Янукович сегодня встретится с генеральным секретарем Совета Европы

Сегодня в 12.00 в Киеве Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом.

Как сообщает сайт главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента до 10.30 по телефону: 255-63-18.

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