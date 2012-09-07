Генсек Совета Европы 10 сентября посетит Украину

14:45, 07 сентября 2012
Разное
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Брюссель. Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд в понедельник, 10 сентября, посетит Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В ходе визита Т.Ягланд планирует встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем, министром иностранных дел Константином Грищенко, а также выступить на конференции по реализации Плана действий Совета Европы для Украины.

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