ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В рейтинге стран с лучшей репутацией Украина заняла 42-е место» пишет: ежегодные исследования, проводимые Reputation Institute, показали, что Украина находится на 42-м месте из 50-ти в рейтинге стран с наилучшей репутацией…

http://delo.ua/world/v-rejtinge-stran-s-luchshej-reputaciej-ukraina-zanjala-42-e-mesto-184681/

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Также «Дело» в публикации «НБУ считает преждевременным переход к плавающему валютному курсу» пишет: Нацбанк не собирается искусственно сдерживать валютный курс, однако будет проводить интервенции в случае значительных колебаний…

http://delo.ua/finance/nbu-schitaet-prezhdevremennym-perehod-k-plavajuschemu-valjutnomu-kursu-184659/

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«Дело» в публикации «С 1 января 2013-го в Украине могут возникнуть спецрежимы налогообложения» пишет: принят пакет законов, предоставляющих предприятиям определенных категорий существенные налоговые льготы…

http://delo.ua/businessman/s-1-janvarja-2013-go-v-ukraine-mogut-vozniknut-specrezhimy-nalogoo-184637/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Машинально ответили», в котором пишет: Украина вводит утилизационный сбор с импортных автомобилей после неудачной попытки добиться отмены аналогичных мер против своей продукции в России. В Минэкологии предложили избавить от этого сбора только отечественных производителей, что, по мнению импортеров, грозит стране разбирательством в органах ВТО. При этом на позицию РФ Украине также не удастся повлиять этим решением - доля украинского рынка в поставках российских производителей мала…

http://www.kommersant.ua/doc/2016719

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Скупает все», в котором пишет: глава Европейского центрального банка Марио Драги объявил о принятии плана прямых действий на открытых рынках и готовности применить неограниченный объем средств на него. Однако отсутствие конкретных параметров долгожданного плана вызвало временное ухудшение настроения инвесторов. И лишь вера в спасение евро подстегнула вверх фондовые рынки…

http://www.kommersant.ua/doc/2016830

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине подорожает бензин» пишет: в течение сентября топливо может прибавить в цене 15-20 копеек…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-podorozhaet-benzin.html

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Также «Сегодня» в публикации «Доллар в Украину подвезут сегодня-завтра» пишет: украинцы оставили банки без «зеленых», а в НБУ обещают наказать тех, кто спровоцировал панику и говорят, что ажиотаж раздули четыре банка…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Dollar-v-Ukrainu-podvezut-segodnya-zavtra.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Война за этикетку: Украина может остаться без «коньяка» и «шампанского»: одной из особо обсуждаемых тем на «торговых» переговорах с ЕС стали нормы использования географических наименований. Сумеет ли Украина отстоять «шампанское» и «коньяк» хотя бы для внутреннего рынка, как это сделали другие государства, покажет время…

http://economics.unian.net/rus/detail/138930

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Генпрокуратура намерена ввести уголовное наказание за «неденежные взятки» пишет: Генпрокуратура России, следуя антикоррупционным рекомендациям Совета Европы, намерена ввести уголовное наказание за нематериальные преимущества, доступные чиновникам…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3683181/materializaciya_vzyatok

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Также «Ведомости» в публикации «Недостроенную пенсионную систему назвали самой сложной будущей проблемой страны» пишут: «сырая» пенсионная система скоро станет самой сложной экономической, политической и социальной проблемой России, а Минтруда эту проблему только усугубляет, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3683191/ne_s_togo_nachali

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Издание «Известия» в публикации «Российский госбанк стал долговым агентом Венесуэлы» пишет: через «Еврофинанс. Моснарбанк» пройдет 10 выпусков евробондов Боливарианской Республики…

http://izvestia.ru/news/506194

(УНИАН)