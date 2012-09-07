Утечка газа из поврежденного газопровода на улице Грушевского в Киеве ликвидирована - МЧС

Утечка газа из поврежденного газопровода на улице Грушевского в центре Киеваликвидирована. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям на сайте ведомства.

По информации МЧС, сегодня в 18.30 в центре Киева возле входа в Мариинский парк на улице Грушевского,9, во время проведения земельны работ земляным буром был поврежден газопровод среднего давления диаметром 250 мм. В 19.30 утечка газа была ликвидирована путем перекрытия задвижек. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

МЧС также обращает внимание, что на улице Грушевского, в районе аварии, частично перекрыто движение транспорта и пешеходов (на ул.Грушевского, неподалеку от места аварии находятся здания Верховной Рады, Кабинета министров, Минздрава, комитетов ВР. Жилой дом-новостройку по адресу Грушевского,9 с самого начала строительства сопровождает скандальная слава: против этого строительства выступала общественность, опасаясь, что многоэтажка на самом склоне правого берега Днепра не только изуродует уникальный ландшафт, но и может совоцировать оползень. Тем не менее, дом таки был построен - УНИАН).

МЧС также сообщает, что ПАО "Киевэнерго" отключила 3 ближайших дома от электроснабжения с целью обеспечения безопасности людей, которые работают на месте происшествия и для соблюдения норм пожарной безопасности.

К ликвидации последствий аврии было привлечено от МЧС 8 отделений, аварийные бригады "Киевэнерго" и " Киевгаза".