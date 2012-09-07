ТОП-10 (7 сентября)

Эксперты прогнозируют плавный рост цен на топливо в Украине

Международные валютные резервы НБУ сократились до 29,995 млрд долл.

Минобороны России подало иск к Кабмину с требованием выплаты 3,2 млрд грн по долгам ЕЭСУ

"Газтек" купил 26% акций "Луганскгаза"

Европейский Центробанк включает "печатный станок"

Азаров называет виновными в валютном ажиотаже банки, "продажных" экспертов и СМИ

Украина и Россия еще поторгуются за утилизационный сбор

Роспотребнадзор может разрешить Лозовскому молочному заводу ввоз сыров

Украина и ЕИБ парафировали кредитное соглашение на реабилитацию ГЭС

В «Борисполе» большинство магазинов duty-free возобновили работу

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Эксперты прогнозируют плавный рост цен на топливо в Украине

Эксперты прогнозируют плавный рост цен на розничном рынке нефтепродуктов Украины в связи с повышением цен на внешнем рынке, но отмечают при этом, что он не будет резким из-за отсутствия дефицита топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

«Внешний рынок демонстрирует подъем, что, конечно, не может не сказаться на ценообразовании нефтепродуктов Украины», - сказал Л.Косянчук

При этом он отметил, что по состоянию на сегодняшний день на отечественном рынке нефтепродуктов топлива много, поэтому экономически обоснованное повышение цен отстает от реального.

Вместе с тем, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отметил, что рост цен не будет быстрым, он будет постепенным.

«Накоплены большие запасы топлива, особенно по дизельному топливу, поэтому это будет серьезным тормозом на пути роста цен», - сообщил С.Куюн.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, на национальном розничном рынке формируются предпосылки для незначительного подорожания высокооктанового бензина на 5-25 копеек за литр.

По данным консалтинговой группы «А-95», средние розничные цены в Украине на топливо по состоянию на 6 сентября 2012 года составляют: бензин А-76\\80 - 10,27 грн, бензин А-92 - 10,56 грн, бензин А-95 - 10,85 грн, бензин А-95+ - 11,72 грн, дизельное топливо - 9,66 грн.

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Международные валютные резервы НБУ сократились до 29,995 млрд долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе сократились на 0,3% - до 29,995 млрд долл. с 30,081 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, в т.ч. сократились резервы в иностранной валюте на 0,6% - до 28,126 млрд долл., специальные права заимствований — до 8,39 млн долл. с 78,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка в августе купил на межбанковском рынке иностранной валюты на 436 млн долларов США больше, чем продал в ходе своих интервенций. Наибольшее влияние на состояние золотовалютных резервов имело возвращение очередного транша кредита МВФ и процентов на общую сумму 990 млн долл. в эквиваленте. Также, в августе, как и в июле, осуществлялась продажа валюты для потребностей НАК «Нафтогаз» для расчетов за российский газ.

По данным регулятора, в январе-июле резервы сократились на 5,4%, или на 1,716 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Минобороны России подало иск к Кабмину с требованием выплаты 3,2 млрд грн по долгам ЕЭСУ

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины свыше 3,2 млрд грн.

Об этом говорится в определении суда от 5 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика в обстоятельствах дела, значатся закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

При этом представитель ЕЭСУ на заседание суда не явился.

Как отмечается в судебном определении, Государственную казначейскую службу Украины к участию по делу привлекут в качестве второго ответчика, а рассмотрение дела отложено на 9.00 12 сентября.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарову от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн дол.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы скрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

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"Газтек" купил 26% акций "Луганскгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн (начальная цена составляла 80,6 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест".

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена всего на один шаг. Размер одного шага составил 810 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 26% «Луганскгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Луганскгаз» (Луганск) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Луганске. Компания завершила 2011 г. с чистой прибылью 359,576 млн. грн., тогда как за 2010 г. чистый убыток составлял 79,335 млн. грн.

25% акций «Луганскгаза» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 26 % акций было передано ФГИУ для приватизации, 16,74 % принадлежат ООО "Оксидент", 23,83 % - ЧАО "Сток Холдер".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. "Газтек", в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций "Николаев-", "Ивано-Франковск-", "Севастополь-", "Днепропетровск-", "Запорожгаза".

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Европейский Центробанк включает "печатный станок"

Совет управляющих Европейского центрального банка согласовал новую программу выкупа облигаций, нацеленную на снижение стоимости заимствований для ряда проблемных стран зоны евро, но ее детали будут изложены в специальном пресс-релизе, сообщает Reuters.

По информации агентства, о новой программе на пресс-конференции объявил глава ЕЦБ Марио Драги.

Он пообещал, что ЕЦБ будет действовать строго в рамках мандата, который разрешает ему прямую скупку облигаций. При этом ЕЦБ будет на равных с частными кредиторами.

У новой программы ЕЦБ - Monetary Outright Transactions - не будет количественных ограничений, она будет прекращена после достижения поставленных целей или в результате несоблюдения страной-участницей поставленных перед ней условий. Дополнительная ликвидность после выкупа облигаций будет полностью стерилизована.

Действия ЕЦБ будут сосредоточены на коротком конце кривой доходности, от 1 до 3 лет, который банк считает наиболее эффективным для достижения своих целей.

Драги также отметил, что аналитики ЕЦБ пересмотрели прогнозы роста ВВП и динамики потребительских цен для зоны евро на 2012-2013 годы.

Так, согласно новому прогнозу, ВВП зоны евро сократится в 2012 году на 0,6-0,2 процента по сравнению с динамикой в пределах минус 0,5 процента - плюс 0,3 процента в предыдущем прогнозе. В 2013 году динамика ВВП будет в пределах минус 0,4 процента - плюс 1,4 процента против ожидавшихся ранее 0,0 - плюс 2,0 процента.

Инфляция в зоне евро в 2012 году может составить 2,4-2,6 процента против 2,3-2,5 в предыдущем прогнозе. В 2013 году потребительские цены могут вырасти на 1,3-2,5 процента против ожидавшихся ранее 1,0-2,2 процента.

При этом глава ЕЦБ считает инфляционные риски сбалансированными, в то время как для экономического роста существует ряд понижательных рисков.

В четверг, 6 сентября, ЕЦБ принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,75 процента годовых.

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Азаров называет виновными в валютном ажиотаже банки, "продажных" экспертов и СМИ

У правительства и Национального банка Украины сегодня достаточно инструментов для стабилизации валютного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в пятницу, 7 сентября, на брифинге премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Так возникает вопрос, а что у правительства, у Национального Банка не достаточно инструментов, чтобы дать по рукам тем, кто свои интересы питает с государственными, с общественными интересами? Достаточно! Поэтому мы обратились в Национальный Банк – употребите власть в данной ситуации», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что валюта в стране нужна в основном для осуществления импортных операций. «Я скажу, что вся эта история не стоит выеденного яйца, сейчас у нас достаточно валютных резервов… Не переживайте, все находится под контролем и можно спать спокойно», - заключил премьер-министр.

Он напомнил, что «политика правительства осуществляется в координации с Национальным банком Украины, есть два органа в стране, которые отвечают за стабильность, в том числе за стабильность на валютном рынке».

Н.Азаров подчеркнул, что для сдерживания спекуляций на валютном рынке нужен соответствующий контроль.

«Как мы можем сдерживать спекулятивные колебания на валютном рынке? Прежде всего, мы обязаны контролировать, чтоб не спекулировали банки, и речь идет о банках, потому что простые граждане не могут спекулировать валютой, - сказал Н.Азаров. - Ажиотаж и спекуляции проводят банки, которые имеют свободные ресурсы денег, могут в больших объемах закупать валюту, могут нанимать продажных так называемых экспертов, нанимать средства массовой информации и создавать истерию и нагнетать ажиотаж, заставляя тем самым простых людей покупать никому не нужные доллары».

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины начало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были исключительно заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась по отношению к доллару США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя в целом сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержанию ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

В Совете НБУ прогнозируют, что ситуация на межбанке полностью стабилизируется до конца текущей недели.

Скачки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника средний курс покупки-продажи доллара в банках составил 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

В интернет-магазинах к 6 сентября курс составлял примерно 8,23 грн за доллар при наличном расчете и 8,8 грн/долл. - при безналичном.

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто произошло стечение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усугубляют беспокойство среди населения, ожидающего существенной девальвации национальной валюты после их завершения.

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Украина и Россия еще поторгуются за утилизационный сбор

Премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко в понедельник, 10 сентября, в Киеве планируют обсудить ряд вопросов сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства, в том числе проект межправительственного соглашения, которое позволит России не взимать утилизационный сбор с автомобилей, импортируемых из Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, украинская сторона уже подготовила проект соглашения и провела ряд консультаций с профильными министерствами РФ.

Вместе с тем, окончательная редакция документа еще не согласована.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается установить утилизационный сбор на импортные легковые, грузовые автомобили, автобусы и кузовы для транспортных средств.

Документ разработан по поручению премьер-министра Украины Николая Азарова в ответ на введение такого сбора Россией.

РФ с 1 сентября ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, сделав исключение для продукции стран Таможенного союза.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины считают, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.

По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

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Роспотребнадзор может разрешить Лозовскому молочному заводу ввоз сыров

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) может разрешить «Лозовскому молочному заводу» ввоз сыров в Россию при устранении замечаний, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не возражает против возобновления поставок в Российскую Федерацию продукции ООО «Лозовской молочный завод» при условии устранения замечаний и выполнения всех запланированных мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор повторно рассмотрел план мероприятий «Лозовского молочного завода» в части улучшения санитарно-эпидемиологического состояния предприятия и обеспечения выпуска качественной продукции. При этом подчеркивается, что ряд принципиальных замечаний не был учтен. «В схеме производственных процессов указывается подача только обезжиренного молока для получения молочно-жировой смеси, для дальнейшего изготовления сыров, тогда как в этом случае необходимо цельное молоко. В то же время в представленной блок-схеме для производства сырных продуктов используется молоко-сырье», - говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие планирует поставлять в РФ сыр и сырный продукт «Монастырский», что не соответствует требованиям российского законодательства, которое не допускает производство и поставку сыров и сырных продуктов под одним наименованием. «В связи с этим техническая документация ООО «Лозовской молочный завод» должна быть актуализирована в части выпуска сыров и сырных продуктов под разными наименованиями», - отмечает Роспотребнадзор.

При этом подчеркивается, что поставки молочной продукции «Лозовского молочного завода» будут осуществляться при жестком контроле Роспотребнадзором каждой партии указанной продукции. В случае выявления несоответствия качества поставляемой молочной продукции заявленным требованиям, данное предприятие будет исключено из числа поставщиков.

Напомним, в июне т.г. специалисты Роспотребнадзора проинспектировали "Лозовской молочный завод" на предмет предоставления права экспорта сыров в Россию и озвучили ряд замечаний к предприятию.

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Украина и ЕИБ парафировали кредитное соглашение на реабилитацию ГЭС

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) парафировали кредитное соглашение на 200 млн евро в рамках реализации проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС) ПАО «Укргидроэнерго», сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, парафирование документа осуществлено по итогам официальных переговоров, состоявшихся с 3 по 7 сентября 2012 года в Люксембурге

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил привлечение госкомпанией "Укргидроэнерго" кредита Европейского инвестиционного банка на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании (распоряжение правительства №519-р от 25 июля 2012 г.).

Кабмин поручил Минфину, Минэнергоугля и НКРЭ подписать с "Укргидроэнерго" договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению займа в размере 200 млн евро.

Размер платы за предоставление кредита "Укргидроэнерго" составляет 2% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.

Справка УНИАН. 22 июня 2011 года Кабмин распоряжением №581-р одобрил привлечение «Укргидроэнерго» кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций.

Таким образом, на проект реабилитации гидромеханического и электромеханического оборудования «Укргидроэнерго» ЕБРР и ЕИБ суммарно предоставят 400 млн евро.

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций «Укргидроэнерго» установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей также будет повышена надежность и эффективность работы станций, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в районе бассейна Днепра.

ПАО «Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины», которой владеет государство.

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В «Борисполе» большинство магазинов duty-free возобновили работу

В терминале «В» Международного аэропорта «Борисполь» возобновили работу большинство магазинов беспошлинной торговли и общепита.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» были закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.

4 сентября Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в их работе.

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