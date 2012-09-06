ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «На автозаправках подорожал бензин» пишет: эксперты утверждают, что это связано с ростом стоимость нефти на внешних рынках и возможностью девальвации гривни…

http://delo.ua/business/na-avtozapravkah-podorozhal-benzin-184566/

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Также «Дело» в публикации «Украина поднялась на 9 мест в рейтинге конкурентоспособности» пишет: всего в рейтинге участвовали 144 страны. Украина заняла 73-ю позицию…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-podnjalas-na-9-mest-v-rejtinge-konkurentosposobnosti-184494/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Зерно привели к договоренности» пишет: cпустя неделю напряженных переговоров между Минагрополитики и участниками зернового рынка стороны достигли компромисса и утвердили объем экспорта зерна на 2012/2013 маркетинговый год, при котором правительство гарантирует не ограничивать его вывоз…

http://www.kommersant.ua/doc/2015759

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Также «Коммерсант-Укриана» в публикации «Трансаэро» перелетает в «Жуляны» пишет: из аэропорта «Борисполь» может уйти один из крупнейших российских авиаперевозчиков – «Трансаэро». В системах бронирования авиакомпании исчезли рейсы по маршруту Москва-Киев, которые выполнялись в «Борисполь». Вместо них появились маршруты в киевские «Жуляны». Эксперты говорят, что «Жуляны» могли предложить «Трансаэро» лучшие условия, тем болем, что для авиакомпании, в отличие от конкурентов, переход в другой аэропорт выгоден…

http://www.kommersant.ua/doc/2015594

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Газета «Сегодня» в публикации «В Одессе началась долларовая лихорадка – люди забирают последние потертые купюры» пишет: в обменниках говорят, что в ближайшее время валюты не будет…

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/V-Odesse-nachalas-dollarovaya-lihoradka-lyudi-zabirayut-poslednie-potertye-kupyury-.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве работники пера и ноутбука обсудили медиатенденции» пишет: в столице завершил работу Всемирный газетный конгресс. Это уже 64-й по счету съезд собственников и главных редакторов СМИ…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-rabotniki-pera-i-noutbuka-obsudili-mediatendencii.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинцев «пересчитают» по SIM-картам» пишет: в Украине хотят ввести запрет на продажу SIM-карт без идентификации пользователя. Операторы считают, что это затруднит использование мобильной связи, негативно скажется на рынке и создаст условия для функционирования теневого оборота SIM-карт. А власть уверена, что нововведение поможет улучшить показатели работы силовикам…

http://economics.unian.net/rus/detail/139056

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аэропорты оставили без duty-free» пишет: в Украине с 1 сентября приостановлена работа большинства магазинов duty-free. Последствия этого аэропорты могут ощутить уже в ближайшее время, когда придет срок оплаты аренды площадей. Ведь аэровокзалы до 80% своих доходов получают именно от неавиационной деятельности…

http://economics.unian.net/rus/detail/139020

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия начинает членство в ВТО с критики» пишет: на саммите лидеров государств АТЭС Москва намерена представить свой «свежий взгляд» на объективные сложности и внутренние противоречия, существующие в ВТО…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3629121/rossiya_nachinaet_chlenstvo_v_vto_s_kritiki

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Также «Ведомости» в публикации «Газпром» напомнил Брюсселю: концерн учрежден за пределами юрисдикции ЕС» пишут: российская компания и Еврокомиссия уточнили свои позиции по антимонопольному расследованию; капитализация «Газпрома» продолжает снижаться…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3607921/gazprom_otvetil_evrokomissii

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Издание «Известия» в публикации «Набиуллина поручила разобраться с американскими налоговиками» пишет: окончательные предложения по применению в России американского «антиотмывочного» закона представят помощнику президента РФ через две недели…

http://izvestia.ru/news/534505

(УНИАН)