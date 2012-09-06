Президент Европарламента констатирует - отношения между ЕС и Украиной очень сложные

Брюссель. Президент Европарламента Мартин Шульц считает, что отношения между ЕС и Украиной остаются очень сложными.

Об этом он написал на странице европарламента в сети Facebook.

"Отношения между ЕС и Украиной очень сложные. Мы надеемся, и мы ожидаем в течение следующих нескольких недель свободные и честные выборы", - сказал М.Шульц.

"Мы хотим, чтобы Украина была как можно ближе к нам. Однако наши фундаментальные демократические ценности должны уважаться ", - добавил президент Европарламента.