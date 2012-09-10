Янукович сегодня встретится с генеральным секретарем Совета Европы

09:54, 10 сентября 2012
Разное
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Сегодня в 12.00 в Киеве Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом.

Как сообщает сайт главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента до 10.30 по телефону: 255-63-18.

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