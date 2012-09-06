Анонс на 7 сентября

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Коммуникационная группа Aegis Media/GMG проведет конференцию Aegis Future Lab «Рецепт процветания во время стагнации». На мероприятии будет проведена оценка текущей ситуации и перспектив развития бизнеса в 2013 году, в т.ч. медиарынка Украины. Украинские и европейские игроки рынка поделятся своим опытом решения практических маркетинговых и коммуникационных вопросов для преодоления кризисных явлений. Во время конференции также будут определены актуальные прогнозы на будущее. Среди спикеров: исследовательская компания TNS, 1+1 Group, «Барьер», Watsons, представители агентств группы Aegis Media/GMG – AITI/Carat, АММ/Vizeum, AdPro. Также ожидается выступление специального гостя – управляющего директора Carat (Германия).

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Бизнес под прицелом - очередное вторжение и попытка захвата производственных мощностей всеукраинской типографии Wolf». Поводами для организации пресс-конференции стали очередное вторжение и попытка захвата производственных мощностей типографии «Вольф», неправомерные действия со стороны доверенных лиц международной компании - поставщика оборудования, контролирующих и проверяющих органов. В рамках пресс-конференции представители типографии «Вольф» и независимые эксперты будут говорить о реалиях полиграфического рынка Украины, приподнимут завесу в отношении скрытых фактов при изъятии печатного оборудования, правовых нарушений до вынесенного решения суда, возможных рисков и секретов страховых случаев, вопросы и ответы: как полиграфисту защитить свой бизнес сегодня. Участники: Татьяна Петрик, руководитель филиальной сети ГК «Вольф»; Александр Поклад, адвокат, представляющий интересы ГК «Вольф»; Игорь Агарков, издатель журнала «Принт плюс: бумага и полиграфия», администратор Социальной сети полиграфистов (http://printus.com.ua) (ул. Крещатик, 4. Конференц-зал). Телефон: (044) 4644009 E-mail: office@wolf.ua Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Пресс-конференция будет транслироваться в режиме он-лайн на сайте: http://press.unian.net/rus/press/

* Состоится пресс-конференция на тему: «Ситуация на рынке топлива: подорожает бензин?». Участники: президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук и директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Мероприятия Столичного Автошоу 2012:

* Заявочная пресс-конференция Столичного Автошоу, посвященная официальному открытию Столичного Автошоу 2012. Участники: почетный президент Корпорации УкрАВТО - Тариэл Васадзе, председатель Правления Корпорации УкрАВТО - Александр Козис, председатель Правления ЗАЗа - Михаил Евдокименко, президент Ассоциации «Укравтопром» - Михаил Резник, заместитель председателя Правления по продажам автомобилей и развитию дилерской сети - Вахтанг Васадзе, председатель Правления ПАО Идея Банк - Андрей Рязанцев, маркетинг-менеджер компании Exxon Mobil в Украине - Наталья Кортяк и руководитель оргкомитета Столичного Автошоу - Ирина Михалева.

* Состоятся презентации автомобильных новинок: Mercedes-Benz A-class, Mercedes-Benz GL, GLK FL, G 63 AMG, ЗАЗ Vida Special Version, нового КИА cee'd Sportswagon, Opel Astrasedan, обновленного Chevrolet Cruze - Stationwagon и Facelift, Chery Tiggo CVT, Chery M11 CVT, Chery Eastar New, Chery S15, нового спорткара Toyota GT 86, Opel Vivaro и Opel Movano.

* Пресс-конференция компании «АвтоКапитал», генерального представительства Mercedes-Benz в Украине. Тема пресс-конференции: «Презентация нового поколения Mercedes-Benz GL, G, GLK». Участники: Ярослав Пригара - генеральный директор компании «АвтоКапитал»; Каспер Хаен - руководитель продаж а/м Mercedes-Benz в Центральной и Восточной Европе, Вольфганг Зольхайм - руководитель отдела маркетинговых коммуникаций концерна DaimlerAG в Центральной и Восточной Европе.

* Пресс-конференция компании «Юниверсал Моторз Групп». Тема: «Новые модели автобусов ЗАЗ, грузовых автомобилей ТАТА и возобновление работы с брендом JAC». Участники: Андрей Шпак - директор АФ «Юниверсал Моторз Групп», Игорь Щербинский - зам. директора по продажам автомобилей TATA, Игорь Бойко - заместитель ген. директора по продажам автомобилей JAC, Сингх Викрант - Официальный представитель ТАТА MotorsLtd. в Украине, Оскар ЮУ - руководитель легковых коммерческих автомобилей, JAC Company.

* Презентация обновленной модели ЗАЗ VIDA Special Version и пресс-брифинг компании «АвтоЗАЗ-сервис». Участник: Залуцкий Андрей - генеральный директор филиала «АвтоЗАЗ-сервис».

* Состоятся презентации автомобильных новинок и пресс-брифинг от Opel и Chevrolet. Участники: Рой Найгард - менеджер по развитию бизнеса в Украине Opel Southeast Europe, Андрей Кунах - генеральный директор «Дженерал Авто Груп».

* КИА презентует новый КИА cee'd Sportswagon и пресс-брифинг компании «Фалькон-АВТО». Автомобиль представит Нина Васадзе - генеральный директор компании «Фалькон-АВТО», официального дистрибьютора KIA в Украине. В рамках мероприятия состоится открытие Фотовыставки «Футбольное лето глазами КИА», посвященной партнерству КИА и UEFA EURO 2012 TM. На фотовыставке КИА предложит свое видение чемпионата.

* Пресс-конференция ООО «МОЛ Украина». Тема: "Свежая волна в классическом подходе". Участники: Юлия Бакулина - генеральный директор ООО «МОЛ Украина», Дмитрий Зиновьев - технический руководитель мотофестиваля MOLStuntFest, Александр Цыганок - директор Продюсерского центра Александра Цыганка. Вопросы к обсуждению: Компания МОЛ Украина - расширение сферы деятельности нефтегазового концерна MOLGroup в Украине, развитие и закрепление украино-венгерских отношений. Новый взгляд на классическое мероприятие: развитие стантрайдинга в Украине, привлечение прогрессивной талантливой молодежи к активному здоровому образу жизни, перспективы развития спорта и музыки в современной Украине. Во время пресс-конференции представители СМИ смогут подробно ознакомиться с программой проведения 4-го фестиваля мотоэкстрима MOLStuntFest'2012 RAPsodyedition и получить пропуск в VIP-зону.

* Совместная пресс-конференция компании Benish GPS Ukraine, BRC и «ЗИП-АВТО». Тема пресс-конференции Benish GPS Ukraine: «Партнерство Benish GPS Ukraine и «УкрАВТО» в области систем спутникового мониторинга и охраны». Тема: «Актуальность перевода автомобиля на газ». Участники: генеральный директор ЗИП-АВТО Рудаков Владимир; технический директор ООО «ХКД-Трейд» Григоров Александр; коммерческий директор Benish GPS Ukraine Владимир Гордеев; PR-менеджер Benish GPS Ukraine Анна Головань и менеджер по работе с дилерами Benish GPS Ukraine Александр Красный.

Международная выставка «АГРО-2012»:

* В рамках ХХІV Международной агропромышленной выставки «АГРО-2012» Украинский клуб аграрного бизнеса организует: Конференцию "Овощи, фрукты, виноград в Украине 2012. Опыт профессионалов» и III Всеукраинскую ярмарку вакансий для агротехнологических специальностей.

* Состоится экспертная конференция "Роль женщины и семьи в развитии сельского хозяйства" с участием заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Александра Сеня, представителей Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Департамента семейной политики Министерства социальной политики Украины, председателя Всеукраинской Ассоциации сельских и поселковых советов Николая Фурсенко, руководителя Всеукраинской общественной организации "Совет женщин-фермеров Украины" Людмилы Клебановой и других.

* Состоится семинар «Развитие органического производства в Украине: практический опыт и достижения». Организаторы: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Исследовательский институт органического сельского хозяйства (FiBL), сертификационный орган «Органик стандарт». Мероприятие проводится в рамках швейцарско-украинского проекта «Развитие органического рынка в Украине».

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