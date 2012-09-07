Янукович: стратегические отношения с Китаем - один из приоритетов украинской политики

Президент Украины Виктор Янукович отмечает активизацию отношений с Китаем на протяжении последних двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чень Чжили.

По словам Президента, развитие стратегических отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов украинской политики.

Он подчеркнул, что на данном этапе ключевым заданием для развития двусторонних отношений является создание действенных механизмов сотрудничества, в частности наработка конкретных проектов во всех сферах, представляющих обоюдный интерес.

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