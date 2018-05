ТОП-10 (6 сентября)

"Газтек" купил 25% акций "Запорожгаза"

Кабмин отменил обязательную сертификацию гостиниц

Президент сделал Колесникова ответственным за реализацию программы "Доступное жилье"

Янукович обязал Кабмин заложить в госбюджет-2013 расходы на социнициативы

ВР приняла закон о гослотереях с учетом предложений Президента

НБУ прогнозирует спад ажиотажа на валюту в ближайшее время

Гривня укрепилась на межбанке в четверг. Котировки составили 8,1170/8,1260 грн/долл.

В августе в Украине зафиксирована дефляция

ВР приняла закон о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

Янукович: долг по выплате зарплат в Украине достиг 1,5 млрд грн

***

"Газтек" купил 25% акций "Запорожгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций ПАО «Запорожгаз», заплатив за пакет 16 млн 800 тыс. грн (стартовая цена составляла 14 млн 100 тыс. грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 49,759% акций "Запорожгаза" (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 24,759% акций облгаза). Собственником еще 14,5% акций, ранее принадлежавших компании "РосУкрэнерго", является кипрская компания Centragas Holding Ltd.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 25% пакет «Запорожгаза» за 16 млн 650 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 25% «Запорожгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» (г. Запорожье) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

25% акций ПАО «Запорожгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25% было передано ФГИУ для приватизации, 24,7594% принадлежит «Газтеку», собственником еще 14,5% акций, ранее принадлежавших компании "РосУкрэнерго", является компания Centragas Holding Ltd (Кипр).

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

***

Кабмин отменил обязательную сертификацию гостиниц

Кабинет Министров отменил обязательную сертификацию услуг объектов по временному размещению (проживанию), в частности гостиниц.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующий проект постановления был принят правительством.

Целью документа является обеспечение согласованности в законодательстве относительно туристического сектора, поскольку установление категорий гостиницам и аналогичным объектами размещения происходит добровольно, а сертификация услуг по временному размещению - на сегодня обязательна.

По мнению Минэкономразвития, автора проекта постановления, реализация данного документа обеспечит уменьшение материальных затрат субъектов туристической сферы при предоставлении услуг по временному размещению (проживанию).

Ряд стран, в том числе Польша, Литва, Латвия, накануне вступления в ЕС привели свои нормативные документы в области гостиничного хозяйства к единым европейским стандартам, которые не предусматривают обязательной сертификации. Впоследствии, в конце 2009 года, Европейская гостинично-ресторанная конфедерация утвердила единые стандарты классификации гостиниц HOTREC, согласно условиям которого осуществляется категоризация отелей.

От обязательной сертификации услуг по временному размещению (проживанию) отказалась и Российская Федерация в 2003 году, а в 2010 году там был введен новый Порядок классификации объектов туристской индустрии, включая гостиницы и другие средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи и прочее.

***

Президент сделал Колесникова ответственным за реализацию программы "Доступное жилье"

Президент Украины Виктор Янукович назначил вице-премьера, министра инфраструктуры Бориса Колесникова ответственным за реализацию программы "Доступное жилье"

Об этом Янукович заявил в своем вступительном слове на заседании комитета экономических реформ, проходившем в Администрации президента.

"Борис Викторович, начинайте по полной программе", - обратился Президент к Колесникову, уточнив, что тот стал более свободен после проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу.

По словам Президента, вице-премьер Колесников должен координировать свою деятельность с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолием Близнюком.

В ходе выступления Президент также обратился и к главе Киевской горадминистрации Александру Попову, обязав того покончить с существующей практикой долгостроев

"Попов, в Киеве не должно быть долгостроев", - резко сказал Президент.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

В конце августа Колесников заявил, что первые дома эконом-класса по программе «Доступное жилье» Украина построит по опыту Финляндии. По его словам, власти намерены в ближайшее время определить стандарты строительства такого жилья.

***

Янукович обязал Кабмин заложить в госбюджет-2013 расходы на социнициативы

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров включить все программы по реализации социальных инициатив в проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в своем вступительном слове на заседании Комитета по экономическим реформам.

"На 2013 год, это я даю задание правительству, необходимо включить все программы в бюджет. Никакого отката назад не будет», - предупредил чиновников В.Янукович.

Президент отметил, что намерен и в дальнейшем проводить активную социальную политику, не обращая внимания на политическую конъюнктуру.

"Я эту позицию буду отстаивать столько, сколько Господь Бог дал мне работать на этой должности. 2013, 2014, 2015 годы, мы с вами будем продолжать и совершенствовать эти программы", - добавил В.Янукович.

В своем выступлении президент поднял вопросы преодоления безработицы в стране, призвал активизировать усилия правительства по строительству доступного жилья и завершению начатой медицинской реформы.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2012 года президент Виктор Янукович выступил с новыми социальными инициативами.

В частности, глава государства предложил начать компенсацию вкладов Сбербанка СССР, запустить программу строительства доступного жилья, ввести референтные цены на лекарства и повысить пенсии для ряда категорий граждан, в частности, для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т. п.

В средине апреля Верховная Рада по инициативе правительства внесла изменения в госбюджет на 2012 год, увеличив доходы на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности.

Кроме того, изменения в бюджет увеличивали финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть этих средств (6,96 млрд грн) предназначалась Пенсионному фонду на выплаты пенсий и надбавок.

***

ВР приняла закон о гослотереях с учетом предложений Президента

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О государственных лотереях в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 265 народных депутатов из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Глава государства указал, что закон, который поступил ему на подпись, определяет, что принцип социальной направленности проведения лотерей предусматривает использование отчислений от проведения государственных лотерей исключительно на финансирование социальной сферы государства в направлениях, определенных данным законом (финансирование государственных объектов олимпийской подготовки, лечения детей, больных раком, на финансирование культуры и спорта) и законами Украины о государственном бюджете на каждый год; отчисления от проведения государственных лотерей, осуществленные операторами государственных лотерей, засчитываются в специальный фонд государственного бюджета Украины.

В то же время это положение не отвечает Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, согласно которым распределение бюджета на общий и специальный фонды, определение их составляющих частей должны определяться исключительно названным Кодексом и законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Поэтому парламент, прислушавшись к Президенту, исключил положение об определении соответствующих средств источниками доходов специального фонда государственного бюджета Украины и направления их использования и предусмотрел в то же время поручение Кабинету министров Украины относительно решения вопроса обеспечения социальной направленности лотерей.

Верховная Рада также исключила нормы, касающиеся ограничения относительно количества операторов государственных лотерей, которые осуществляют деятельность в Украине; проведение конкурсного отбора операторов государственных лотерей. В то же время, парламент установил более жесткие требования к операторам государственных лотерей, предусмотрев наличие опыта работы на лотерейном рынке.

***

НБУ прогнозирует спад ажиотажа на валюту в ближайшее время

Директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины (НБУ) Сергей Кораблин прогнозирует спад ажиотажа на инвалюту в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг во время телемоста.

“Мы (НБУ — УНИАН) будем присутствовать на рынке. Золотовалютные резервы превышают 30 млрд долл.: средств более чем достаточно для того, чтобы сбить возможный чрезмерный спрос (на валюту — УНИАН)... Через некоторое время этот ажиотаж уляжется на рынке”, - отметил он.

По его словам, причинами повышенной курсовой волатильности на текущей неделе является увеличение сезонного спроса на валюту и предоставление банкам 3,8 млрд грн долгосрочного рефинансирования Нацбанком.

По словам С.Кораблина, с начала года НБУ выкупил на валютном рынке около 3 млрд долл. Он считает, что на сегодня сформировалось благоприятные условия для курсовой динамики.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября на украинском межбанке котировки повысились до 8,1800/8,2000 грн/долл., по евро - 10,2950/10,3240 грн/евро. При этом к середине сессии торги фактически остановились, поскольку отсутствовали предложения по продаже валюты.

5 сентября днем украинские банки покупали доллар США в среднем по 8,15 грн/долл., продавали — по 8,23 грн/долл.

Курс покупки наличного доллара повысился на 0,3%, продажи — на 0,8%, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,11-8,20 грн/долл., по продаже – в пределах 8,16-8,30 грн/долл.

***

Гривня укрепилась на межбанке в четверг. Котировки составили 8,1170/8,1260 грн/долл.

В четверг, 6 сентября, на украинском межбанковском рынке гривня укрепилась по отношению к основным валютам.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 8,1400/8,1500, к 12:00 цены упали - 8,1185/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1170/8,1260.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2528/33, к 12:00 цены снизились до 0,2521/25. К закрытию торгов цены достигли минимума - 0,2518/22. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2120 (-0,1660).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2595/1,2650.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2725/10,2870, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2395/10,2535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,2425/10,2580.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, торги на межбанке закрылись максимальным падением курса гривни за более чем два года — на уровне 8,19/8,2 грн долл.

***

В августе в Украине зафиксирована дефляция

Потребительские цены в Украине в августе 2012 года снизились к уровню предыдущего месяца на 0,3% по сравнению со снижением на 0,2% в июле текущего года, сообщила Государственная служба статистики.

Дефляция на потребительском рынке Украины фиксируется последние четыре месяца. В апреле, согласно данным Госстата, цены не изменились, в мае и июне благодаря сезонному снижению цен на сельскохозяйственную продукцию дефляция составила по 0,3%.

Госстат сообщает, что инфляция в январе-августе 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0%, а с начала 2012 года (август 2012 года к декабрю 2011 года) дефляция – 0,4%.

В августе 2011 года дефляция составила 0,4%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 8,9%, а по результатам восьми месяцев прошлого года рост цен составил 4,1%.

По данным Госстата, основное снижение цен в августе к предыдущему месяцу произошло на овощи – на 7,9% и фрукты – на 6,7%. (в августе 2012 г. к августу 2011 г. — снижение цен на 30,7% и 4,4% соответственно).

В прошлом месяце к июлю также зафиксировано снижение цен на рыбу и продукты из рыбы – на 0,3%, сыр – на 0,4%, масло – на 0,5%. Всего же, утверждает Госстат, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились к предыдущему месяцу на 0,5%, а за последние 12 месяцев – на 2,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в августе выросли к предыдущему месяцу на 0,2%, а с августа 2011 года – на 6,8%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в августе к предыдущему месяцу на 0,1%, а за последние 12 месяцев – на 1,0%. Цены на транспорт и связь за прошлый месяц, по данным Гостата, не изменились.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

***

ВР приняла закон о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 253 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС предназначены для промышленного производства электрической и тепловой энергии.

Энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС размещаются на промышленной площадке обособленного подразделения “Хмельницкая АЭС” государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, расположенного на землях энергетической системы, которые граничат с землями города Нетишин, и являются двумя однотипными энергоблоками каждый установленной электрической мощностью 1000 МВт.

На каждом энергоблоке размещается реакторная установка типа ВВЭР-1000/В-392 номинальной тепловой мощностью 3012 МВт.

Проектирование и строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС проводится с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности, гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности, международных договоров.

Заказчик строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС направляет средства в объеме 100 миллионов гривен на сооружение объектов социального назначения путем уплаты сбора социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

Указанные средства учитываются в смете строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС и перечисляются в Государственный бюджет Украины пропорционально фактически освоенным, по данным бухгалтерского учета, капитальным инвестициям без учета налога на добавленную стоимость.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

***

Янукович: долг по выплате зарплат в Украине достиг 1,5 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович призывает региональные органы власти усилить работу по борьбе с «теневыми» зарплатами, поскольку в условиях кризиса форма выплаты зарплат в конвертах является недопустимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Никто, кроме вас, по большому счету, более эффективно не может работать с бизнесом, с крупными промышленными предприятиями. Поэтому я прошу и требую, чтобы вы работали над вопросом детенизации выплаты зарплат. Выплата зарплат во время кризиса в конвертах недопустима», - сказал В.Янукович.

Президент подчеркнул, что легальный рост зарплат обеспечивает возможность повышения пенсий.

В этом контексте В.Янукович также поручил региональным властям решить вопрос ликвидации задолженности по зарплатам сотрудникам предприятий, которые обанкротились ранее, однако задолженность осталась.

Он сообщил, что на сегодняшний день общая сумма задолженности по выплате зарплат в Украине составляет 1,5 млрд грн.

Между тем, как заявил во время посещения Харьковского тракторного завода премьер-министр Николай Азаров, в Украине на сегодняшний день долг по зарплатам на всех предприятиях и учреждениях достигает около 1 млрд гривен.

По его словам, из этой суммы около 500 млн грн приходятся на государственные предприятия, остальные 500 млн грн. – на частные предприятия, которые находятся на стадии банкротства.

Н.Азаров заметил, что правительство уделяет значительное внимание погашению долгов по зарплатам.По его словам, на протяжении последних двух лет задолженность по зарплатам в Украине была сокращена вдвое.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2012 года выросла на 2,5%, по сравнению с июнем, и на 1 августа составила 986,04 млн грн.

Премьер Николай Азаров 29 августа, открывая заседание Кабмина, предупредил министра финансов Юрия Колобова о персональной ответственности за невыплату задолженности по зарплате на государственных предприятиях. Также Н.Азаров призвал Генеральную прокуратуру привлекать руководителей предприятий к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

По данным Государственной налоговой службы, с начала года погашена задолженность по заработной плате на сумму 864,4 млн грн после вмешательства сотрудников ГНС.

***

