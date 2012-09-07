Анонс на 10 сентября

* В новом терминале «D» аэропорта «Борисполь» начнется обслуживание авиакомпании «Turkish Airlines». Состоится торжественная встреча презентационного рейса авиакомпании «Turkish Airlines», осуществленного на самолете с уникальной ливрей, на которой воспроизведены изображения 15 тыс. сотрудников авиакомпании. По случаю перевода рейсов в новый терминальный комплекс, состоится брифинг с участием генерального директора аэропорта «Борисполь» Антона Волова, представителей посольства Турецкой Республики в Украине и руководства авиакомпании.

* Пресс-конференция: «Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: направляющая реформ». Организатор: Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Участники: Габриэле Бауманн - директор Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, Александр Сушко - научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры принятые МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины; Николай Чечеткин, зам. директора Департамента управления спасательными силами.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Кто и как "крышует" незаконный игорный бизнес в Украине?". Участники: депутат Украины от ВО "Батькивщина" Остап Семерак и член общественной организации "Право народа" Олег Кищук.

* Экономический совет общественных организаций и ассоциаций бизнеса, УСПП будут анализировать развитие внутреннего производства в Украине. Будут обсуждаться основные проблемы развития украинской промышленности и предпринимательства. Речь пойдет также о внедрении изменений в налоговое законодательство, которые предложены правительством. Участники: президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, заместитель председателя ГНС Украины Андрей Игнатов, директор Института экономики и прогнозирования Валерий Геец, руководители отраслевых ассоциаций отечественного бизнеса, представители научной и экспертной среды и т.д.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Украина, РФ и газ: предчувствие «войны». Участники: директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич; независимый эксперт Владимир Сапрыкин.

* Пресс-конференция народного депутата, представителя фракции Компартии Украины Сергея Гордиенко на тему: "Кому в парламенте выгодно принятие закона о земельном банке?".

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