Мы рассчитываем на то, что в рамках расследования будут надлежащим образом соблюдены наши права и законные интересы, вытекающие как из права ЕС, так и международного права, а также будет принято во внимание, что ОАО «Газпром», учрежденное за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной в соответствии с российским законодательством публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством», - подчеркивается в документе.

Отмечается, что «Газпром» всегда выступал за добросовестное сотрудничество с Европейской комиссией, и готов к продолжению диалога в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, вчера на официальном сайте Европейской комиссии был опубликован пресс-релиз, согласно которому Европейская комиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском союзе (ЕС). На фоне этих заявлений акции «Газпрома» в среду начали снижаться.

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Парламентский комитет одобрил строительство энергоблоков Хмельницкой АЭС

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК одобрил строительство 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в среду на заседании Комитета.

Во время заседания было отмечено, что вопросы по поводу использования существующих конструкций будут решаться в ходе проектирования.

Стоимость проекта оценивается в 40 млрд грн, из которых 80% будет привлечено за счет кредита Российской Федерации, а 20% - за счет надбавки на тариф электроэнергии.

Напомним, в начале августа Кабинет министров Украины одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее Кабмин распоряжением № 498-р от 4 июля 2012 года одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет 2 тыс. МВт.

Общая сметная стоимость строительства составляет 36,758 млрд грн, в том числе строительно-монтажные работы - 5,956 млрд грн, оборудование - 23,589 млрд грн, пусконаладочные работы - 249 млн грн.

Также документом оценена стоимость ядерного топлива для первой загрузки - 2,072 млрд грн.

Общие расходы на данный проект Кабмин оценивает в 39,566 млрд грн.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

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Кабмин упростил регистрацию недвижимости

Кабинет министров Украины упростил порядок регистрации недвижимого имущества и усовершенствовал порядок его налогового залога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, сегодня на своем заседании правительство приняло постановление, которое приводит в соответствие с законодательством правительственные акты, касающиеся вопроса государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, изменения, которые вносятся данным актом в ряд правительственных постановлений, существенно облегчат жизнь граждан Украины, в частности, относительно прохождения госрегистрации прав на недвижимость, а также в случаях, когда недвижимое имущество становилось предметом налогового залога.

Так, Кабинет министров признал утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 26 мая 2004 г. № 671 “Об утверждении Временного порядка государственной регистрации сделок”. Таким образом, после дарения или купли-продажи недвижимого имущества гражданам не придется обращаться к нотариусу с необходимостью вносить соответствующее соглашение в Реестр сделок, а впоследствии, получив выдержку из этого реестра, обращаться к БТИ, чтобы зарегистрировать права на это имущество.

По словам министра юстиции, поскольку с 1 января 2013 года вступят в силу очередные законодательные изменения, которые возложат на нотариусов функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество, с начала следующего года граждане смогут регистрировать права на недвижимое имущество непосредственно у нотариуса.

Кроме того, Кабинет министров изъял из Порядка ведение Государственного реестра обременений движимого имущества (утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 5 июля 2004 г. №830) положения относительно распространения права налогового залога на любые активы налогоплательщика, включая недвижимое имущество. Таким образом, Кабмин учел решение Конституционного Суда Украины от 24 марта 2005 года № 2-рп/2005, согласно которому распространение права налогового залога на любые виды активов налогоплательщика, независимо от суммы налогового долга, нарушает справедливое решение вопросов применения права налогового залога, то есть является неконституционным.

Также правительственным постановлением уточнен перечень документов, которые подаются для проведения государственной регистрации прав собственности на нововыстроенный или реконструированный объект недвижимого имущества. В частности, установлено, что для проведения государственной регистрации права собственности на нововыстроенный или реконструированный объект заявитель подает органу государственной регистрации прав технический паспорт на такой объект. (В предыдущей редакции Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений требовалось для проведения государственной регистрации права собственности на жилой дом, здание, сооружение (их отдельную часть), квартиру, жилое и нежилое помещение подавать органу государственной регистрации прав документ, который содержит техническую характеристику такого объекта недвижимого имущества и формируется по результатам проведения его технической инвентаризации).

Кроме того, Кабмин урегулировал отношения, связанные с осуществлением государственной регистрации залога воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов. В связи с концептуальными изменениями законодательства данный вопрос остался неурегулированным. Кабмин установил, что в случае государственной регистрации залога воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов, она будет проводиться в соответствии с общим порядком государственной регистрации обременений движимого имущества (утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 5 июля в 2004 г. № 830).

Министр юстиции сообщил, что принятые 5 сентября изменения в правительственные акты вступят в силу с 1 января 2013 года, одновременно с введением в стране новой системы регистрации прав на недвижимое имущество.

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Гривня укрепилась на межбанке в среду

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня по отношению к доллару США укрепилась после падения во вторник.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 8,1330/8,1430, к 12:00 цены повысились 8,1335/8,1435. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1400/8,1600.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1930/10,2065, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1755/10,1920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,2080/10,2370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2505/1,2570.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/09, к 12:00 цены поднялись - 0,2506/10. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2512/17. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,3780 (+0,1630).

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