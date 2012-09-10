ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинцы уже могут оформлять электронные визы на Кипр» пишет: Сегодня (10 сентября) вводится система электронных виз на Кипр, которая позволит гражданам Украины подавать в электронном формате заявку на получение одноразовой въездной визы на срок пребывания не более 90 дней…

http://delo.ua/lifestyle/ukraincy-uzhe-mogut-oformljat-elektronnye-vizy-na-kipr-184707/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщики оказались не в голосе», в котором пишет: На общем собрании членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины страховщики провалили выборы президиума: предложенный список поддержали 44 участника при необходимых 50. Пока компании ищут компромисс, действующий координационный совет будет принимать все ключевые решения по ОСАГО. В парламенте уверены, что страховщики полностью себя дискредитировали, поэтому руководить "автогражданкой" должно государство…

http://www.kommersant.ua/doc/2018944

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Правительство мыслит стандартно», в котором пишет: Правительство готовит масштабную реформу системы стандартизации. Украинские архаичные технические стандарты будут адаптированы к нормам ЕС, что положительно скажется на работе украинских компаний, отмечают эксперты. Впрочем, достичь максимального эффекта от реформы можно будет только в том случае, если у властей не появится желание отступить от жестких европейских требований. Возможность для такого маневра закладывается авторами реформы уже с самого начала…

http://www.kommersant.ua/doc/2018950

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Газета «Сегодня» в материале «Сколько в Киеве стоит квартира с видом на политика и звезду» пишет: Чтобы хоть как-то оживить рынок элитной недвижимости, риелторы используют звезд и политиков. Продавая дорогие квадратные метры в столице или под ней, они теперь сразу же начинают перечислять богатых и знаменитых соседей, чтобы заинтересовать клиента. Наценка за вип-соседство — порядка 20%…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Skolko-v-Kieve-stoit-kvartira-s-vidom-na-politika-i-zvezdu-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дефляция: официальная статистика оберегает украинцев от стресса» пишет: Сообщение Госстата о том, что в августе четвертый месяц подряд зафиксирована дефляция, ввело в недоумение. Выводы ведомства, которые уже не раз вызывали массу вопросов, никак не совпадают с украинскими реалиями. За разъяснениями УНИАН обратился к экспертам…

http://economics.unian.net/rus/detail/139441

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина возобновляет атомное строительство после семилетней паузы» пишет: Парламент дал отмашку на достройку 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС, работы на которых остановились в 90-ом году. Согласно принятому закону, первый киловатт энергии самый известный и дорогостоящий долгострой должен дать уже через шесть лет. Последний раз Украина запускала атомный блок в сентябре 2005 года…

http://economics.unian.net/rus/detail/139399

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Министр обороны ответит за все» пишет: В Украине создается новая модель управления оборонно-промышленным комплексом, которая подразумевает достаточно глубокую интеграцию «Укроборонпрома» в структуру Минобороны. Но не слишком ли большой груз взваливают на плечи главы ведомства?..

http://economics.unian.net/rus/detail/139377

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Независимые производители газа остались без сбыта» пишет: «Газпром» придумал, как не дать упасть добыче газа. Как стало известно «Ведомостям», на неопределенный срок прекращена покупка газа у независимых производителей…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3741411/gazprom_zakryt

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Также «Ведомости» в публикации «Путин обозначил переориентацию интересов России из Европы в Азию» пишут: Владимир Путин в роли хозяина саммита АТЭС всячески демонстрировал переориентацию интересов России из Европы в Азию и ее желание стать торговым мостом между Востоком и Западом…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3741401/putin_navel_mosty

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Издание «Известия» в публикации «Греф и ЦБ против быстрой ликвидации госконтроля в Сбербанке» пишет: Сбербанк и его основной владелец считают, что к процессу принятия решений нужно привлечь народных избранников, то есть законодательную власть…

http://izvestia.ru/news/534745

(УНИАН)