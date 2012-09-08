В Евросоюзе хотят усилить санкции против Ирана

Евросоюзу необходимо ввести против Ирана ряд новых санкций, и они должны быть уже в течение "ближайших недель".

С такой инициативой выступил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, передает Reuters.

"Новые санкции необходимы и должны начать действовать как можно быстрее. Я не вижу по-настоящему конструктивных шагов со стороны Ирана, направленных на восстановление полноценного диалога. Если они не хотят вновь садиться за стол переговоров, возможно необходим новый раунд санкций, при этом я говорю не о 2013 г., речь идет о ближайших неделях", - подчеркнул Г.Вестервелле, выступая на полях встречи глав внешнеполитических ведомств, которая проходит на Кипре.

В отношении Ирана уже действуют санкции ЕС. В частности, государства-члены Евросоюза отказались от покупки сырой нефти республики, также под запретом оказались связанные с нефтяным бизнесом финансовые и страховые операции. Со стороны США, Великобритании и Канады действуют односторонние санкции против Центрального банка и финансового сектора Ирана, а также энергетического сектора страны.