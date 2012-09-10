Янукович сегодня встретится с генеральным секретарем Совета Европы
09:54, 10 сентября 2012Разное
0
Сегодня в 12.00 в Киеве Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом.
Как сообщает сайт главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента до 10.30 по телефону: 255-63-18.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД и Генсек Совета Европы презентовали План действий СЕ для Украины до 2014 года
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter