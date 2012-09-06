ВР планирует повысить ответственность министров за состояние дел в порученной им сфере

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в законы Украины “О Кабинете министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 230 народных депутатов из 339 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия документа является создание условий для внедрения в практику работы министерств инструментов стратегического управления и повышения ответственности министров за состояние дел в порученной сфере государственного управления.

В частности, это предусматривается сделать путем законодательного закрепления единой терминологии относительно планирования деятельности министерств и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров Украины через соответствующих министров, в частности, в части периода планирования.

Также предлагается внедрить утверждение Кабмином начиная с 2013 года планов деятельности министерств – главных распорядителей средств государственного бюджета на плановый и следующие за плановым два бюджетных периода, разработанных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Украины, и внедрением ежегодной отчетности министров о результатах выполнения таких планов.

Предусматривается также предоставление полномочий Кабинету министров относительно определения порядка разработки и выполнения планов деятельности министерств – главных распорядителей средств государственного бюджета на плановый и следующие за плановым два бюджетных периода.