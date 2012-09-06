ВР приняла закон о гослотереях с учетом предложений Президента

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О государственных лотереях в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 265 народных депутатов из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Глава государства указал, что закон, который поступил ему на подпись, определяет, что принцип социальной направленности проведения лотерей предусматривает использование отчислений от проведения государственных лотерей исключительно на финансирование социальной сферы государства в направлениях, определенных данным законом (финансирование государственных объектов олимпийской подготовки, лечения детей, больных раком, на финансирование культуры и спорта) и законами Украины о государственном бюджете на каждый год; отчисления от проведения государственных лотерей, осуществленные операторами государственных лотерей, засчитываются в специальный фонд государственного бюджета Украины.

В то же время это положение не отвечает Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, согласно которым распределение бюджета на общий и специальный фонды, определение их составляющих частей должны определяться исключительно названным Кодексом и законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Поэтому парламент, прислушавшись к Президенту, исключил положение об определении соответствующих средств источниками доходов специального фонда государственного бюджета Украины и направления их использования и предусмотрел в то же время поручение Кабинету министров Украины относительно решения вопроса обеспечения социальной направленности лотерей.

Верховная Рада также исключила нормы, касающиеся ограничения относительно количества операторов государственных лотерей, которые осуществляют деятельность в Украине; проведение конкурсного отбора операторов государственных лотерей. В то же время, парламент установил более жесткие требования к операторам государственных лотерей, предусмотрев наличие опыта работы на лотерейном рынке.