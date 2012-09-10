Анонс на 11 сентября

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Днепропетровскую область.

* Состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством водных ресурсов Украины и Министерством водных ресурсов Китайской Народной Республики.

* Состоится круглый стол «Ответственность банков и прозрачная благотворительность фондов» по случаю старта всеукраинской социальной кампании «Банк добрых дел», инициированной ПАО «АБ Укргазбанк» при поддержке Фонда имени князей-благотворителей Острожских и Ассоциации налогоплательщиков Украины. Цель инициативы - определить, как банковские учреждения и благотворительные фонды могут оказывать поддержку семьям, которые нуждаются в помощи для спасения здоровья и жизни членов семьи, придерживаясь действующего налогового законодательства Украины, и избегать мошенничества в этой сфере.

* Начнет работу международная конференция «Новая индустриализация: занятость и достойные условия труда». Организатор конференции – Всеукраинская общественная организация «Реформаторский клуб». В рамках конференции будет презентован правительственный план создания шести миллионов новых рабочих мест до 2020 года. Участники: Сергей Тигипко, вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины; Владислав Каськив, глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами; Ирина Акимова, первый зам. Администрации президента; Петр Петрашко, глава Госслужбы занятости Украины; Виталий Хомутынник, глава комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Анатолий Кинах, президент УСПП и другие.

* Состоится пресс-конференция: "Закон «О занятости населения» - прогрессивный шаг в приближении к стандартам развитого рынка труда". Участники: В. Сухомлин - директор Киевского городского центра занятости; Л. Мушинская - зам. директора КГЦЗ, начальники отделов КГЦЗ; директора (или заместители директоров) районных центров занятости Киева.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Аграрная биржа начинает учебные торги в электронной торговой системе: какие преимущества открываются для украинских аграриев». Речь пойдет о запуске новейшей электронной торговой системы для аграрного рынка Украины и преимуществах, которые это даст всем участниками аграрного рынка страны. Будут обсуждены вопросы: почему за 20 лет независимой Украины и рыночной экономики не развивался национальный биржевой аграрный рынок, зачем государство создало товарную биржу и что уже сделано для развития аграрного рынка. Во время пресс-конференции впервые будет представлен процесс торгов в электронной торговой системе и объяснен принцип ее работы. Участники: Александр Марюхнич - директор Аграрной биржи, Сергей Кваша - директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Геннадий Новиков - председатель Аграрного Союза Украины и директор ODA-Украина - Флоран Эриняк (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится пресс-конференция на тему: "Новые формы экономической интеграции: сотрудничество Украины с Евразийской экономической комиссией". Участники: правительственный уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с Россией и странами СНГ (Украина) Валерий Мунтиян; глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Финансовое состояние Украины: оценка рисков». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, финансовые аналитики Эрик Найман и Виктор Суслов.

* Пресс-конференция на тему: «Какой будет дальнейшая судьба гривни?". Участники: президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, финансовый аналитик Дмитрий Сологуб и экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко.

* Начнут работу крупнейшие украинские выставки оборудования и технологий для пищевой, перерабатывающей и упаковочной промышленности INPRODMASH и UPAKOVKA 2012. Организатор: компания «АККО Интернешнл» при поддержке Минагрополитики Украины.

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