Генсек Совета Европы 10 сентября посетит Украину

Брюссель. Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд в понедельник, 10 сентября, посетит Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В ходе визита Т.Ягланд планирует встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем, министром иностранных дел Константином Грищенко, а также выступить на конференции по реализации Плана действий Совета Европы для Украины.